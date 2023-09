Uutta tietoa Hämeenpuiston ammuskelusta: Pirkanmaan käräjäoikeus vangitsi tänään toisen tapon yrityksestä epäillyn, uhri on parikymppinen mies

Pirkanmaan käräjäoikeus on vanginnut tänään toisenkin miehen todennäköisin syin tapon yrityksestä epäiltynä Hämeenpuistossa viime viikolla tapahtuneesta ammuskelusta.

Ammuskelusta on vangittu nyt kaksi parikymppistä miestä. Pirkanmaan käräjäoikeus vangitsi viime viikolla vuonna 2002 syntyneen miehen todennäköisin syin epäiltynä tapon yrityksestä ja huumausainerikoksesta.

Avaa kuvien katselu Pirkanmaan käräjäoikeus vangitsi viime viikon perjantaina vuonna 2002 syntyneen miehen todennäköisin syin epäiltynä tapon yrityksestä ja huumausainerikoksesta. Mies peitti kasvonsa Aku Ankka -lehdellä vangitsemisoikeudenkäynnissä. Kuva: Yle

Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario Ona Autere kertoo, että poliisilla on selkeä kuva Hämeenpuiston ammuskeluun johtaneista tapahtumista, mutta hän ei avaa asiaa enempää tässä vaiheessa esitutkintaa.

– Molemmat vangitut ovat myöntäneet olleensa tekopaikalla tapahtumahetkellä, Autere kertoo.

Autere ei tässä vaiheessa ota kantaa siihen, ovatko epäillyt myöntäneet syyllistyneensä tapon yritykseen. Hän ei kommentoi myöskään asianosaisten välistä suhdetta.

Poliisin käsitys on se, että teko on kohdistunut yhteen henkilöön. Auteren mukaan myös uhri on noin parikymppinen mies. Hän on yhä sairaalahoidossa, mutta on päässyt pois tehohoidosta.

Avaa kuvien katselu Poliisi tutki tapahtuma-aluetta pian ammuskelun jälkeen. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Poliisi toivoo yhä silminnäkijähavaintoja tapauksesta. Jos sinulla on havaintoja kyseisestä tapahtumasta, jätä vihjeesi sähköpostiin vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi tai soita (numerossa on vastaaja, johon voit jättää viestisi) numeroon 0800 90022.

1.9.2023 kello 12.12 juttua korjattu: Jutussa kerrottiin aikaisemmin virheellisesti, että epäilty olisi vangittu taposta.