Porin museoiden kokoelmat pysyvät hajallaan pitkin kaupunkia puutteellisissa tiloissa – uusinkin suunnitelma kokoelmakeskuksesta kaatumassa

Museoiden yhteiselle kokoelmakeskukselle on etsitty paikkaa Porista yli vuosikymmenen ajan. Kaikki suunnitelmat ovat kariutuneet. Museot tarvitsevat kokoelmilleen kunnolliset säilytystilat.

Suunnitelma Porin museoiden eli Satakunnan museon ja Porin taidemuseon kokoelmakeskuksen sijoittamisesta Ulasooriin on kaatumassa.

Ulasoorin tilat omistava Porin Aikuiskoulutuskeskussäätiö kertoo, että säätiön tietojen mukaan kokoelmakeskushanke ei etene. Säätiö suunnittelee nyt myyvänsä aiemmin ammattikoulukäytössä olleet tilat.

Yle on saanut asialle vahvistuksen myös muualta Porin virkamieskoneistosta. Ylen saamien tietojen mukaan Ulasooria sijoituspaikkana ei enää pidetä järkevänä, koska kyse olisi taloudellisesti erittäin merkittävästä hankkeesta. Porin uusi kaupunginjohtaja Lauri Inna toi alkukesästä esille, että Porin pitää päästä eroon liiasta kiinteistömassasta.

Päättymätön hanke

Museoiden kokoelmakeskukselle on yritetty löytää paikkaa Porista yli vuosikymmenen ajan. Sille on ollut useita kohteita jo lähes päätettynä, mutta sitten suunnitelmat on peruttu.

Ennen Ulasooria paikaksi on harkittu varastotiloja Konepajarannassa ja Satakunnankadulla. Suunnittelu aloitettiin jo vuonna 2010 ja matkan varrella on pidetty muun muassa suunnittelukilpailuja.

Kokoelmat huonoissa olosuhteissa

Museoiden kokoelmakeskukselle on kaupungin selvitysten mukaan erittäin suuri tarve. Kokoelmat ovat levällään eri puolilla ja niille varatut tilat eivät ole nykystandardeilla riittävän laadukkaita.

Alun perin museoiden kokoelmakeskuksen piti palvella laajasti satakuntalaisia museoita. Matkan varrella jäljelle ovat jääneet Satakunnan museo ja Porin taidemuseo.

Satakunnan museon esinekokoelmaan kuuluu 97 000 esinettä ja Porin taidemuseon kokoelmaan lähes 4 000 taideteosta. Vanhimmat esineet ovat yli 10 000 vuoden takaa.

Ulasoorin tilat aiotaan myydä yksityiselle ostajalle. Kiinteistönvälittäjän arvio tilojen arvosta on noin 1,2 miljoonaa euroa.