Ylinopeussakot voivat nousta jopa kymmeniä euroja

Hallitus aikoo korottaa liikennevirhemaksuja. Hallitusohjelmassa linjaus ja ajoitus on merkitty vuodelle 2025. Tuloja kertyisi viisi miljoonaa euroa vuodessa.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus aikoo korottaa liikennevirhemaksuja reippaasti. Niitä mätkäistään esimerkiksi ylinopeuksista. Korotukset voivat olla jopa kymppejä.

Suunnitelmasta on lyhyt kirjaus hallitusohjelmassa. Sen mukaan liikennevirhemaksuja aiotaan korottaa ansiotason nousua vastaavasti ja ajoitus on merkitty vuodelle 2025. Tuloja on merkitty kertyväksi 5 miljoonaa euroa vuodessa yhdessä rikesakkojen kanssa.

Korotuksen euromääräistä suuruutta ei osata vielä arvioida liikenne- ja viestintäministeriössä, jolle uudistuksen valmistelu kuuluu.

– Muutoksen valmistelu on vielä aloittamatta ja aikataulu on avoin. Liikennevirhemaksujen korotusten suuruudesta en voi sanoa tässä vaiheessa mitään, kertoo hallitusneuvos Maija Ahokas liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Korotuksen suuruutta voi kuitenkin arvioida Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin perusteella. Indeksi kertoo, minkä verran ansiot ovat nousseet eri aikoina.

Nykyiset liikennevirhemaksujen maksutaulukot ovat tulleet voimaan 2020 ja tuorein indeksiluku on ennakkotieto kuluvan vuoden heinä–syyskuulta. Sen mukaan ansiotaso on noussut 3,5 vuodessa keskimäärin 12 prosenttia.

Kun ansiot ehtivät vielä kohota jonkun verran ennen vuotta 2025, voi ansiotasoindeksin arvioida nousseen siihen mennessä 12–15 prosenttia.

Oheiseen taulukkoon on tehty pieni arviolaskelma tulevista liikennevirhemaksuista indeksin nousuprosentin pohjalta. Korotukset ovat 10–30 euroa ylinopeudesta riippuen.

Toteutuvat luvut selviävät, kun ministeriö saa aikanaan ehdotuksensa toimitettua päättäjien nenän eteen.

