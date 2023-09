Putin ja Erdoğan kehittelevät uudenlaista viljasopimusta – he tarvitsevat toisensa, mutta voimatasapaino johtajien välillä on muuttumassa

Voisiko Turkin presidentiltä löytyä taikasauva, jolla hän saa Mustanmeren viljakuljetukset kulkemaan jälleen?

Ennakkotietojen mukaan Recep Tayyip Erdoğan tapaa tänään maanantaina Venäjän presidentin Vladimir Putinin Sotšissa.

Päähuomio on Mustanmeren viljakuljetuksissa. Turkki ja Erdoğan tekivät viime vuonna paljon työtä sopimuksen eteen yhdessä YK:n kanssa.

– Viljasopimus on presidentti Erdoğanille tärkeä hänen oman kansainvälisen arvostuksensa kannalta. Erdoğan haluaa ylläpitää mielikuvaa roolistaan sovittelijana Ukrainan ja Venäjän välillä, sanoo analyytikko Kerim Has puhelinhaastattelussa.

Has on erikoistunut Turkin ja Venäjän suhteisiin ja seuraa kehitystä Moskovasta.

Avaa kuvien katselu Venäjän ja Ukrainan neuvottelijat tapasivat keväällä 2022 Istanbulissa presidentti Erdoğanin isännöimissä neuvotteluissa. Kuva: Sergei Karpukhin / AOP

Venäjä vetäytyi heinäkuussa viljasopimuksesta, jonka perusteella ukrainalaista viljaa voitiin viedä ulkomaille kolmesta Mustanmeren satamasta. Varmuuden vuoksi Venäjä vielä pommitti vientisatamia sen jälkeen, kun se oli hylännyt sopimuksen.

Viljan vientiin etsitään ratkaisua

Turkin presidentillä Recep Tayyip Erdoğanilla ei ole matkassa taikasauvaa, mutta pöydällä on ehdotus, joka miellyttää Venäjää.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan ajatuksena on, että jos Venäjä sallii Ukrainan viljan viennin, sille tarjoutuisi mahdollisuus viedä omaa viljaansa maailmalle Turkin kautta.

Turkin liittolainen Qatar on luvannut maksaa ainakin osan venäläisviljasta, jota vietäisiin Afrikkaan.

– En usko, että tämä juurikaan häiritsisi länsimaita, koska tässä on kyse ruoan viennistä eikä mistään muusta, sanoo Kerim Has.

Venäjä on vaatinut, että venäläisen viljan ja lannoitteiden vientiä helpotettaisiin. Venäjän tulkinnan mukaan YK ei ole pitänyt kiinni viljaneuvotteluissa antamastaan lupauksesta helpottaa vientiä.

Venäjä haluaa myös, että maatalouspankki Rosselhozbank liitetään takaisin kansainväliseen SWIFT-maksujärjestelmään.

Viljakuljetusten aloittaminen uudestaan kiinnostaa monia maita.

Suurin yksittäinen ukrainalaisen viljan ostaja on ollut Kiina, ja Turkillakin on oma lehmä ojassa. Se on kolmanneksi suurin ukrainalaisen viljan tuoja.

Turkki on kärsinyt elintarvikkeiden nopeasta hinnan noususta pahasti, joten ukrainalainen vilja tulisi tarpeeseen.

Vaikka suurimmat viljanostajat ovat muualla kuin köyhissä maissa, ukrainalaisen viljan tulo markkinoille on auttanut myös pienempiä ostajia pitämällä hinnat kurissa.

Kohtaaminen Sotšissa on myös mahdollisuus tarkkailla Erdoğanin ja Putinin välejä.

Miesten sanotaan tulevan hyvin toimeen keskenään, vaikka heillä on osittain hyvinkin ristiriitaiset intressit.

”Erdoğanin linjaukset ärsyttävät Venäjää”

Kesällä nähtiin joukko tapahtumia, joiden perusteella Venäjällä tulkittiin, että Turkki lähentyy länttä, sanoo Kerim Has. Toukokuun vaalien jälkeen Erdoğan asettui muun muassa tukemaan Ukrainan Nato-jäsenyyttä.

Kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kävi Istanbulissa heinäkuussa, Turkki ja Ukraina allekirjoittivat sopimuksen yhteistyöstä strategisesti tärkeiden tuotteiden valmistuksessa.

Turkki on vienyt aseita Ukrainaan. Uuden sopimuksen yhteydessä on puhuttu muun muassa droonien valmistuksesta, jossa Turkilla on merkittävää osaamista.

– Yhteistyösopimus ärsyttää Venäjää ja Turkin tuki Nato-jäsenyydelle on symbolisesti merkittävä, Kerim Has sanoo.

Kerim Hasin mukaan Erdoğan kommentoi Zelenskyin vierailun aikana myös Krimin turkinsukuisten tataarien tilannetta tavalla, jota voi tulkita tueksi taistelulle Venäjää vastaan. Turkki on jo aiemmin todennut, että Krimin liittäminen Venäjään on laiton.

Kauppa kukoistaa pakotteiden varjossa

Venäjä ja Turkki tarvitsevat toisiaan taloudellisesti, ja maiden välinen kauppa on kovassa kasvussa. Turkki ei ole liittynyt Venäjän vastaiseen pakoterintamaan vaan on yrittänyt tasapainoilla lännen ja Venäjän välillä.

Kerim Hasin mielestä Putinin ja Erdoğanin välinen asetelma on muuttunut, koska sota Ukrainassa syö Venäjän voimaa.

– Tässä on edelleen tietty epätasapaino Putinin eduksi. Mutta tilanne on kehittynyt niin, että Turkin asema on aiempaa vahvempi, koska Venäjä on entistä riippuvaisempi Turkista.

Venäjä kiertää länsimaiden asettamia pakotteita tuomalla länsimaista tavaraa Turkin kautta.

Turkki puolestaan tarvitsee Venäjältä edullista viljaa ja kaasua. Venäjä rakentaa myös Turkin ensimmäistä ydinvoimalaa ja venäläiset ovat suurin ulkomaalaisten turistien ryhmä Turkissa. Tänä vuonna maahan odotetaan noin 7 miljoonaa venäläisturistia.

Avaa kuvien katselu Venäjä rakentaa Turkin ensimmäistä ydinvoimalaitosta Välimeren rannikolla. Kuva: STELLA Pictures/ddp/abaca press

Putin on aiemmin näyttänyt, miten turistien tulo voidaan tyrehdyttää hetkessä, esimerkiksi kieltämällä tilauslennot Turkkiin, kuten tehtiin vuonna 2015. Venäjä laittoi lennot poikki Turkin ammuttua alas venäläiseen sotilaskoneen Syyrian ja Turkin rajalla.

Venäjällä on muitakin keinoja, millä painostaa Turkkia, esimerkiksi aiheuttamalla ongelmia kaasuntoimituksissa. Venäjä voisi myös pommittaa viimeisiä kapinallisalueita Syyriassa, mikä voisi johtaa uuteen pakolaiskriisiin.

– Venäjällä on kyllä keinoja painostaa Erdoğania, mutta se ei voi toimia juuri nyt. Turkki on liian tärkeä henkireikä pakotteiden keskellä, sanoo Kerim Has Moskovasta.