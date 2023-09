Vantaalainen Elle Tick, 21, on yksi Jukkatalon konkurssin uhreista – hän arvioi, että joutuu maksamaan vielä yli 100 000 euroa ylimääräistä

Jukkatalojen toimitusjohtaja Ilkka Sydänmetsä uskoo, että rakentajia löytyy myös pieniin kohteisiin. Sen sijaan yhtiön velkojien raha on tiukassa.

Paritalon ulko-ovessa roikkuu riippulukko, koska asianajaja käski hankkimaan sellaisen. Vantaalainen Elle Tick, 21, hankki saman tien asianajajan, kun luki maanantaina Jukkatalon konkurssista.

– Olihan se aikamoinen shokki. Elämältä putosi pohja ja tuli vaan katsottua sitä puhelimen ruutua ja mietittyä, miten tämä on mahdollista. Kaikki olivat vakuutelleet, että Jukkatalo on hyvä toimija ja tuskin menee konkurssiin, mutta näin tässä nyt sitten kävi.

Olemme Jukkatalon keskeneräisen punaisen paritalon pihamaalla Vantaalla, Helsingin pitäjän kirkonkylässä kauniilla paikalla. Tontin lähellä virtaa Keravanjoki.

Avaa kuvien katselu Elle Tick hankki avopuolisonsa kanssa uuden lukon heti maanantaina konkurssin tultua julki. Kuva: Matti Myller / Yle

Tick huokaisee, sillä hänen rakenteilla olevan kotinsa työmaalta ehti hävitä samantien tavaraa, kun tieto konkurssista tuli.

– Kun tulimme maanantaina asentamaan lukkoa, huomasimme, että asennusta varten sisälle tuotu kiuas oli kadonnut. Samoin muun muassa lattialämmityksen osia on varastettu, Tick sanoo.

Hän ei voi varmasti sanoa, kuka tavarat on vienyt, mutta tiettyjä epäilyjä hänellä on.

– Lukkojen asentamisen jälkeen pihalta on kaivettu myös kaivojen pumput, Tick kertoo.

Työmaalle on jouduttu asentamaan myös riistakamerat, sillä pelkona on, että tontille tullaan uudestaan joko viemään tavaroita pois tai rikkomaan. Tick joutuu tekemään hävinneistä tavaroista rikosilmoituksen poliisille ja vakuutusyhtiöön.

Konkurssien jälkeen katoaa usein tavaroita, jotka rakennuttajat ovat jo maksaneet. Sen takia Tickin lakimies kehotti asentamaan taloon uuden lukon.

Konkurssitilanteissa esimerkiksi alihankkijat saattavat pitää työmaalle tuotuja tavaroita omana omaisuutenaan, koska eivät ole saaneet niistä suoritusta pääurakoitsijaltaan. Joissain tapauksissa jotkut työntekijät puolestaan pelkäävät jäävänsä ilman palkkaa ja vievät arvotavaraa mukanaan. Rakennustyömailta katoaa tavaraa myös ulkopuolisten viemänä.

Elle Tickin paritalon puolikas Jukkatalon ostamalle tontille rakennettu elementtitalo.

Jukkatalo on huolehtinut piirustukset, suunnitelmat ja luvat.

Ostaja hankkii valmiin paketin.

94 neliötä asuintilaa, 15 neliön autotalli ja viiden neliön ulkovarasto.

Rahaa tarvitaan lisää, jotta talo valmistuu

Paritalon kokonaishinta oli alkujaan yli 500 000 euroa. Rakennus on Tickin mukaan valmis vasta 70-prosenttisesti, mutta hän on maksanut siitä jo 90 prosenttia.

Jukkatalon konkurssi tulee kalliiksi Tickille. Hän arvioi, että konkurssin takia rahaa tarvitaan lisää vielä ainakin noin 130 000 euroa, että talo saadaan valmiiksi.

Kuluttajansuojalain yhdeksännen luvun mukaan talopaketeissa toimitukset pitäisi laskuttaa jälkikäteen. Tickin mukaan näin ei ole nyt toimittu.

– Asiantuntijat sanovat, että ei ole mitään hätää ostajilla, kun on maksettu maksuerätaulukon mukaisesti, mutta eihän se pidä paikkaansa. Jukkatalon maksuerät ovat olleet todella etupainotteisia, Tick sanoo.

Avaa kuvien katselu Konkurssin takia muutto siirtyy, sillä talo on vielä isolta osin keskeneräinen. Myös ulkotyöt ovat kesken. Kuva: Matti Myller / Yle

Jukkatalon toimitusjohtaja Ilkka Sydänmetsä ei ota kantaa yksittäisen rakentajan tilanteeseen, mutta kertoo, että velkojia on jonossa ainakin noin sadan luokkaa: alihankkijoista pienasiakkaisiin. Velkaisesta kuolinpesästä ei rahoja kaikille riitä.

