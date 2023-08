Ympäristöjärjestö WWF: Silakan kalastusta on syytä rajoittaa ja saalis käyttää ensisijaisesti ihmisravinnoksi

WWF:n mukaan silakalle kaavaillussa kalastuskiellossa on isossa kuvassa kyse Itämeren ekosysteemin hyvinvoinnista.

Silakkakannassa on tapahtunut huolestuttavaa kehitystä eri puolilla Itämerta. EU-komissio on ehdottanut silakanpyyntiin taukoa ensi vuodeksi kantojen elpymiseksi.

Ympäristöjärjestö WWF:n mukaan silakan kalastusta tulee leikata tuntuvasti. Taustalla on huolestuttava kehitys Itämeren ekosysteemissä ja ravintoverkoissa.

– Kalastuskuolevuutta pitää leikata. Meillä on sekä Pohjanlahden että erityisesti keskisen Itämeren silakkakanta on taantunut. Pohjanlahden silakkakantakin on nyt ensimmäistä kertaa tavoitetason alapuolella, sanoo WWF Suomen kala-asiantuntija Matti Ovaska.

Ovaskan mukaan on kalastuksen säätelystä vastaavien tahojen tehtävä ratkaista, millaisia riskitasoja voidaan hyväksyä ja onko totaalinen kalastuksen keskeyttäminen tarpeellista.

EU-komissio on ehdottanut silakan kohdennetun kalastuksen keskeyttämistä Itämerellä ensi vuodeksi. Muun muassa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on pitänyt suunniteltua täyskieltoa liian rajuna.

Esityksen tieteellisenä pohjana on käytetty kansainvälisen merentutkimusneuvoston ICES:n vuosittaista raporttia, jossa on arvio kalakannoista ja laskelmia siitä, mitä kannalle tapahtuu erilaisilla kalastuskiintiöillä.

Lisäksi EU:n kalakantojen monivuotisessa hoitosuunnitelmassa on määritelty kalakantojen koolle varotasot, joiden yläpuolella on pysyttävä ja tason alittumiseen saa olla korkeintaan viiden prosentin todennäköisyys. Mikäli kalakanta putoaa rajan alle, se on hoitosuunnitelman mukaan saatava vuodessa nousemaan tason yläpuolelle 95 prosentin todennäköisyydellä.

Ovaskan mukaan esitys kalastuksen kieltämiseksi johtuu EU-komission halusta varmistaa, että taantuneet kannat elpyvät.

– Itämeren ekosysteemi on valtavassa murroksessa ja silakka ei ole löytänyt ravintoa. Jos taustalla on tällainen isompi epävarmuustekijä, silloin varovaisuusperiaate on tarpeen, Ovaska sanoo.

Kala-asiantuntija Matti Ovaska WWF:stä perustelee, miksi kalastukseen on suhtauduttava entistä varovaisemmin.

Itämeren ekosysteemissä on käynnissä huolestuttava muutos

Asian monimutkaisuudesta johtuen WWF ei ole asettanut mitään omaa arvioita siitä, mikä olisi sopiva kiintiö silakan kalastukselle.

Järjestö on kuitenkin pitkään ehdottanut silakan kalastamiselle täysremonttia: silakkaa tulisi kalastaa pääsääntöisesti vain rannikolta ja suoraan ihmisravinnoksi.

– Tilanteessa, jossa kannat ovat taantuneet, meidän pitäisi ensisijaisesti käyttää silakkaa ihmisravintona eikä esimerkiksi syöttää rehuna turkiseläimille.

Valtaosa Suomessa pyydetystä silakasta menee kalanrehuksi, osa turkistarhoille, viidennes vientiin ja vain viidennes maahan jäävästä kalasta käytetään ihmisravinnoksi.

Ovaskan mukaan oleellista olisi tarkastella koko Itämeren tilaa, koska kalakantojen taantuminen on merkki laajemmista ongelmista meren ekologiassa ja ravintoverkoissa.

– Minusta tästä isosta kuviosta on oltava huolissaan. Pitäisi osoittaa lisää resursseja siihen, että asiaa voidaan tutkia ja mahdollisesti ennakoida tulevaa, hän sanoo.

