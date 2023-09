Lääkärien pääluottamusmies OYSin liikaa maksetuista palkoista: ”On kohtuutonta, jos työnantajan sanaan ei voi luottaa”

Liikaa palkkaa saaneet lääkärit ovat useita kertoja kysyneet palkoista työnantajaltaan ja saaneet aina vastauksen, että kaikki on kuten pitää, kertoo Oulun yliopistollisen sairaalan OYSin erikoissairaanhoidon lääkärien pääluottamusmies Jaana Pikkupeura.

– Tilanne on tullut lääkäreille yllätyksenä, eikä lopputulos ole vielä tiedossa. Se aiheuttaa huolta ja ahdistusta, hän sanoo.

Kaleva kertoi keskiviikkona, että 37 OYSin lääkärille on maksettu liikaa palkkaa vuodesta 2018 alkaen tähän vuoteen saakka. Yksittäisten lääkärien kohdalla kyse on tuhansista tai kymmenistätuhansista euroista, yhteensä sadoistatuhansista euroista.

– Työntekijän pitäisi pystyä luottamaan, että työnantajalta saa oikean vastauksen, Pikkupeura sanoo.

“Kaikki haluavat, että asia selvitetään”

Yli kolme vuotta vanhoja palkkoja ei ole mahdollista periä takaisin, mutta sitä uudempien liikamaksujen osalta tilanne on vielä ratkomatta. Pikkupeuran mukaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on hyvin ja asiallisesti lähtenyt selvittämään virhettä, joka on alkanut jo edellisen työnantajan eli Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin aikana.

– Kaikki haluavat tietenkin, että asia selvitetään mahdollisimman pian ja saataisiin ratkaisu. Toivoisin, että lääkärit saisivat keskittyä työn tekemiseen.

Pikkupeura ei osaa sanoa, mikä olisi paras ratkaisu tilanteeseen, mutta täysimääräinen perintä olisi hänen mukaansa kohtuutonta.

– Kyse ei ole siitä, ovatko summat isoja vai pieniä, vaan periaatteesta. Lääkärit ovat itse yrittäneet selvittää asiaa. On kohtuutonta, jos työnantajan sanaan ei voi luottaa.

Virhe tapahtui, kun palkoista oli tehty paikallinen, virkaehtosopimuksesta poikkeava sopimus. Palkkoja maksettaessa tätä sopimusta oli tulkittu väärin.

Pikkupeuran mukaan OYSissa ja muissa sairaaloissa on paljon paikallisia sopimuksia, muillakin kuin lääkäreillä.

Hän toivoo, että liikamaksujen seurauksena paikallisia sopimuksia tehtäessä mietittäisiin entistä pidemmälle sitä, miten sopimusta käytännössä toteutetaan, ja oltaisiin tarkempia siitä, meneekö kaikki sovitusti.