– Kyllähän se tosiasia on, kun konkurssi tulee, niin velat ovat suuremmat kuin varat, eikä siinä raha riitä kaikille siitä, mitä on jäljellä. En osaa sanoa sitä, mikä järjestys siellä on velkojen osalta, Sydänmetsä toteaa.

Muutto uuteen kotiin jouluksi ei onnistu

Kauppatieteitä opiskeleva Tick on nuoresta iästään huolimatta uskaltautunut isoon urakkaan, sillä hän on osakas matkailuautoalan perheyrityksessä.

Tickin ja avopuolison piti päästä muuttamaan jouluun mennessä uuteen kotiin, sillä rakennusurakan piti valmistua lokakuun loppuun mennessä. Konkurssin takia muutto siirtyy, sillä talo on vielä isolta osin keskeneräinen.

– Putkitukset kaupungin viemäriverkostoon on tekemättä, putkia pitää vetää vielä useampia satoja metrejä maan alle. Sisällä osa laatoituksista ja kivitasoasennuksista on tekemättä, samoin kaikki pinta-asennukset sekä LVI- ja sähkötyöt ovat kesken, Tick luettelee.

Hänen isoisänsä Arto Saarnio, joka on toiminut Tickin palkkaamana rakennusvalvojana, on listannut viisi sivua keskeneräisiä töitä.

– Olen ollut katsomassa, että tämä rakennus toteutuisi suunnitelmien mukaisesti, joita he ovat meille antaneet. Olen myös katsonut, että tulisi hyväksyttävä työn jälki, Saarnio kertoo.

Avaa kuvien katselu Elle Tickin isoisä Arto Saarnio on toiminut valvojana projektissa. Saarnio on listannut viisi sivua keskeneräisiä töitä, joita hän katsoo lapsenlapsensa kanssa tulevan kodin keittiössä. Kuva: Matti Myller / Yle

Tick epäilee, ettei ole helppo löytää jatkajaa urakkaan. Haluaako joku ammattilainen ottaa kontolleen sellaista työtä, josta ei tiedä ihan tarkkaan, miten se on tehty, hän miettii. Hän uskoo, että työmiehiä varmasti löytyy, mutta rakennusvalvontaviraston edellyttämän työmaan valvojan löytyminen voi olla vaikeaa.

– Jos nyt tammikuussa pääsisimme muuttamaan, niin se olisi jo aika hyvä. Luulen, että menee pidemmälle ensi kevääseen.

Jukkatalojen toimitusjohtaja Sydänmetsä uskoo, että rakentajia löytyy myös pieniin kohteisiin.

– Tänä aikana on rakentajia on hyvin vapaana. Meidänkin työmailla oli urakoitsijoita ja työt nyt loppuvat, niin voisin luulla, että mielenkiintoa olisi jatkaa kohteita valmiiksi, Sydänmetsä sanoo.

Työpäällikkö vaihtui monta kertaa

Rakennusurakan aikana Tickin paritalosta vastannut Jukkatalon työmaapäällikkö on vaihtunut useamman kerran kevään ja kesän aikana.

– Tulee uusi mies ja kun hänelle soittaa näistä asioista, hän sanoo, ettei tiedä yhtään mitään ja pitää ottaa selvää. Hän antaa numeron, mihin voi soittaa, mutta siitä numerosta ei kukaan vastaa, Tick kertaa rakentamisen aikaisia kokemuksiaan.

Jukkatalojen toimitusjohtaja Sydänmetsä myöntää, että väkeä on jouduttu vähentämään erittäin paljon kuluneen vuoden aikana, yli puolet porukasta. Tämä on heijastunut myös asiakkaisiin.

– Kun tekijöiden määrä väheni, yritettiin soveltaa, että olisi selvitty olemassa olevista projekteista.

Avaa kuvien katselu Talon sisätilojen pintatyöt sekä LVI- ja sähköasennukset ovat kesken. Kuva: Matti Myller / Yle

Tick ei aio luovuttaa, vaikka vaikeaa onkin ollut.

– Homma on hanskassa, mutta hanskat ovat hukassa ja todennäköisesti myös tulessa. Ei tunnu kauhean hyvältä, Elle Tick hymähtää.

Jukkatalon toimitusjohtajan mukaan jokainen kesken oleva projekti käydään läpi. Rakentajien tulee ottaa yhteyttä konkurssipesänhoitajaan.

Näin Tick on aikonutkin.

– Seuraava askel tässä on, että lähetämme vaateen konkurssipesälle lakimiehen toimesta. Katsotaan sitten, mitä pesä vastaa ja ryhdytään sen mukaan sitten toimiin.