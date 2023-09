Lapin suurin lähiö kasvatti kuuluisia kulttuurintekijöitä – Korkalovaaran taide ei ole kädenlämpöistä

Suomirockin outolintu, juopotteleva sarjakuvasika ja murreräppi. Rovaniemen Korkalovaarassa on syntynyt omintakeista kulttuuria ja uusi sukupolvi itää.

Kuka olisi arvannut, että Suomen kuuluisin sorkkaeläin on Korkalovaarasta? Suositun Viivi ja Wagner sarjakuvan tekijä Juba Tuomola saa kiittää lähiötä ajautumisesta sarjakuvien pariin.

1970-luvulla Korkalovaara oli vasta rakentumassa, eikä lapsilla ollut juurikaan tekemisestä, paitsi jos tykkäsi hiihtämisestä. Televisiosta näkyi vain yksi kanava.

– Tuntui siltä, että asuimme keskellä metsää, muistelee Juba Tuomola.

Perhe asui kolmikerroksisessa elementtitalossa, joka on pystyssä edelleen.

Muutaman talon päässä asui nykyään kirjailijana hyvin tunnettu Jari Tervo.

Piirtämisen hyvin varhain löytäneellä Juba Tuomolalla on hyviä muistoja lapsuutensa Korkalovaarasta.

– Aloitin sarjakuvien piirtämisen lapsena. Se oli hyvä ikä löytää sarjakuvien maailma. Äiti luki ääneen Kiekua ja Kaikua Suomen Kuvalehdestä ja muistan kopioineeni Aku Ankkoja, ne olivat ihan ensimmäisiä kokemuksia sarjakuvista.

Tunnetuimmassa, parisuhdetta pohtivassa sarjakuvassa Viivi on tiedostava opiskelijanainen ja Wagner on mies-sika, joka käyttää aikansa lähinnä oluen juontiin ja piereskelyyn sohvalla. Kuinkas ollakaan, Wagner on elänyt lapsuutensa Korkalovaarassa.

Avaa kuvien katselu Ote Viivi ja Wagner -sarjakuvasta. Kuva: Juba Production Oy

Wagnerin muistamaa lähiökapakka Pailakkaa, josta käytiin puolen tunnin välein oksentamassa, ei enää ole. Pailakka pääsi aikoinaan M.A. Nummisen kirjaan Baarien miehet.

Jari Tervo kirjoitti lapsuutensa Korkalovaaran kirjaan

Ehkä tunnetuin Korkalovaaran kasvatti on se Tuomolan naapurustossa varttunut kirjailija Jari Tervo.

Tervon romaani Esikoinen kertoo 12-vuotiaan pojan silmin elämästä silloin hyvinkin modernissa lähiössä. Kirja teki Korkalovaaraa tunnetuksi muuallakin Suomessa.

Esikoisen Korkalovaarassa sisällä sai polttaa, kotona syödään nötköttiä ja puhutaan kasettimankasta.

Kirjailija vieraili kotiseudullaan siitä kertovan kirjan ilmestymisen aikoihin vuonna 2013. Toimittajana on Sirkku Savusalo.

Ilon ja hyväntuulisuuden lisäksi kirjasta löytyy myös viittaus vuoden 1989 kuuluisaan rikosuutiseen. Rovaniemen Korkalovaarassa murhattiin srilankalainen patologi Andrew Kulatunga, joka haudattiin kukkapenkkiin.

Huonolla huumorilla varustetut rovaniemeläiset kutsuivat vuosia monivuotista pihan koristekasvia vuorenkilpeä Kulatungaksi.

Jari Tervon Esikoisesta poimittu sitaatti “kukaan ei ole miltä näyttää, tuntemattomia ihmisiä on paljon - tavallisia ei lainkaan” voisi olla kuvaus Korkalovaaran hengestä.

Korkalovaarassa oli lupa pöljäillä

Avaa kuvien katselu Tommi Liimatta ei juonut pussikaljaa teininä, vaan teki kavereiden kanssa musiikkia ja VHS-leffoja. Kuva: LIKE Kustannus

Kirjailija, muusikko Tommi Liimatta tuli tunnetuksi kulttimaineeseen nousseen Absoluuttinen Nollapiste -bändin jäsenenä. Hän muutti Korkalovaaraan 14-vuotiaana vuonna 1990 ja löysi kaveriporukan, joiden kanssa löytyi yhteinen sävel monessakin mielessä.

– Asuin Korkalovaaran Länsikankaalla. Se oli turvallinen ympäristö kasvaa. Aika hyvin siellä mahtui pöljäilemään. Kulutimme kavereiden kanssa kukkeaa teini-ikää kuvaamalla videokameralla.

