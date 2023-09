Tervolan saha ja höyläämö on perheyritys. Toimitusjohtaja on Juha Kokkonen (oik.) ja vaimo Lea on talousjohtaja. Lisäksi useita heidän lapsiaan ja lähisukulaisiaan sekä ”ulkopuolisia” on töissä sahalla.

Kuva: Sari Pöyhönen / Yle