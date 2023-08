Somevaikuttaja Mona Bling valitsi itselleen etunimen ystävänsä kanssa: vuonna 2025 hän pääsee viettämään ensimmäistä kertaa nimipäiväänsä

Vuonna 2025 kalenteriin lisätään yhteensä 60 nimeä. Silloin myös somevaikuttaja Mona Bling voi viettää virallisesti ensimmäistä kertaa omaa nimipäiväänsä. Mona-nimellä on hänelle suuri merkitys.

Somevaikuttaja ja kirjailija Mona Bling kertoo, että oli yllättynyt ja ilahtunut samaan aikaan, kun kuuli saavansa nimipäivän. Vuonna 2025 kalenteriin lisätään uusia nimiä, joista yksi on Mona.

Bling kertoo juhlineensa nimipäiväänsä tähän asti Moonan päivänä 15. kesäkuuta. Kaikki eivät vietä nimipäiväänsä, mutta Blingille se on tärkeä päivä. Se kertoo hänen identiteetistään.

– Ihmiselle, joka on transnainen ja joka on valinnut oman nimensä, oma nimi on tosi, tosi tärkeä. Olen iloinen, että saan juhlia nimipäivää.

Viime vuonna julkaistiin Blingin transsukupuolisista kertova 23 transmyyttiä -tietokirja. Instagramissa hänellä on yli 20 000 seuraajaa.

Oman nimen valitseminen ei ollut helppoa. Bling teki paljon listoja miettiessään etunimeään, mutta mikään ei tuntunut omalta. Sitten hän jutteli ystävänsä Camillan kanssa.

He muistelivat Camillan kanssa aikaansa yläasteella, jossa he tunsivat kaverukset nimeltä Camilla ja Mona.

Bling kertoo ”läpällä” sanoneensa ystävälleen, että hekin voisivat olla Mona ja Camilla. Ystävä oli todennut siihen, että se on nyt päätetty: sinusta tulee Mona!

– Rakastan nimeäni, en todellakaan voisi kuvitella olevani yhtään kukaan muu.

Nimi tuntuu vapauttavalta

Vuonna 2025 suomalaiseen ja suomenruotsalaiseen nimikalenteriin lisätään yhteensä 60 nimeä. Nimien joukossa on joitakin vanhoja kalenteriin palaavia nimiä, uusia variantteja aiemmin tunnetuista mutta myös kansainvälisiä nimiä.

Nimistötutkimuksen dosentti Minna Saarelma-Paukkalan mukaan kalenteriin hyväksyttiin nyt myös kansainvälisempiä nimiasuja. Suomalaisten nimenanto on selvästi kansainvälistynyt.

Myös Bling pitää nimestään, koska Mona on lyhyt kansainvälinen nimi. Välillä ihmisille tulee siitä mieleen kuuluisan maalauksen Mona-Lisa.

Italiassa Mona on lyhenne sanasta madonna. Bling pitää siitä, että hänen nimemsä on feminiininen.

Somevaikuttaja pitää myös siitä, ettei nimi ole ainakaan vielä kovin yleinen Suomessa. Hän kokee, että sama nimi yhdistää, jos kohtaa toisen Monan.

– Tavatessa tulee semmoinen vau, että sinulla on myös maailman paras nimi.

Aiemmin Bling eli elämäänsä eri nimellä, johon hän ei pystynyt samaistumaan. Tästä syystä nimipäivä saa hänet onnelliseksi.

– Tuntuu edelleen tosi hyvältä, kun näkee oman oman nimensä tai kun joku kutsuu omalla nimellä. Se tuntuu vapauttavalta.