Hylätystä ostoskeskuksesta ei tehty yhtään tarjousta – Kauppalinna jatkaa rapistumistaan Savonlinnan keskustassa

Ostoskeskus on ollut runsaan ilkivallan kohteena. Arkistokuva vuodelta 2021.

Savonlinnassa sijaitseva ostoskeskus Kauppalinna on ollut murheenkryyni jo pitkään.

Ennen elinvoimainen ostoskeskus on ollut tyhjillään vuoden 2021 alusta lähtien, jolloin sieltä katkaistiin sähköt ja viimeisetkin yrittäjät poistuivat tiloista.

Taustalla on epäselvyyksiä liittyen kiinteistön osakkeisiin. Tällä hetkellä kukaan ei huolehdi rakennuksesta.

Hylättyä ostoskeskusta yritettiin hiljattain myydä verkkohuutokaupassa, mutta siitä ei tehty yhtään tarjousta. Noin viikko sitten päättyneen huutokaupan pohjahinta oli 40 000 euroa.

Omistajuus epäselvää

Kauppalinnan kiinteistön omistaa kiinteistöyhtiö, jonka nimi on Kiinteistö oy Savonlinnan Pilkkakoskenkatu 3. Kiinteistöyhtiöllä ei kuitenkaan ole hallitusta, eikä sitä löydy kaupparekisteristä.

Kiinteistöyhtiön selvitysmiehenä toimii asianajaja Antti Vainio.

Yhtiö on omistanut Kauppalinnan jo pitkään, mutta yhtiön osakekannan omistajuus on vuosien varrella vaihtunut.

Vainion mukaan tällä hetkellä on epäselvää, kuka osakkeet omistaa.

Vuonna 2019 liikemies Jethro Rostedt osti osakkeet autoliikeketju Vaunulalta. Seuraavana vuonna Rostedt yritti purkaa kaupan, mutta kohteen myynyt yhtiö ei hyväksynyt purkua.

Erimielisyys eteni välimiesoikeuteen, eivätkä sen päätökset ole julkisia.

Mitä seuraavaksi?

Kauppalinna sijaitsee Savonlinnassa keskeisellä sijainnilla: lähellä ydinkeskustaa ja sataman vieressä.

Silti Vainion mukaan on ymmärrettävää, ettei Kauppalinnasta tehty yhtään tarjousta. Rakennus on käytännössä purkukuntoinen, ja purkukustannusten arvio on noin 320 000 euroa.

Lisäksi nykyisissä kaavamääräyksissä on Vainion mukaan määritelty, että tontilla on oltava liiketila.

– Savonlinnan liikerakentamisen tilan huomioon ottaen kokonaisuus on haasteellinen.

Avaa kuvien katselu Esimerkiksi Kauppalinnan ikkunat on rikottu. Arkistokuva vuodelta 2021. Kuva: Juho Liukkonen / Yle

Lain mukaan kiinteistöyhtiö on velvollinen huolehtimaan rakennuksesta, mutta Kauppalinna on yhtiön ainoa omaisuus. Yhtiöllä ei siis ole varoja tehdä asialle mitään.

Siksi katseet kohdistuvat nyt Savonlinnan kaupunkiin. Vainio pohtii, voisiko tontin ostaminen kuulua kaupungin intresseihin, jotta rakennus saataisiin pois. Koska kauppoja ei syntynyt 40 000 eurolla, hintakaan ei olisi korkea.

– On kaupungin virkamiesten ja päättäjien käsissä, miten he asian näkevät.

Vainion oma toive on, että ratkaisu asiaan löytyisi kaupungilta.

– Onhan se aikamoinen komistus tai rumistus keskellä kaupunkia, hän naurahtaa.

