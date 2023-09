Tarkastukset alkanevat ensi vuoden puolella. Tähän mennessä turkiseläinten terveyttä on valvottu pelkästään eläinsuojeluvalvontojen yhteydessä.

Ruokavirasto alkaa valvoa turkistarhojen virustilannetta säännöllisesti.

Jatkossa tarhoilla tehdään säännöllisiä kartoituksia, otetaan näytteitä ja valvotaan tautisuojausta. Kiinnostuksen kohteena ovat mahdolliset lintuinfluenssa- ja koronavirusesiintymät.

Työhön päästään kuitenkin vasta, kun syyskuussa alkava turkistarhojen kattava kartoituskierros on saatu tehtyä, käytännössä ensi vuoden puolella.

Ruokaviraston mukaan lintusuojaus ei ole tällä hetkellä kunnossa vielä kaikilla tarhoilla. Kattava lintusuojaus estää myös esimerkiksi salmonellan leviämistä.

Säännöllisellä seurannalla virasto haluaa muun muassa vähentää riskiä, että lintuinfluenssa muuntuisi ihmiseen tarttuvaksi.

Tähän mennessä turkistarhoilla eläinten terveyttä ja hyvinvointia on valvottu ainoastaan eläinsuojeluvalvontatarkastuksilla. Niitä on tehty muun muassa epäilyjen perusteella. Näiden tarkastusten yhteydessä on selvitetty myös tilan lintusuojausta.

Esimerkiksi siipikarjatiloilla virkaeläinlääkäri tarkistaa salmonellatilanteen vuosittain.

Turkistarhoilla koronavirukseen voivat sairastua supikoirat ja minkit. Suomessa tarhoilla ei ole todettu koronatartuntoja.