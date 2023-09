Huono lohikesä kiusaa myös Oulujoen kalastajia – pian kutupaikoista voi kilpailla vieraslaji kyttyrälohi

Lohta on Oulun Hartaanselälläkin ollut viime vuosia vähemmän. Perhokalastajia, kuten Jarmo Leinosta, voimakas virtaus on suosinut, mutta muita kalastusmuotoja se on haitannut.

Oulujokisuulla Hartaanselän maisemissa on tänä kesänä ollut hiljaisempaa kuin mihin viime aikoina on totuttu. Se johtuu Itämeren lohen viime vuosia heikommasta kesästä ja tämän kesän vetisyydestä.

Runsaiden sateiden vuoksi Oulujoessa on juoksutettu vettä ohi voimalaitoksen. Voimakas virtaama on ajanut lohet nousemaan alakanavaa kohti Hartaanselän etelälaitaa.

Vesi- ja sääolot ovat suosineet erityisesti perhokalastajia. Heitä on satakunta joista todella aktiivisia kolmisenkymmentä. Yksi heistä on Jarmo Leinonen, joka on viihtynyt Tuiran Oulujokisuistossa lapsesta saakka.

– Meille tämä on hyvä vuosi. Näin kova virta on meille perhomiehille hyvä. Silloin kun perho liikkuu, kalaa tulee myös paremmin, sanoo Leinonen.

Kalastuspaikka on pohjoismaisittainkin ainutlaatuinen; keskellä kaupunkia sijaitseva kohde, jonka ykkössaalis on jalokalojen kuningas – lohi. Tulevaisuudessa se voi kuitenkin saada kilpailijan aggressiivisesta vieraslajista kyttyrälohesta, jonka tuloa Itämerelle ei tutkijan mukaan periaatteessa estä mikään.

Lohet yrittävät kutea suistossa

Perämeren lohitilanne on tänä vuonna tavanomaista heikompi. Myös Oulujokisuistossa lohta on ollut vähemmän kuin muutamina viime vuosina.

Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jaakko Erkinaro vietti lapsuutensa näissä Merikosken maisemissa. Silloin lohta oli joessa paljon vähemmän kuin nykyään, kun valjastetun joen lohikannan istutukset on opittu tekemään oikein.

Muutamissa paikoissa istukaskantaa olevat lohet kutevatkin Oulujoen suistossa.

Avaa kuvien katselu Jarmo Leinonen on viihtynyt Oulujokisuistossa lapsesta saakka. Hän toimi jo hyvin nuorena isänsä apulaisena siian lippoamisessa. Tänä kesänä hänelle on Oulujoen kalastuspäiviä kertynyt kolmisenkymmentä. Kuva: Rami Moilanen / Yle

Sekä Leinonen että Erkinaro ovat seuranneet Kissakoskessa kutevia lohia. Eri asia onko tällä kutupaikalla läpi talven riittävästi vettä kudun onnistumiseksi. Yksikin vedetön päivä riittää tuhoamaan kudun.

– Ehkä kannattaisi päästää siihen sen verran vettä koko talven ajan, että nähtäisiin syntyisikö uudelleen luonnollisesti lisääntyvää lohta, sanoo Leinonen.

Kuusisaaren pohjoispuolelle olisi Leinosen mukaan mahdollista saada sorastamalla isompikin kutualue.

– Kyllä tässäkin lohi kutisi. Ja tuosta maisema-altaastahan on kaavailtu jonkinlaista kutualuetta myös, sanoo Leinonen.

Tänä vuonna lohikesä Oulun Hartaanselällä on ollut vaisu. Erkinaron mukaan syitä niin luonnonkaloille kuin istukkaillekin heikkoon lohikesään on monia.

– Tässä on ollut jostakin syystä lohivuosiluokkia jotka ovat olleet aiempaa heikompia. Eteläiselle Itämerelle vaeltavan kalan matkan varrella voi tapahtua asioita joiden analysointi on vielä kesken.

Kyttyrälohi menestyy, kun ilmasto lämpenee

Elinkierroltaan monimutkaisella atlantinlohella on selviä ongelmia sekä Itämeren alueella että Pohjois-Atlantilla. Hieman toisenlaisista oloista lähtenyt, elinkierroltaan kuin insinöörin kehittämä, parittomina vuosina lisääntyvä kyttyrälohi taas tuntuu menestyvän hyvin ja valtaa alaa perinteisissä atlantinlohen joissa.

Ilmiöiden taustalla vaikuttaisi olevan ilmastonmuutos. Ilmasto lämpenee pohjoisessa nopeammin kuin keskimäärin maapallolla ja Barentsinmeren lämpötila on ollut nousussa jo pidempään.

– Olosuhteet suosivat kyttyrälohta ja heikentävät atlantinlohen kantoja. Mutta on vaikeaa määritellä täsmälleen millä eri tavoilla ilmastonmuutos vaikuttaa näiden kalojen menestymiseen, sanoo Erkinaro.

Alkuperältään Tyynenmeren lohi lähti leviämään länteen Vienanmerelle Neuvostoliiton aikaan 1950-luvulla tehdyistä istutuksista.

Vuonna 2017 siihen saakka maltillisesti levinneen kannan koko kasvoi räjähdysmäisesti Vienanmeren, Kuolan ja Itä–Ruijan joissa ja kyttyrälohi levittäytyi Pohjois-Amerikkaan ja Keski-Eurooppaan saakka.

– Siitä lähtien kannan kasvu pohjoisessa on jatkunut joka toinen vuosi.

