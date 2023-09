Rahtialus ajanut karille Ahvenanmaalla

Rahtialus on ajanut karille Ahvenanmaan saaristossa, kertoo Länsi-Suomen merivartiosto.

Merivartiosto kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä, eli entisessä Twitterissä.

Alus on merivartioston mukaan noin 50 metriä pitkä ja se kuljetti viljalastia. Suomen lipun alla purjehtiva laiva oli matkalla Ahvenanmaan Godbystä Naantaliin. Reaaliaikaisen aluskartan perusteella karille on ajanut suomalainen Leonie-rahtialus Alörarnan edustalla. Asian vahvistaa laivan omistaja, Sea Lake Shipping ltd.

– Alus on rakennettu 1923 Norjassa. Se on Suomen viimeinen, tämän suuruusluokan vanha hiekkajaala. Varustamolla alus on ollut pian pari vuotta. Se on uusittu ja se rahtaa viljaa mantereelle ja puutavaraa Ahvenanmaalle, kertoo aluksen osaomistaja ja toimitusjohtaja Dennis Saari Sea Lake Shipping ltd:ltä

Merivartiosto kertoo Ylelle, että laivalla on kolme miehistön jäsentä. Aluksen sisälle on tullut vettä. Laiva on tiukasti kiinni karilla, eikä vaarana ole, että alus uppoaisi. Meressä ei ole havaittu aluksesta tulevia vuotoja, kertoo merivartiosto.

– Turman syy ei ole vielä selvillä. Se tutkitaan sitten myöhemmin. Nyt pelastustyöt ovat käynnissä, kertoo meripelastusjohtaja Niklas Guseff.

Paikalla Kökarin merivartioaseman partio ja Ahvenanmaan vapaaehtoiset meripelastajat. Vartiolaiva Tursas on myös matkalla tapahtumapaikalle.

Artikkeli päivittyy