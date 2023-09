Kiinassa varaudutaan yhteen voimakkaimmista supertaifuuneista – yli 100 000 ihmistä evakuoitu

Saola-taifuuni saattaa iskeä Kiinan rannikolle tänään perjantaina. Shenzenissä ja Hongkongissa on varauduttu supertaifuunin tuloon.

Kiinan kolmanneksi suurin kaupunki sulkeutuu lähestyvän taifuunin vuoksi. Satoja lentoja on peruttu.

Kiina valmistautuu supertaifuunin rantautumiseen.

”Saolaksi” nimetyn trooppisen hirmumyrskyn on ennustettu rantautuvan Etelä-Kiinan rannikolle perjantai-iltana tai lauantaiaamuna paikallista aikaa.

Kiinan kolmanneksi suurimmassa kaupungissa Shenzenissä on keskeytetty kaikki tavanomainen liiketoiminta. Kaupungissa asuu noin 17 miljoonaa asukasta. Myös liikenne on keskeytetty ja satoja lentoja on peruttu läheisessä Hongkongin kaupungissa.

Shenzenin viranomaiset kehottavat asukkaita pysymään kotona ja kertovat avaavansa kaikki saatavilla olevat väestönsuojat. Myös kaikki alueen koulut on suljettu. Yli 100 000 ihmistä on evakuoitu myrskyn edeltä Guangdongin ja Fujianin maakunnissa.

Saola-taifuunin tuulet voivat puhaltaa jopa yli 200 kilometrin tuntinopeudella kun se liikkuu kohti Hongkongin itäisen Guangdongin maakunnan rannikkoa.

Se saattaa olla yksi viidestä voimakkaimmasta taifuunista, jotka ovat iskeneet Guangdongiin vuoden 1949 jälkeen, kertoivat Kiinan viranomaiset torstaina antaessaan korkeimman taifuunivaroituksen.