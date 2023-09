Pääministeri Orpo on harmistunut silakan pyyntikiellosta: ”Kalastusta pitää rajoittaa, mutta rajoitusten pitää olla oikeudenmukaisia”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) pitää Euroopan komission esitystä silakan kalastuskiellosta kohtuuttomana ja epäoikeudenmukaisena.

Perjantaina Eurooppa-foorumin tilaisuudessa Turussa vieraillut Orpo sanoo ensireaktionsa olleen hämmästynyt ja harmistunut.

– Totta kai meidän täytyy huolehtia siitä, että Itämeressä on lohta ja silakkaa jatkossakin. Kalastuskiintiöitä pitää laskea, mutta ei sitä voi tehdä niin, että Suomen kalastuskiintiö on nolla, pääministeri jyrähtää.

Ympäristöjärjestö WWF on puolustanut komission esitystä. Järjestön mukaan silakkakannassa on tapahtunut huolestuttavaa kehitystä eri puolilla Itämerta ja pyynnin keskeyttäminen on tarpeen kantojen elpymiseksi.

Pääministeri kuitenkin näkee, ettei vastuuta voida sysätä yhden valtion harteille.

– Täyskielto johtaa suomalaisten kalastajien ja kalan kuluttajien kannalta kohtuuttomaan tilanteeseen. Kalastusta pitää rajoittaa, mutta rajoitusten pitää olla oikeudenmukaisia kaikkien maiden välillä.

Orpo vakuuttaa ministereiden tekevän kaikkensa, jotta komission esitystä saadaan kohtuullistettua.

– Tämä on minun hallitukseni ensimmäisiä konkreettisia paikkoja, jossa vaikutustyötä pitää tehdä. Ei Suomen hallitus enkä minä voi hyväksyä esitystä. Meidän täytyy neuvotella tämä paremmaksi Suomen kannalta.