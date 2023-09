Katso, millaista propagandaa Venäjä opettaa lukiolaisille historiankirjassa Nato-Suomesta ja Ukrainasta

Presidentti Vladimir Putin on näkyvästi esillä uudessa historiankirjassa, joka on tarkoitettu Venäjän 11.-luokkaisille.

Venäjällä on otettu käyttöön tiukasti virallista totuutta rummuttava historiankirja. Siinä Nato-Suomi on rikkonut lupauksensa ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan esti mahdollisesti koko sivilisaation tuhon.

Venäjä pyrkii kasvattamaan nuorista presidentti Vladimir Putinille uskollisia sotureita. Maan hallinto on valjastanut myös opetuslaitoksen pönkittämään omaa valtaansa.

Eilen perjantaina kouluvuotensa aloittaneille lukioikäisille venäläisopiskelijoille on räätälöity uusi historiankirja. Se käsittelee maan tapahtumia vuodesta 1945 nykypäivään.

Kyse on ainoasta valtion hyväksymästä oppikirjasta 11.-luokkalaisille eli noin 17-vuotiaille opiskelijoille. Kirjasta saa selville muun muassa sen, mitä Putinin propagandassa kerrotaan Suomen Nato-jäsenyydestä ja Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan.

Yle vertasi kirjaa suomalaiseen oppimateriaaliin. Jutussa suomenkielisenä verrokkina on käytetty uusimpia painoksia Otavan Forum Historia 2 ja Forum Yhteiskuntaoppi 3 -kirjoista.

Voit katsoa jutun poimintoja kirjan opetusten erikoisuuksista myös alla olevalta Antti Kurran videolta.

Mikä johti Venäjän ja lännen välirikkoon?

Venäläinen oppikirja:

Avaa kuvien katselu Kuva: Timo Kallio / Yle

”Lännen pakkomielteeksi on tullut Venäjän sisäisen tilanteen horjuttaminen. [..] Tämän vuoksi avointa russofobiaa [venäläisvastaisuutta] on tuettu entisissä neuvostotasavalloissa. [..] Lopullista tavoitetta ei juuri piilotella: Se on Venäjän hajottaminen ja maan resurssien hallinta.”

Otavan suomenkielinen oppikirja Forum Historia 2:

Avaa kuvien katselu Kuva: Timo Kallio / Yle

”Uudessa ulkopolitiikassaan Venäjän johto alkoi nähdä vihollisina sekä Yhdysvaltojen johtaman Naton että Euroopan unionin. Venäjä alkoi myös tulkita Neuvostoliittoon kuuluneet valtiot [..] etupiirikseen, joiden asioihin sillä on oikeus puuttua. Lisäksi monissa aikaisemmin Neuvostoliittoon kuuluneissa maissa on venäläinen vähemmistö, jonka etuja Venäjä turvaa.”

Miksi Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa?

Venäläinen oppikirja:

Avaa kuvien katselu Kuva: Timo Kallio / Yle

”Kiova kertoi pyrkivänsä hankkimaan ydinaseita. Natoon hakeminen kirjattiin Ukrainan perustuslakiin. Kiova julisti Krimin palauttamisen [..] tärkeimmäksi tavoitteekseen.”

”Jos Ukraina olisi liittynyt Natoon, se olisi provosoinut hyökkäyksen Krimille tai Donbassiin [..] ja Venäjä olisi joutunut kerralla sotaan kaikkien Naton-maiden kanssa. [..]”

”Se olisi ollut mahdollisesti koko sivilisaation loppu.”

”'Se on viime kädessä elämän ja kuoleman kysymys [..].

Venäjän presidentin puhe 24.2.2022.”

Otavan suomenkielinen oppikirja Forum Historia 2:

Avaa kuvien katselu Kuva: Timo Kallio / Yle

”Venäjä on syyttänyt propagandassaan Ukrainaa venäläisperäisen väestön kansanmurhasta ja fasistisesta politiikasta. Syytökset olivat vailla todellisuuspohjaa, ja niiden tarkoituksena oli oikeuttaa tuleva hyökkäyssota. Donetskin ja Luhanskin alueet pyysivät tukea Ukrainan sotatoimia vastaan. Tästä Venäjä sai tekosyyn hyökkäykseensä Ukrainaan.”

Miten Ukrainassa käydään sotaa?

Venäläinen oppikirja:

Avaa kuvien katselu Kuva: Timo Kallio / Yle

”Sotilaillamme on kategorinen käsky olla kaikissa olosuhteissa ampumatta asuinalueita. [.. ] Ukrainan asevoimat [..] käytti omia kansalaisiaan panttivankeina ja ihmiskilpinä.”

”Näin julmaa taktiikkaa ei ole yksikään maailman armeijoista koskaan käyttänyt historian aikana. [..]”

”Tehkää omat johtopäätöksenne 'Ukrainan uudesta sotilaallisesta taktiikasta!'”

Otavan suomenkielinen oppikirja Forum Historia 2:

Avaa kuvien katselu Kuva: Timo Kallio / Yle

”Venäjän sotatoimet kohdistuivat voimakkaasti siviiliväestöön, ja esimerkiksi isoja kaupunkeja pommitettiin.”

Millainen Suomi liittyi Natoon?