Vuokrakameralla syntyi viikonloppuisin pitkiä ja lyhyitä elokuvia VHS-kasetille, joissa muun muassa pulkkaillaan.

– Otimme videokameran pulkan kyytiin ja laskimme sähkölinjoja pitkin. Meille maailma, sellaisena kuin me sen tunsimme, loppui Länsikankaalle. Siitä alkoi metsä.

Absoluuttisen Nollapisteen alku

Elokuvat ja musiikin tekeminen kavereiden kanssa oli alkusysäys myös Absoluuttiselle Nollapisteelle.

– Meillä ei ollut nuorisoon liitettäviä paheita. Ei ollut tyttöystäviä hidasteena emmekä käyttäneet päihteitä. Usein kokoonnuimme meillä ja minulla saattoi olla siinä joku biisin rämpyttely tai sarjakuvan tekeminen meneillään. Mietimme, onhan tämä aika tylsää lojua meillä ja lukea repaleisia Suosikki-lehtiä. Aloimme äänittää biisejä kasettimankalle.

Siinä sivussa päätettiin tehdä myös lehti.

– Silloin oli sellainen firma kun Länsikairan Poro. Päätimme tehdä lehden nimeltä Länsikairan Porno.

Lehti ei koskaan nähnyt päivänvaloa, mutta Absoluuttinen Nollapiste syntyi, kun pojat olivat rippikouluiässä.

– Korkalovaarassa oli rauha tehdä. Meillä ei ollut mitään kontakteja musiikki piireihin, jotka sijaitsivat Tampereella ja Helsingissä. Ei siis ollut sellaista kilpailua, että me vertaisimme itseämme muihin. Eristyksissä eläminen oli meille hyvä asia. Emme olleet arkoja, että mitä joku on tästä mieltä, vaan mellastettiin menemään omalla visiolla.

Näin syntyi musiikkia, joka sittemmin huomattiin niissä musiikkipiireissäkin. Absoluuttisen Nollapisteen musiikkia luonnehditaan sekoitukseksi suomirokkia ja 1970-luvun suomi-progressiivisen rockin sävyjä.

Yhtye perustettiin vuonna 1991. Mukana olivat Liimatan lisäksi Jukka Leinonen, Aki Lääkkölä, Matti Kettunen ja Tomi Krutsin. Aake Otsala korvasi Matti Kettusen yhtyeen basistina marraskuussa 1991.

– Ajattelen Korkalovaarasta, että itseensä luottaminen tulee sieltä. Kovasti me Nollapisteessä kannustimme toinen toisiamme itseilmaisuun ja itsenäiseen ajatteluun. Voisi melkein sanoa, että meillä oli toinen toisiamme kasvattava henki siinä touhussa.

Korkalovaarasta lähtee hyvää räppiläppää

Räppi on lähtöisin Amerikan pahamaineisista lähiöistä ja siinä on ollut alusta asti tärkeää edustaa ylpeästi omaa kaupunginosaa, kaupunkia tai laajempaa aluetta.

Siksi esimerkiksi Korkalovaaran räppärit puhuvat omassa musiikissaan kaupunginosastaan ja ovat tehneet sen niin katu-uskottavasti, että se tunnetaan muuallakin Suomessa.

Tämän päivän rovaniemeläisräppäreille inspiraationa on Tulenkantajat-yhtye, joka teki räppiä vuosituhannen vaihteessa. Vuonna 2003 julkaistiin Hyvää syntymäpäivää rouva presidentti -albumi ja sieltä löytyy Korkalovaaran Länsikankaalle omistettu biisi. Räppi esitetään luonnollisesti omalla murteella.

Tulenkantajat yhtyeen sanoituksista vastasivat Hannu ”Hannibal” Stark ja Soni ”Herra Soppa” Yli-Suvanto. He ovat Korkalovaaran poikia.

Avaa kuvien katselu Tulenkantajat on innoittanut rovaniemeläistä Joni Pekkalaa hänen omassa musiikissaan. Kuva: Joni Pekkalan kotialbumi

Tulenkantajista lähti myös artisti Joni “Bala” Pekkalan rohkeus tehdä oman näköistä musiikkia Rovaniemen murteella.

– Minulla oli vanhempien pihapiirissä Korkalovaarassa ulkorakennus, jossa toimi UpNorth-studio. Siellä on äänitetty monia ikonisia lappiräppibiisejä eri artisteille. Tällä hetkellä äänitän ja miksaan Hannibalin ja Tomigunin levyä ja kierrän keikoilla. Uudella levyllä on myös sävellyksiäni.