Suomessa valmistetuista makeisista löytyi jopa 40-kertainen määrä EU:n kieltämää ainetta

Matriini on kasvien oma hyönteistorjunta-aine, jota kehittyy niihin luontaisesti. Sitä käytetään myös teollisesti valmistettuna torjunta-aineena.

Lakritsikasvissa itsessään ei ole matriinia.

Ainetta on Sophora-suvun kasveissa Lähi-Idässä ja Välimeren alueella, josta lakritsin raaka-ainetta tuodaan Eurooppaan. Näiden kasvien osia saattaa päätyä sadonkorjuussa lakritsin sekaan vahingossa, sillä lakritsijuuri ja Sophora-kasvit muistuttavat toisiaan ulkoisesti todella paljon.

Matriinin turvallisuutta ei ole toistaiseksi pystytty arvioimaan EU:ssa, joten se on rajoitettujen torjunta-aineiden listalla varmuuden vuoksi.

Matriinille sovelletaan siksi EU:n torjunta-ainejäämiä koskevan asetuksen oletusenimmäismäärää 0,01 mg/kg.

Tätä pienempiä määriä ei pystytä mittaamaan, eli matriini on käytännössä EU-alueella kielletty.

Jos tonniin lakritsijuurta päätyy sata grammaa Sophora-kasvia, on erä asetuksen perusteella käyttökelvoton.

Matriinille ei ole ollut koskaan käyttölupaa torjunta-aineena EU:ssa.

Matriinia on tutkittu jonkin verran lääketieteessä syöpälääkkeenä ja Kiinassa ainetta on käytetty luontaistuotteena. Vertaisarvioitu lääketieteellinen tutkimus on havainnut sillä sekä positiivisia vaikutuksia että suurissa määrin nautittuna haittavaikutuksia, kuten pahoinvointi ja pyörrytys.