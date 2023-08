Asuntojen hinnat laskevat nyt poikkeuksellisen lujaa – vertasimme tämän hetken hintakehitystä finanssikriisiin ja lamaan

Asuntomarkkinaekonomistien mukaan hintanäkymä on selkeästi parempi kuin lamassa, mutta vastaavaa laskua ei ole nähty sitten finanssikriisin.

Yle vertaili tämän hetken tilannetta vuoden 2008 finanssikriisiin ja 90-luvun lamaan. Asuntomarkkinaekonomistien mukaan hintanäkymä on selkeästi parempi kuin lamassa, mutta vastaavaa laskua ei ole nähty sitten finanssikriisin.

Siihen verrattuna alamäki on ollut nopeampi ja syvempi, sanoo Nordean ekonomisti Juho Kostiainen.

– Finanssikriisissä puhuttiin koko maan osalta 5,5 prosentin laskusta ja pääkaupunkiseudulla 7 prosentin laskusta. Nyt vuodessa on jo tultu sitä jyrkemmin alas.

Asuntolainoittaja Hypon pääekonomisti Juho Keskinen katsoo, että finanssikriisissä alamäki oli melko samankaltainen, mutta ero tulee ylämäessä: finanssikriisistä hinnat nousivat takaisin nopeammin kuin nyt.

Tilastokeskus kertoi tänään, että vanhojen osakeasuntojen hinnat putosivat heinäkuussa koko maassa 8 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla 10,3 prosenttia vuodentakaisesta. Rajun laskun jatkuminen yllätti osan ekonomisteistakin.

Vielä syvemmälle hinnat kuitenkin painuivat 90-luvun lamassa – vuonna 1993 hinnat laskivat koko maassa 19 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla peräti 25 prosenttia. Hinnat myös jäivät pysyvämmin matalalle tasolle.

90-lukuun verrattuna nyt ei ole näköpiirissä viitteitä samanlaisesta laajasta työttömyysaallosta ja pitkästä ahdingosta, sanoo Keskinen. Hypo ennakoi hintakehityksen tasaantuvan jo syksyllä.

– Korkojen suhteen näkymä on, että ensi vuonna korot todennäköisemmin laskevat kuin nousevat. Se tukee Suomen talouskehitystä ja myös asuntojen kysyntää aikanaan, Keskinen sanoo.

Nordean Kostiaisen mukaan on vielä aikaista sanoa, kauanko asuntomarkkinan lasku jatkuu. Talouden näkymät ovat synkentyneet, mutta ilmassa on kuitenkin jo merkkejä tasaantumisesta.

– Tällä hetkellä hinnat laskevat edelleen pääkaupunkiseudulla, mutta muualla maassa ne eivät ole enää alkuvuodesta merkittävästi muuttuneet, hän sanoo.

Vaikka nyt nähtävä muutos on prosenteissa iso, asuntomarkkinoilla myös on myös mistä pudota. Koronanousu on nyt sulanut pois, ja hinnat ovat suurin piirtein samalla tasolla kuin vuonna 2019.