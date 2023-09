Onko ilman kohtua ja emätintä syntynyt nainen? Carolina Nystén joutui 15-vuotiaana kohtaamaan ahtaan käsityksen sukupuolesta

– Olin tästä surullinen, mutta mulle sanottiin vain, että olet liian nuori, ei sun tarvitse miettiä sitä nyt. Ajattelin, että kyllähän mun täytyy miettiä, miten mä voisin halutessani saada lapsen. Kaikki keskittyi emättimen korjaamiseen. Kun se on kunnossa ja on mahdollisuus harrastaa seksiä, sitten kaikki on ok.