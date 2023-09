Kissan sairastuminen tiesi Silja Formuselle tuhansien eurojen laskuja – moni pelkää, riittävätkö rahat enää eläinlääkäriin

8-vuotiaalla Elsa-koiralla on jossain vaiheessa edessä hammashoito. Elsalla on vakuutus. Se ei ole korvannut suuren omavastuun takia pienempiä käyntejä. Hammashoitoa se ei korvaa ollenkaan, jos kyse ei ole tapaturmasta.

Tällä kertaa Silja Formusen sylissä on vain yksi kissa, Etta, ja koira Elsa.

Eläimet ovat kärköläläiselle Formuselle tärkeimpiä maailmassa. Kissoja hänellä on tällä hetkellä neljä, koiria yksi.

Nyt Formusta huolestuttavat lemmikkien eläinlääkärimaksut. Omista menoista hän on jo luopunut. Kampaajakäynneistä, remonteista ja omista hankinnoista.

Eläinlääkäriin on mennyt parissa vuodessa 5 000–6 000 euroa. Vain osan siitä kattaa vakuutus, ja omavastuu on korkea. Yle on nähnyt Formusen viime vuosien laskut.

– Kyllä aina hirvittää, kun näkee laskun summan. Yksi käynti maksaa satasesta tonniin. Ei niitä summia tavallisesta palkasta pystyisi maksamaan, hän sanoo.

Formunen on joutunut lainaamaan vanhemmiltaan rahaa. Hän on myös maksanut luotolla ja osissa.

Kesällä hän joutui tekemään vaikean päätöksen. Vanhalla kissalla oli krooninen kilpirauhassairaus, joka vaati kontrollia kolmen viikon välein.

Laskua kertyi useita tuhansia euroja, eikä toivoa ollut. Viimein Formunen päätti lopettaa hoidot.

Avaa kuvien katselu 8-vuotiaalla Elsa-koiralla on jossain vaiheessa edessään hammashoito. Elsalla on vakuutus. Se ei ole korvannut suuren omavastuun takia pienempiä käyntejä. Hammashoitoa se ei korvaa ollenkaan, jos kyse ei ole tapaturmasta.

Kun kysyimme kesäkuussa Ylen verkkosivuilla lemmikinomistajien kokemuksia, moni vastanneista nosti esiin eläinlääkärikäyntien hinnat: ne koettiin kalliina.

Kunnallinen puoli koettiin kohtuuhintaisena, mutta vastanneiden mukaan aikoja sieltä oli hankala saada, kunnallista ei löytynyt kaikkialta eikä kunnallisella ole kalustoa vaativampiin hoitoihin.

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan lemmikkeihin käytettiin viime vuonna 444 miljoonaa euroa. Se on 30 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Avaa kuvien katselu Silja Formunen kertoo, että kertakäynti eläinlääkärillä on maksanut sadasta eurosta tuhanteen euroon.

Formuselle stressiä aiheuttaa nyt eläinten hampaiden hoito. Sitä ei vakuutus korvaa.

– Yhden käynnin keskihinta on ollut kahdeksan sataa euroa.

Suomen eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Mikko Turku näkee, että hinnoissa heijastuvat sekä yleinen kustannusten nousu sekä se, että eläimiä hoidetaan aiempaa kattavammin.

– En näe laajaa hinnannousua, vaan vastaavaa kuin muissakin hinnoissa on tällä hetkellä. Tilat, energia, kaikki maksavat enemmän. Kannattaa myös muistaa, ettei eläinlääkärilaskussa ole sairausvakuutuskorvausta. Mukana siinä on myös 24 prosentin arvonlisävero.

Kokonaissumman hahmottaminen voi olla hankalaa

Kuluttajaliiton selvitysten mukaan hintahaarukka eläinlääkäripalveluissa on kasvanut viime vuosina.

Eroa summissa on etenkin tavallisissa toimenpiteissä, kuten rokotuksissa ja mikrosirutuksissa.

– Hintojen vertailu muiden kuin rutiinitoimenpiteiden suhteen on hankalaa ja vaatii tarkkuutta tarjouspyynnön esittämisessä, sillä lemmikkien koko, ikä ja muut tekijät vaikuttavat olennaisesti hintaan, Kuluttajaliiton viestintäpäällikkö Paula Pessi sanoo.

Hintatietoja löytyy etukäteen vaihtelevasti, eikä lemmikin omistajilla aina ole käsitystä, millaisia toimenpiteitä tarvitaan. Tuoreimmat eri toimenpiteiden hintatiedot ovat vuodelta 2021.

