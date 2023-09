Kala-ala pelkää kivijalkansa murenemista, jos silakan pyynti kielletään: ”Koko rannikon kalastus ja monien perinneruokien traditio kärsisi”

Pro Kala -yhdistys on hyvin huolissaan EU-komission esityksestä. Silakka on merkittävä kala kotimaisessa kalanjalostuksessa, ja se on myös ammattikalastuksen suurin saalislaji.

Avaa kuvien katselu Savusiiat kypsyvät Sundomissa toimivan Kvarken Fiskin uunissa. Kuukauden päästä toivotaan uuniin silakoita. Kuva: Antti Haavisto / Yle