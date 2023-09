Tuhannet ryntäsivät jonottamaan asumisoikeusnumeroita – Aran palvelu kaatui heti

Uusien asumisoikeusnumeroiden jakaminen tyssässi tyystin heti, kun niitä oli alettu jakaa.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara on avannut tänään perjantaiaamuna kello yhdeksältä hakupalvelun uusien asumisoikeusasuntojen järjestysnumeron hakemiseen.

Palvelu kaatui välittömästi avaamisen jälkeen kovan kysynnän vuoksi. Linkkiä painamalla ei aamuyhdeksältä tapahtunut mitään.

– Valitettavasti palvelu on pahoin ruuhkautunut, eikä rekisteri lataudu kunnolla. Pyrimme korjaamaan tilanteen mahdollisimman nopeasti. Pahoittelemme häiriötä, Aran sivuilla kerrottiin yhdeksän jälkeen.

Ruuhkaan varauduttiin

Aran ylitarkastaja Anne Salin arvioi jo tiistaina, että samanaikaisia hakijoita odotetaan olevan tuhansia.

Järjestysnumeroita haetaan konserttilippumyynnistä tutulla jonotusperiaatteella. Kun samanaikaisesti tulee useita hakijoita, he siirtyvät jonotushuoneeseen, ja numerot valikoituvat siinä järjestyksessä, jossa järjestelmään on tultu.

Numeroa on haettava Aran verkkosivuilta. Puhelimitse numeroa ei voi hakea, sillä numeron saamiseksi tarvitaan vahva tunnistautuminen tai allekirjoitus. Ara ei voi myöskään veloittaa maksua puhelimitse.

Järjestysnumero pitää maksaa tilaushetkellä. Se maksaa 9,20 euroa.

Lue aiheesta lisää täältä.

Järjestysnumero on pakollinen

Asumisoikeusasunnon eli aso-asunnon hakemiseen tarvitaan aina järjestysnumero.

Asumisoikeusasuntoja haetaan niitä tarjoavilta yhteisöiltä. Järjestysnumero pitää hankkia ennen asuntohakemuksen tekemistä, sillä numeroa kysytään hakemuksessa.

Jos samaa asumisoikeusasuntoa hakee useampi henkilö, asunnon saa se hakija, jolla on pienin järjestysnumero.

Järjestysnumeroa ei tarvita, jos asumisoikeusasunnon asukas vaihtaa asuntoa toisen asukkaan kanssa tai muuttaa samassa kohteessa olevaan asuntoon.

Uudet valtakunnalliset Ara-numerot tulevat voimaan heti ja ovat voimassa kaksi vuotta. Vanhoilla numeroilla voi hakea asuntoa vuodenvaihteeseen asti. Jatkossa yhdellä ihmisellä voi olla vain yksi numero.

Aran ylitarkastaja Anne Salin muistutti aiemmin, että vanhoja numeroita kannattaa käyttää vuoden loppuun asti.

– Jos järjestysnumero on haettu vaikkapa kolme vuotta sitten ja uusi Ara-numero syyskuussa, niin vanha numero 300 000 on paikallisesti paremmalla sijalla kuin uusi numero, koska vanha on haettu aiemmin, Salin sanoi tiistaina.