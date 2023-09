Jos susi ei saa olla kansallispuistossa, missä se saa olla? Torronsuon suden häätömääräys auttaa myös sutta itseään

Sudesta on tehty useita havaintoja Torronsuon pitkospuilla.

Torronsuon kansallispuistossa retkeilijät ovat viime viikoina kokeneet unohtumattomia elämyksiä, kun peloton susi on tullut hyvin lähelle ihmisiä. Osalle kokemus on ollut niin voimakas, että he ovat soittaneet asiasta hätäkeskukseen.

Poliisi antoikin sudelle karkotusmääräyksen, jotta ihmisten ja suden välille ei kehity vaaratilannetta.

Susi on tiukasti suojeltu laji. Kansallispuistot puolestaan ovat luonnonsuojelualueita, joiden tehtävänä on turvata luonnon monimuotoisuutta, oli kyse sitten maisemista kasveista tai eläimistä. Jos tiukasti suojeltu laji ei saa olla rauhassa luonnonsuojelualueella, missä se saa olla?

Suomen Luonnonsuojeluliiton suurpetoasiantuntija Riku Lumiaro ymmärtää poliisin ratkaisua.

– Jos on tällainen susiyksilö, joka hakeutuu ihmisten pariin, niin puhutaan sellaisesta käyttäytymisestä, johon ei ole totuttu. Kyse on suurpedosta, ja tiedämme, että maailmalla sattuu edelleen tapauksia, joissa susi hyökkää ihmisen kimppuun, joten ymmärrän huolen mikä siitä seuraa, Lumiaro sanoo.

Karkotustoimet ovat tarkkaan rajattuja, eikä eläintä saa satuttaa. Käytännössä sutta pelotellaan kovilla äänillä. Tarkoitus on tehdä sudelle selväksi, että ihmistä kannattaa pelätä. Torronsuon susikin voi jäädä kansallispuistoon, jos oppii vain välttämään ihmisiä.

– Lähtökohtamme on, että pidetään suurpedot ihmisarkoina, olivat ne sitten talousmetsissä tai luonnonsuojelualueilla, Lumiaro painottaa.

Lumiaro sanoo, että raja vedetään petojen tappamiseen kansallispuistoissa. Aiemmista poikkeusluvista liitto on valittanut.

Karkotuksen onnistuminen riippuu sudesta itsestään

Käytännön karkoitustyön tekevät metsästäjät poliisille antamansa suurriistavirka-avun puitteissa. Suomen Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola on Lumiaron kanssa samoilla linjoilla: suden säikyttely on paikallaan, jotta se ei totu ihmisiin. Silpola sanoo, että pedon karkottaminen kansallispuiston alueelta on harvinaista.

Takuuvarmaa häädön onnistuminen ei kuitenkaan ole. Pelkästään eläimen löytäminen sulan maan aikaan on vaikeaa, kun sutta ei voi paikantaa jälkien avulla.

– Meillä on kokemuksia talviajalta eräästä karkoituksessa, jossa sutta karkotettiin äänillä. Se siirtyi viisi kilometriä seuraavaan kylään, josta se karkoitettiin uudelleen. Sama toistui vielä uudelleen. Niillä voi siis olla tiettyjä tapoja hakeutua asutuksen lähelle, mutta toivomme luonnollisesti että se oppivana koiraeläimenä oppisi vieroksumaan ihmistä, Silpola sanoo.

Silpola painottaa, että karkotus ei ole metsästystä, vaan poliisille anettavaa virka-apua. Riistanhoitoyhdistykset tekevät poliisin kanssa jokaisella paikkakunnalla kirjallisen sopimuksen suurriistavirka-avusta, joka sisältää tehtäviä kolareissa loukkaantuneiden eläinten etsimisestä petojen häätämisiin.

– Meillä jokaisella on yhteiskunnallinen velvoite auttaa poliisia pyydettäessä, Silpola summaa.