Pelkona se, että lemmikin hoidattamisesta tulee vain hyvätuloisten puuhaa

Lemmikinomistajien kokemuksissa nousi esiin myös pelko siitä, että eläinlääkärien hinnat karkaavat hyvin korkeiksi.

Moni pelkää, että eläinten hoidattamisesta tulee hyvätuloisten puuhaa. Osa kertoi, että he ovat lykänneet lemmikkinsä hoitoa taloudellisista syistä.

Suomen eläinsuojelun mukaan eläinsuojeluyhdistyksiin tulleiden avunpyyntöjen määrä on noussut. Tiukilla ovat esimerkiksi ne, joilla ei ole luottotietoja.

Myös Silja Formusta huolettaa, että osa lemmikin omistajista jättää lemmikkinsä hoidattamatta maksujen pelossa.

– Pienituloisen on tosi vaikea saada maksuja maksettua, jos ei ole luottoa. Mielestäni pienituloisillakin olisi oikeus pitää lemmikkiä.

Eläinlääkäriliiton Turku ei näe hintojen karkaamista riskinä. Suurempi muutos hänestä on se, millaisia hoitoja nykyään voidaan tehdä.

– Nykyään saadaan tarkempaa tietoa eläimen tilasta ja pystytään hoitamaan sellaistakin, mitä ei ole aikaisemmin voitu hoitaa. Silloin myös hinnat ovat eri tasolla kuin aikaisemmin.

Vaakakupissa painaa myös se, mitä lemmikin omistaja toivoo tai pystyy maksamaan.

– Lähtökohta on aina se, että katsotaan, minkälainen tilanne on ja sitten haetaan niitä hoitomahdollisuuksia omistajan kanssa yhteistyössä.

Avaa kuvien katselu Elsa-koira on kahdeksanvuotias ja sai uuden kodin Formusen luota kodinvaihtajana.

Yhteisen sävelen löytäminen vaatii myös eläinlääkäriltä osaamista ja vuorovaikutusta.

– Ei riitä, että on hyvä eläinlääkinnässä, täytyy olla hyvä myös omistajan kohtaamisessa. Etenkin akuutit tilanteet voivat muuttua hyvinkin nopeasti. Silloin kommunikaatio eläimen omistajan kanssa on tosi tärkeää, täytyy osata kuvata vaihtoehtoja niin, että omistaja ymmärtää.

Ylihoitaminen pelottaa

Kuluttajaliiton Paula Pessin mukaan lemmikeille tarjotaan aktiivisesti erilaisia lisätutkimuksia, eivätkä omistajat aina hahmota, mitkä niistä ovat tarpeellisia.

– Tutkimukset ovat monesti kalliita, ja lemmikin omistajalla tunteet pelissä. Taloudellisen puolen harkinta voi jäädä puolitiehen, kun hoidon laajuudesta pitää joskus tehdä päätös nopeasti, Pessi sanoo.

Tarjottujen toimenpiteiden hintoja ei aina kerrota selkeästi. Joskus asiakas ei ole ymmärtänyt, mitä kaikkia ylimääräisiä toimenpiteitä käynnin aikana oikein on tehty ja näin kokonaishintaa.

Avaa kuvien katselu Silja Formunen kertoo pohtivansa etenkin iäkkäiden lemmikkien hoitopäätöksiä. – Aina joutuu miettimään, miten pitkälle jatkaa eläimen hoitoa, jos eläin on vanha, hyvin sairas, eikä hoito tuota tuloksia.

Lemmikinomistajilta kerätyissä kokemuksissa nousi esiin myös ylihoitamisen pelko. Myös Formunen toivoo, että eläinlääkäreiltä selkeämpää roolia ja neuvoja.

– Voisi ottaa enemmän kantaa siihen, milloin hoidossa on enää järkeä, mieluummin semmoiset suorat sanat kuin liikaa toivoa ja sitä hirvittävän kallista hoitoa, hän sanoo.

Turku ei allekirjoita varsinaista ylihoitamista.

– Jälkikäteen on aina helppo sanoa, mikä on voinut olla ylihoitamista. Yksi puoli on, että eläintä pidetään nykyää yhtenä perheenjäsenenä. Nyt hoidetaan sellaistakin, mitä aikaisemmin ei ole hoidettu. Tarkkojen diagnoosien tekeminen on myös vaikeaa.

Nyt Formunen on etsinyt eläinlääkärin, jolta saa selkeän hinta-arvion ja jonka kanssa on hyvä keskusteluyhteys.

– Kiireettömiä hoitoja joudun siirtämään. Odotellaan veronpalautuksia ja sitä, että vanhaa luottoa on maksettu pois. En ole jättänyt koskaan eläintä hoitamatta sen takia, mutta aina joutuu miettimään, milloin vie.