Jaakko Erkinaron mukaan kyttyrälohen elinkierto on kuin insinöörin suunnittelema. tasatahtinen; on parittomien ja parillisten vuosien kannat. Oulujoelle aikanaan saapuva kyttyrälohi on mitä todennäköisimmin parittoman vuoden kantaa. Video: Rami Moilanen / Yle

Kaksi hyvin erilaista lohta: Itämeren ja atlantinlohi – Itämeren ja atlantinlohen elinkierto on monimutkainen. – Se viettää tyypillisesti poikasena joessa 2–6 vuotta. Esimerkiksi Tornionjoella tyypillisimmillään 3–4 vuotta. – Merivaelluksen kesto vaihtelee 1–4 vuoteen. – Melko suuri osa lohista selviytyy kudusta hengissä ja palaa uudestaan kutemaan 2–4 kertaa. – Eri-ikäiset lohet voivat kohdata myös toisten lohisukupolvien yksilöitä. Kyttyrälohi – Kyttyrälohen elinkierto on kuin insinöörin suunnittelupöydältä. Se on kuin kellokoneisto, joka kulkee vakiotahtia. – Elinkierto on kaksivuotinen. Joessa ollaan yksi vuosi ja toinen vuosi meressä. – Kaikki kutukalat ovat kaksivuotiaita eikä vaihtelua ole. – Kaikki kyttyrälohet kuolevat kutuun. – Parittomien ja parillisten vuosien kyttyrälohet eivät kohtaa toisiaan ja ovat geneettisesti hyvin erilaisia. – Vienanmeren istutusten jäljiltä lännessä esiintyvät kyttyrälohet kutevat parittomina vuosina. – Tyynellämerellä on myös parillisten vuosien kantaa, vaikkakin heikompana. Avaa

Leviääkö vieraslaji Itämerenkin lohijokiin?

Tenolla ja lukuisissa Norjan joissa tällä hetkellä voimakkaasti torjuttava kyttyrälohi saattaa tulevaisuudessa nousta myös Itämeren jokiin.

Erkinaro korostaa, että toistaiseksi kyttyrälohen tulossa Itämerelle on kyse spekulaatiosta. Yhtään varmaa kyttyrälohihavaintoa Itämerellä ei tiedetä.

Tänä vuonna kyttyrälohen leviäminen kauemmas on ollut jostakin syystä vaisumpaa.

– Vuoden 2017 jälkeen etelään suuntautunut kasvu on ollut vaihtelevampaa. Itämerelle tulon nopeudesta en osaa sanoa mitään, sanoo Erkinaro.

Hän ei kuitenkaan näe mitään varsinaista estettä sille, etteikö näin tapahtuisi.

Avaa kuvien katselu Kaikkia ilmastonmuutoksen vaikutusmekanismeja kaloihin ei vielä tiedetä. Sekä lämpenemisellä että kylmenemisellä saattaa olla ennalta arvaamattomia vaikutuksia lohien elämään ja elinkiertoon pohjoisessa. Kuva: Rami Moilanen / Yle

Vähäinen suolapitoisuus ei ainakaan ole esteenä. Vienanmeri on Itämeren tyyppinen valtamerta vähäsuolaisempi vesialue ja Pohjois-Amerikassa kyttyrälohi viihtyy myös Suurilla järvillä makeassa vedessä.

– Jos niitä tulee jossakin vaiheessa hyvin paljon, niin tietysti tässä jokisuun kalastajilla voi olla ihan mukavat päivät kalastaa hopeakylkistä, hyppivää, voimakasta, rasvaista ja hyvänmakuista lohikalaa, sanoo Erkinaro.

Aika pian jokeen päästyään kyttyrälohi muuttuu kuitenkin pahanmakuiseksi ja kala alkaa hajota elävältä.

Tyynenmeren alueella kyttyrälohi vaikuttaa jopa metsiin

Tutkimusten mukaan kyttyrälohen ja muiden paikallisten lohien raadot muodostavat kivijalan monen Tyynenmeren joen ekosysteemeille.

– Tyynenmeren alueelta tiedetään että nopeasti mätänevillä kyttyrälohilla on olennainen merkitys jopa jokilaaksojen metsiin, joihin niitä kantautuu haaskaeläinten mukana lannoitteeksi, sanoo Erkinaro.

Mahdollisen tulokkaan merkityksestä Oulujoen tai minkä tahansa Itämeren jokien veden laatuun ja ekosysteemeihin ja muihin kalalajeihin ei vielä osata sanoa kovin paljoa.

Avaa kuvien katselu Perämeren lohitilanne on tänä vuonna tavanomaista heikompi. Torniojokeen on tänä kesänä noussut vain 20 000 lohta, mikä on todella vähän. Huippuvuosina määrä on ollut jopa viisinkertainen. Kuva: Rami Moilanen / Yle

Paljon riippuu kalojen määrästä ja jokien koosta. Norjasta tiedetään että kyttyrälohien jokeen mätänevät raadot ovat aiheuttaneet sukeltajille pahoinvointia.

Atlantin puolellakin on vaikea sanoa, mitä todelliset vaikutukset alkuperäisiin kalalajeihin on. Huoli on suuri ja on tehty riskinarviointia muun muassa Norjassa.

– Kaikenlaisia potentiaalisia ongelmia on olemassa, mutta niistä on toistaiseksi vielä aika vähän todellista näyttöä. Ratkaisevaa on jokeen kuolevien kyttyrälohien määrä, sanoo Erkinaro.

Spinflugakalastajien ja venekalastajien vuorottelu Hartaanselän erityiskalastusalueella jatkuu 15.9. saakka. Kuusisaaressa kaikki muu vapakalastus kuin spinflugakalastus on sallittua myös venekalastusaikana.

Kaikki kalastus on kiellettyä alueella 1.10.–1.11. klo 12.00, lukunottamattavaellussiian lippoamista velvoiteistutusten mädinhankintaan.