Venäläinen oppikirja:

Avaa kuvien katselu Kuva: Timo Kallio / Yle

”Vuonna 2023 historiallisesti puolueeton Suomi liittyi Naton jäseneksi. Suomi itsenäistyi bolshevikkien [Venäjää hallinneiden kommunistien] toimesta vuonna 1918 ja säilytti itsenäisyytensä vuonna 1945 lupaamalla pysyä puolueettomana.”

Otavan suomenkielinen oppikirja Forum Yhteiskuntaoppi 3:

Avaa kuvien katselu Kuva: Timo Kallio / Yle

”Venäjän aloittama sota ja etupiirivaatimukset muuttivat nopeasti kansalaisten mielipiteen. Suomalaiset alkoivat pelätä Venäjän olevan uhka myös Suomelle ja katsoivat, että Nato-jäsenyys lisäisi turvallisuutta ja nostaisi Venäjän kynnystä hyökätä Suomeen.”

Miten lännen pakotteet vaikuttavat Venäjään?

Venäläinen oppikirja:

Avaa kuvien katselu Kuva: Timo Kallio / Yle

”Venäjä kuitenkin kesti iskun ja sopeutui nopeasti uusiin olosuhteisiin. [..] Maatalous rikkoo ennätyksiä osoittaen työkykyä ja tuloksia, joita ei koskaan nähty tsaarin eikä Neuvostoliiton aikana. [..]”

”Juuri tämä aika antaa teille, koulusta valmistuvat, valtavan mahdollisuuden saavuttaa nopeaa ammatillista menestystä aikuisena liike-elämässä, tuotannossa ja tieteessä.”

Otavan suomenkielinen oppikirja Forum Historia 2:

Avaa kuvien katselu Kuva: Timo Kallio / Yle

”Ukrainan sota, ja sen vuoksi asetetut pakotteet aiheuttivat Venäjän taloudelle suuria ongelmia. Venäjä on hyvin riippuvainen länteen viedystä energiasta saaduista tuloista sekä lännen teknologiasta. Myös ruplan arvon romahtaminen, yritysten vetäytyminen Venäjältä, venäläisten tuotteiden boikotointi ja pankkien sulkeminen kansainvälisten pankkijärjestelmien ulkopuolelle vaikeuttavat huomattavasti Venäjän taloutta. Talous kärsii myös sodan aiheuttamista kuluista.”

Sotasankareita ylistetään mahtipontisesti

Venäläisopuksessa käsitellään seikkaperäisesti maan aloittamaa hyökkäyssotaa, jota kutsutaan yksinomaan ”sotilaalliseksi erikoisoperaatioksi”.

Kirja esimerkiksi esittelee kuusitoista sotaan osallistunutta venäläistä taistelijaa tai vapaaehtoistyöntekijää, jotka Venäjä on nostanut sankareikseen.

– Heidän päivittäiset urotyönsä yhtyvät Venäjän historian tuhatvuotisessa kronikassa heidän miljoonien edeltäjiensä sankarillisiin tekoihin. Näin on aina ollut maamme historiassa. Ja näin se tulee olemaan. Aina, kirjassa kerrotaan.

Ukrainan alueet esitetään osana Venäjää

Kirjan loppuun on liitetty kartta.

Siinä Venäjän laittomasti itseensä liittämän Krimin niemimaan lisäksi maan osittain miehittämät Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan alueet on merkitty kokonaan Venäjän osiksi.

Avaa kuvien katselu Kuva: Tuomo Björksten / Yle

Ukraina on viime aikoina onnistunut vapauttamaan vastahyökkäyksillä joitakin kyliä alueilla, joiden osia Venäjä on laittomasti liittänyt itseensä. Hersonin kaupungin ukrainalaisjoukot vapauttivat jo viime vuoden marraskuussa.

Oppikirja ei peittele tavoitettaan

Venäjän 11.-luokan historiankirjan esipuheessa kerrotaan avoimesti, että sen tärkein tehtävä on isänmaanrakkauden kasvattaminen.

Yhden ainoan virallisen totuuden kertovan oppikirjan julkaisemista puolestaan perustellaan kamppailulla länsimaista propagandaa vastaan. Kirjan tekijät väittävät, että aiemmat, länsimaisilla apurahoilla julkaistut venäläiset oppimateriaalit vääristelivät maan historiaa.

– Joukkotietoisuuteemme on juurtunut suoranaista saastaa, valhetta historiastamme, oppikirjassa kirjoitetaan.

Tekijä tunnetaan Karjalan joukkohautaväitteistä

Pikavauhtia julkaistun kirjan kirjoittajaksi on merkitty presidentti Putinin luottomies Vladimir Medinski.

Medinski on Venäjän sotahistoriallisen seuran puheenjohtaja, joka on toiminut aiemmin kulttuuriministerinä. Hän myös johti maan valtuuskuntaa helmikuussa 2022 Ukrainan kanssa käydyissä tuloksettomissa tulitaukoneuvotteluissa.

Suomessa Medinski muistetaan hänen johtamistaan kaivauksista Karjalan Sandarmohin joukkohaudoissa. Niillä yritettiin sälyttää vastuuta Neuvostoliiton rikoksista suomalaisten tekemiksi.

Nyt Medinski johtaa projektia, jonka tarkoituksena on julkaista jokaiselle historiaa opettavalle luokka-asteelle yksi virallinen oppikirja.

