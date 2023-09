Professori: Uusi hoitotakuu on vain ”poliittista mikromanagerointina”, joka ei ratkaise tärkeämpää kysymystä

Kiireetöntä hoitoa on saatava kahdessa viikossa tästä päivästä lähtien. Helsingin yliopiston professorin Kristiina Patjan mukaan se ei ole kuitenkaan tae hoidon jatkuvuuden turvaamisesta.

Kiireettömän hoidon hoitotakuu, eli hoitoon pääsyn määräaika kiristyy tästä päivästä alkaen kahteen viikkoon.

Uusi hoitotakuu koskee perusterveydenhuoltoa, opiskelijaterveydenhuoltoa ja mielenterveyspalveluita. Näihin palveluihin tulee päästä jatkossa kahden viikon kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista.

Suun terveydenhuollon määräaika muuttuu kuudesta kuukaudesta neljään kuukauteen. Määräajat lyhenenevät entisestään 1. marraskuuta 2024, jolloin suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon tulee päästä kolmessa viikossa.

Hoitotakuu koskee vammojen ja sellaisten pitkäaikaissairausten hoitoa, joissa henkilön terveydentila huononee, sosiaali- ja terveysministeriön lääkintäneuvos Tapani Hämäläinen täsmentää Ylen aamussa. Takuu ei koske esimerkiksi erikoissairaanhoitoa eikä henkilöitä, joille on jo laadittu hoitosuunnitelma.

Professori suhtautuu epäilyksellä

Helsingin yliopiston terveydenhuollon professori Kristiina Patja epäilee hoitotakuun kiristymisen hyötyjä. Hän korostaa, että kyseessä on aikamääreistä, joihin mennessä asiakkaan on saatava yhteys terveydenhuoltoon.

– Hoidon jatkuvuus on keskeinen asia ja väestökattavuus, millä hoitoa tarjotaan. Näihin isoihin kysymyksiin tämä ei ole ratkaisu, vaan poliittista mikromanagerointia, Patja sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijat ovat sanoneet, etteivät usko hoitotakuun toteutuvan joka puolella maata. THL:n johtavan tutkijan ja dosentin Liina-Kaisa Tynkkysen mielestä on yleisesti ottaen hyvä asia, että hoitotakuuta kiristetään, koska perusterveydenhuollon hoito on ollut iso ongelma Suomessa. Hän näkee siinä silti myös isoja ristiriitoja.

Tynkkysen mukaan hyvinvointialueilla on erilaiset mahdollisuudet toteuttaa hoitoonpääsyä. Osalla alueista hoitotakuu saattaa toteutua jo nyt hyvin, mutta on myös alueita, joissa hoitotakuun toteuttaminen on hankalampaa.

– Alueiden erot liittyvät todennäköisesti ennen kaikkea henkilöstön saatavuuden kysymyksiin, Tynkkynen kertoi STT:lle 25. elokuuta.

Lääkintäneuvos: Määräajat toteutuvat jo nyt yli puolessa hoitokäynneistä

Sosiaali- ja terveysministeriöstä on vakuutettu, että hoitotakuu on saavutettavissa. Hämäläisen mukaan uudet määräajat toteutuvat jo nyt vähintäänkin 60 prosentissa terveydenhuoltokäynneistä.

– Avosairaanhoidossa määräaika toteutuu 80 prosentissa käynneistä tällä hetkellä. Lääkärikäynneissä osuus on 60 ja suun terveydenhuollossa noin 90 prosenttia, hän luettelee.

Hoitotakuun toteutuminen edellyttää sekä sosiaali- ja terveysministeriön että THL:n mukaan mukaan yksityisten palveluntuottajien hyödyntämistä. Patjan mielestä olisi hyvä, että hyvinvointialueilla olisi mahdollisuus rakentaa omien tarpeidensa mukaisia palveluita ja hyödyntää yksityistä sektoria.

Jos oikeasti lähdetään eri väestöryhmien tarpeita huomioiden katsomaan, missä (palvelut) tuotetaan, niin uskoisin, että hyvinvointialueet pystyvät ratkomaan näitä kysymyksiä.

