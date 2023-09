Poikkeuskevään jälkiä korjataan yhä – Tornion-Muonionjoen suurtulvan vahingot ovat miljoonaluokkaa

Tornion- ja Muonionjoen keväisen suurtulvan aiheuttamat vahingot nousevat jopa miljooniin euroihin. Tulvasta kärsineitä rakennuksia jokivarressa on satoja. Lähes kaikki vakuutusyhtiöihin ilmoitetut vahingot ovat kuuluneet vakuutuskorvausten piiriin.

Suomen ympäristökeskus (Syke) teki keväällä poikkeuksellisen ratkaisun, kun se antoi korvausten perusteena käytettävän arvionsa tulvan harvinaisuudesta. Syke linjasi koko Karesuvannon eteläpuolisen jokivarren poikkeuksellisen tulvan alueeksi eli keskimäärin korkeintaan kerran 50 vuodessa toistuvan tulvan alueeksi.

Vakuutusyhtiöissä suuri osa vahinkoilmoituksista on käsitelty ja valtaosa korvauspäätöksistä on tehty, mutta tulvavahinkojen kaikki kustannukset eivät ole vielä tiedossa. Osaa kohteista vielä korjataan tai jälleenrakennetaan.

– Valistuneena arvauksena sanoisin, että kaikkinensa tulva aiheutti Tornion-Muonionjoen rannalla useamman miljoonan vahingot, sanoo korvausjohtaja Janne Koskela LähiTapiola Lapista.

Pelkästään LähiTapiola Lapin korvaussumma ylittää Koskelan arvion mukaan miljoonan euron rajan. Pohjola Vakuutus arvioi maksavansa asiakkailleen tulvakorvauksia yli puoli miljoonaa euroa. Vahinkoilmoituksia on tehty muihinkin yhtiöihin.

Korvaukset muutamasta satasesta yli sataantuhanteen euroon

Suurtulva aiheutti talouksille erisuuruisia vahinkoja, joten korvaussummatkin vaihtelevat huomattavasti. LähiTapiola Lapissa suurimpien yksittäisten vahinkojen korvaussummat ovat yli 100 000 euroa. Muilla suurilla vakuutusyhtiöillä isoimmat korvaukset ovat hiukan pienempiä.

– Vahinkojen suuruus kohteittain vaihtelee paljon: muutamasta sadasta eurosta aina kymmeniintuhansiin, kertoo omaisuuden ja toiminnan korvauspalveluiden johtaja Markus Uimonen Pohjola Vakuutuksesta.

Myös Ifille ilmoitettujen vahinkojen ja maksettujen tai maksettavien korvaussummien määrässä on suurta vaihtelua.

– Vauriot ovat vaihtelevia, ja niitä on sekä asuintaloissa että ulkorakennuksissa. Osassa tapauksia on vahingoittunut vain irtaimistoa, kun taas toisissa myös rakennus on kärsinyt. Yleisin ongelma on ollut lattioiden kastuminen ja veden pääsy kellariin, kertoo tuotepäällikkö Jussi Lindström Ifistä.

Poikkeuksellisen suuri tulva aiheutti toukokuussa tuhoja koko jokivarteen. Pahimmin kärsivät Ylitornio ja Pello, mutta myös Tornion alueella vahinkoja syntyi runsaasti.

Valtaosa tulvaveden valtaan joutuneista rakennuksista oli vapaa-ajan asuntoja sekä pihapiirin ulkorakennuksia, mutta mukana oli myös vakituisia asuinrakennuksia ja niissä ollutta irtaimistoa. Sijaisasuntojakin on tarvittu jonkin verran, kun asuintaloja on pitänyt korjata perusteellisesti.

Vain harvassa tapauksessa korvaus on evätty

Vakuutusyhtiöiden mukaan vahingot ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kuuluneet vakuutuskorvausten piiriin. Joitakin korvauksia on evätty, koska kyseisessä paikassa tulva ei ole ollut poikkeuksellinen eli yhtä suuri tulva koetaan useammin kuin kerran 50 vuodessa. Lisäksi korvaus on evätty tapauksessa, jossa tulva on vaurioittanut maaperää, mutta kiinteistö tai irtaimisto ei ole vahingoittunut.

Tulvavahinkoilmoituksia vakuutusyhtiöille on kertynyt arviolta noin 150. Esimerkiksi Pohjola Vakuutukselle niitä on saapunut yli 60. Pohjolassa kaikista vahinkoilmoituksista on tehty korvauspäätös ja yli puolet vahingoista on jo hoidettu loppuun asti. LähiTapiola Lappi on saanut puolensataa vahinkoilmoitusta, ja Ifiin ilmoituksia on tullut parikymmentä.