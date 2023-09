Kiina suututti Intian, Filippiinit ja Malesian uusilla kartoillaan – myös osa Venäjää merkitty Kiinalle kuuluvaksi

Kuvassa raidotettuna alue, jonka hallinta on jaettu, mutta joka oli kartassa merkitty Kiinalle kuuluvaksi.

Kiina on onnistunut suututtamaan joukon naapureitaan uudella virallisella kartallaan. Edes Venäjä ei ole säästynyt Kiinan aluevaatimuksilta.

Kiinan luonnonvaraministeriö on julkaissut uudet viralliset karttansa tällä viikolla. Niissä Kiina on merkinnyt osia kiistellyistä raja-alueista osaksi omaa aluettaan.

Osaksi Kiinaa ovat päätyneet muun muassa kiisteltyjä alueita Intiasta että Venäjästä. Kartta on suututtanut myös Filippiinit ja Malesian. Filippiinien, Malesian ja Kiinan kiistat koskevat merialueita Etelä-Kiinan merellä. Kansainvälinen tuomioistuin (ITLOS) oli ratkaissut Filippiinien ja Kiinan välisen kiistan Filippiinien hyväksi vuonna 2016.

Asiasta uutisoivat muun muassa BBC ja CNN.

Intia on nostanut asiasta protestin. Kiinan kartassa Intialle kuuluva Arunachal Pradeshin osavaltio on piirretty osaksi Kiinaa. Lisäksi Kiina on merkannut Kashmirin itäosassa sijaitsevan Aksai Chinin alueen itselleen kuuluvaksi. Intia ja Kiina ovat kiistelleet Aksai Chinin hallinnasta vuosikymmeniä.

Intian mukaan Kiinan tempaus vain hankaloittaa rajakiistan ratkaisua.

– Vastustamme näitä väittämiä perusteettomina, sanoi Intian ulkoministeriön tiedottaja Arindam Bagchi BBC:n mukaan.

Intian vastalauseet tulivat vain muutama päivä sen jälkeen, kun Intian ja Kiinan johtajat olivat tavanneet Brics-maiden kokouksessa Etelä-Afrikassa. Siellä johtajat olivat sopineet ”tehostavansa ponnisteluja nopean vetäytymisen ja rauhoittumisen aikaansaamiseksi” kiistanalaisella rajalla.

Avaa kuvien katselu Intialainen sotilas vartiossa Intian ja Kiinan rajalla vuonna 2020. Kuva: Musaib Mushtaq / AOP

Intian ja Kiinan väliset suhteet ovat huonontuneet vuodesta 2020 lähtien, jolloin niiden joukot ajautuivat kuolonuhreja vaatineeseen yhteenottoon Galwanin laaksossa Ladakhissa. Se oli ensimmäinen kuolemaan johtanut yhteenotto osapuolten välillä sitten vuoden 1975.

Venäjä ei ole kommentoinut

Kiinan ja Venäjän aluekiista koskee Ison Ussurinsaaren (Bolshoi Ussurijsk) hallintaa Amurjoella. Nyt myös Venäjän hallitsemat osat saaresta on merkitty osaksi Kiinaa. Asiasta kertoo muun muassa venäläinen RBK-sivusto.

Alue on merkitty kartassa erikseen Kiinan itäisimpänä kohtana mainiten, että ”kartta on tehty Kiinan ja muiden maailman maiden rajojen piirtämistä koskevien kansallisten standardien mukaisesti”.

Avaa kuvien katselu Neuvostoliiton ja Kiinan rajakiista yltyi sotilaalliseksi selkkaukseksi vuonna 1969. Kuvassa venäläissotilaita. Kuva: AOP

Venäjästä on tullut yhä riippuvaisempi Kiinan tuesta sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Presidentti Vladimir Putin julisti tämän vuoden maaliskuussa Kiinan johtajan Xi Jinpingin Moskovassa tekemän vierailun jälkeen, että Venäjän ja Kiinan suhteet ovat siirtyneet uuteen aikakauteen.

Venäjän ulkoministeriö ei ole ottanut kantaa Kiinan karttaan.