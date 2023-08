Verenluovututuskielto miesten välistä seksiä harrastaville poistuu – Setan pääsihteeri: ”Vanha rajaus on ylläpitänyt stigmaa”

Maksullinen seksi ja miesten välinen seksi aiheuttivat lähes kaikissa Euroopan maissa 1990-luvulta lähtien pysyvän luovutusesteen. Viimeisen kymmenen vuoden aikana suurin osa maista on siirtynyt pysyvästä luovutusesteestä määräaikaiseen.

Miesten välinen seksi ei enää lokakuusta lähtien ole automaattinen este verenluovutukselle.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on antanut uuden määräyksen verenluovutuksen esteellisyyssäännöistä, ja muutos on merkittävä veripalveluiden toiminnalle.

Suurin muutos koskee verenluovutuksen soveltuvuuskriteereitä, ja erityisesti miesten välisestä seksistä johtuvia rajoituksia ollaan lieventämässä merkittävästi. Tähän mennessä miehillä on ollut neljän kuukauden väliaikainen verenluovutuskielto miesten välisen seksin harrastamisen jälkeen.

Tilanne on nyt muuttumassa.

Fimean uuden määräyksen myötä väliaikaista verenluovutuskieltoa ei enää määrätä miesten välisen seksin jälkeen. Sen sijaan verenluovutuseste koskisi ainoastaan tilanteita, joissa luovuttajalla on ollut uusi seksikumppani tai useita eri kumppaneita.

Uudistuksella pyritään päivittämään käytäntö vastaamaan miesten ja naisten sekä naisten keskinäisten seksisuhteiden tasolle. Rajoitukset toisin sanoen tiukentuvat heillä, jotka elävät monisuhteisissa parisuhteissa.

Pitkään odotettu päätös

Muutos tulee voimaan lokakuun alussa, ja se on saanut positiivista palautetta erityisesti heiltä, joita rajoitukset ovat aiemmin koskettaneet.

Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo sanoo, että päätös on erinomaisen tärkeä.

Hänen huomauttaa, että rajoitus kohdistui aikaisemmin miehiin, joilla on seksiä toisten miesten kanssa.

– Eli rajoitus kohdistui suoraan seksuaaliseen suuntautumisen. Viranomaisilla on aktiivinen yhdenvertaisuudenedistämisvelvoite, siksi on tärkeää että viranomaiset, kuten Fimea, säännöllisesti arvioivat yhdenvertaisuuden toteutumista käytännössä.

Avaa kuvien katselu Setan valtakunnalisen pääsihteeri Kerttu Tarjamon mukaan päätös on askel oikeaan suuntaan. Kuva: Seta

Päivitys tulee voimaan veripalveluissa lokakuun alussa. Fimean päätöksen taustalla on laaja näyttö muiden maiden vastaavista käytännöistä sekä erilaisista tieteellisistä julkaisuista, jotka tukevat uutta suuntausta.

– Hyvä että uudistus vihdoin tehdään. Vanha rajaus, joka oli kohdistettu homomiehiin, on epäoikeudenmukainen ja ylläpitänyt stigmaa heitä kohtaan. On tärkeää että Suomi liittyy niiden maiden joukkoon, joissa erityissäännös on poistettu, Tarjamo jatkaa.

Veripalvelun asiantuntijat ovat vakuuttuneita siitä, ettei uudistettu käytäntö vaaranna verivalmisteiden turvallisuutta.