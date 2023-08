”Hoidossa ei ole tehty lääketieteellisiä virheitä” – Pohjanmaan hyvinvointialue selvitti 13 vaaratapahtumailmoitusta gynekologin vastaanotolta

Pietarsaaren gynekologian yksikön palveluista on tehty useita vaaratapahtumailmoituksia. Arkistokuva.

Pietarsaaren gynekologian yksikköön on kohdistunut vuoden 2022 alusta tähän päivään asti yhteensä 13 vaaratapahtumailmoitusta.

Neljä niistä on tullut sen jälkeen kun naisten kokema epäasiallinen kohtelu gynekologin vastaanotolla tuli julki viime viikolla.

Pohjanmaan hyvinvointialue tiedotti torstaina saaneensa Pietarsaaren yksiköstä tekemänsä sisäisen selvityksen valmiiksi.

Hyvinvointialueen mukaan yksiköstä tehtyjen ilmoitusten määrä ei poikkea tavanomaisesta.

Sisäisessä selvityksessä kaikki ilmoitukset on käyty läpi taustatiedoiksi, mutta selvitys on koskenut erityisesti kahta ilmoitusta. Selvityksen taustatietoina on tarkasteltu muistutukset ja kantelut vuodesta 2012 lähtien.

Hyvinvointialueen mukaan kahdessa nyt selvitetyssä tapauksessa ei voida yksiselitteisesti todeta, että hoidossa olisi tehty lääketieteellisiä virheitä.

Kommunikaatio ja kohtaaminen on kuitenkin koettu huonoina.

– Olemme olleet henkilökohtaisesti yhteydessä henkilöön, joka ilmoituksessaan oli jättänyt yhteystietonsa, sanoo johtajaylilääkäri Peter Nieminen tiedotteessa.

Palveluja kehitetään jatkuvasti

Hyvinvointialue aikoo käsitellä viime päivinä saapuneet ja mahdolliset jatkossa saapuvat ilmoitukset normaalien käytäntöjen mukaisesti.

Naistentautien hoito ja odottavien äitien hoito jatkuvat Pietarsaaressa, ja palveluita kehitetään jatkuvasti.

– Potilas voi aina esittää toiveen hoitavasta henkilökunnasta. Sikiöseulontaan kuuluvat ultraäänitutkimukset tehdään edelleen Pietarsaaressa. Siihen koulutetut kätilöt tekevät ne, kuten Vaasan keskussairaalassakin, kertoo johtava lääkäri Tanja Skuthälla tiedotteessa.

Hyvinvointialueella on käytössä epäasiallisen kohtelun ilmoituskanava. Epäasiallisen kohtelun toimintamalli on myös valmistumassa, ja se otetaan käyttöön kaikissa palveluissa.

Palautetta hyvinvointialueen palveluista voi jättää suoraa yksiköissä tai verkkosivuilta löytyviä kanavia pitkin.

Kaikki virallisiin kanaviin vastaanotetut palautteet rekisteröidään ja käsitellään.

Vaaratapahtumista voivat ilmoittaa sekä oma henkilöstö että asiakkaat ja potilaat. Potilas- ja sosiaaliasiamiehet auttavat asiakkaita oikean palautekanavan valinnassa.