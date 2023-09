Näyttelijä Martti Suosalon lapsuudessa haisi mätä kananmuna ja sellu, nyt hän toi pitkäaikaisen haaveensa samaan lähiöön

Teatteri Sirkus Suosalo on näyttelijän pitkäaikainen haave jo nuorisoteatterin ajoilta. Sirkusteltassa klassikkonäytelmiä katsotaan kylki kyljessä ja juuri siitä teatterissa on kyse.

300-henkinen yleisö istuu tiiviisti nousevan katsomon lankkupenkeillä. Istuma-asento on hieman etukenossa ja välillä jalka hipaisee pakostikin vierustoveria.

Juuri se on Teatteri Sirkus Suosalon tarkoituskin. Tässä teatterissa näyttelijä Martti Suosalo on lähellä yleisöä, mutta myös yleisö on lähellä toisiaan.

Lukuisista elokuvista, tv-sarjoista sekä teatterin eri rooleista tutuksi tulleen Suosalon tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä. Kiertävä teatteri pysähtyy juuri sinne, missä ihmiset ovat ja tuo tällä tavoin kortteleiden ihmiset yhteen.

– Nykyaika on niin globalisoitunut ja ajatusmaailma rakentunut niin, että pitää huolestua joka asiasta. Silloin saattaa jäädä katsomatta, että mitähän sille omalle naapurille kuuluu, sanoo Suosalo.

Teatteri Sirkus Suosalon avajaiskiertueen ohjelmistoon kuuluu kaikkinensa neljä eri näytelmää: Brel, Kiviä taskussa, Palvelija-monologi sekä Huomenna hän tulee. Suosalo on esittänyt kyseisiä näytelmiä vuosia, osaa jopa reilun parinkymmenen vuoden ajan.

Elo-syyskuun vaihteessa Kiertävät komeljanttarit -kiertue on pysähtynyt unohdettuihin puistoihin niin Helsingissä kuin Kangasniemessä. Nyt kiertueen viimeinen pysähdyspaikka on Oulussa.

Kankainen, hiekanruskea sirkusteltta pystytetään Oulun Tuiran uimarannalle paikkaan, jossa Suosalo opetteli pikkupoikana potkimaan palloa.

Halkaisijaltaan reilu 17 metriä oleva teltta on Suosalon mukaan ketterä, sillä se on vielä mahdollista pystyttää käsivoimin. Teatterin katsomo on tuttu Sirkus Apollosta.

Lapsuuden muistot ovat Suosalon peruskivi

Suosalo varttui Oulun Tuirassa, joka tunnetaan monikulttuurisena, vireänä, hieman lähiömäisenä kaupunginosana.

Tuira on jäänyt Suosalon mieleen taianomaisena ja mielikuvitusta ruokkivana paikkana. Lähellä sijainnut typpitehdas on jättänyt lähtemättömän hajumuiston.

– Tuuli mistä päin tahansa, niin meillä haisi joko mätä kananmuna tai sitten sellu. Sellaisessa hajun marinoimassa maailmassa mä olen elänyt lapsuuteni. Oli aistirikas kokemus olla täällä.

Mieleen on jäänyt myös kohta Fjodor Dostojevskin romaanista Karamazovin veljekset. Kirjassa hahmo nimeltä Zosima pitää muistopuheen, jossa hän sanoo, että yksikin hyvä muisto lapsuudessa voi kantaa koko elämän.

– Ja minulla on niin monta hyvää muistoa sieltä varhaislapsuudestani, että vaikka tapahtuisi mitä, niin ne muistot kantaa minua. Ne ovat minulle sellainen peruskivi. Jos lapsuudessa on yksikin hyvä muisto, niin siitä kannattaa pitää kiinni kynsin ja hampain.

Monet pihapiirin lapset olivat Suosaloa pari vuotta vanhempia, mikä asetti hänet hieman sivustaseuraajan rooliin.

– Se on ollut hyvä työn kannalta. Minulle on kehittynyt tapa tutkia ja tarkkailla. Olin hiljainen, mutta nyt puhun koko lapsuuteni edestä ja sitä ihmiset tulevat vielä maksusta katsomaan.

Suosalo ehti käydä Tuiran koulussa kaksi ensimmäistä luokkaa, kunnes perhe muutti isän työn perässä Turkuun.

Perhe palasi takaisin Ouluun Suosalon ollessa 16-vuotias, jolloin hän aloitti Kastellin urheilulukiossa. Samoihin aikoihin kiinnostus teatteriin heräsi.

– Löysin nuorisoteatterin ja sillä tiellä ollaan edelleen. Siinä sitten jäivät niin jalkapallo kuin koulukin ikään kuin kesken.

Ihmisten tarjoama apu liikuttaa

Suosalo näki nuorena italialaisen ohjaaja Federico Fellinin elokuvan sirkuksesta.

– Sieltä se syväkyntö varmaan tähänkin projektiin on syntynyt.

Häneen teki suuren vaikutuksen myös Espoon kulttuurikeskuksessa vieraillut perhesirkus.

Belgialainen Sirkus Ronaldo ruokki Suosalon ajatusta omasta sirkuksen kaltaisesta telttateatterista.

– Olen matkinut asioita ja ottanut sieltä estetiikkaan hyvin paljon mallia. Jotta syntyy hyvä, pitää uskaltaa ottaa jo valmiiksi hyviksi todettuja malleja.

Suosalo teetti sirkusteltan Keuruulla, josta löytyy Suomen ainoa tehdas, jossa vielä valmistetaan kankaisia telttoja. Materiaalin vuoksi teltan akustiikka on omanlaisensa, eikä esimerkiksi sateen ropina häiritse esitystä.

Kun korona-aika tyhjensi näyttelijän kalenterin, Suosalo uppoutui suunnittelemaan teatterisirkuksen toteutusta jokaista pientä yksityiskohtaa myöten.

Teltan rakenteeseen ja pystyttämiseen Suosalo perehtyi erilaisten videoiden avulla. Hän mietti rakentamisen ja infran aukottomasti epäilijöiden varalle.

– Pystyn vastaamaan heille sekunnin sadasosassa, miten homma tehdään. Haluan pitää sen, että mua ei lähde tämän projektin yhteydessä kukaan pomottelemaan, käskemään tai kyseenalaistamaan.

Yksin hänen ei kuitenkaan tarvitse telttaa pystyttää, sillä apujoukoissa on muun muassa ammattinäyttelijöitä sekä Sodankylän elokuvafestivaalien telttamestari.

– En ole kysynyt tähän ketään. Kaikki ovat soittaneet, että haluavat olla mukana tässä. Se on tosi liikuttavaa, itken joka päivä ja mietin, miten tällainen on voinut tapahtua.

Oulun apujoukoissa olivat mukana muun muassa Mika Turunen, Suvi Lindholm ja Maria Ahola Oulun ylioppilasteatterista.

Vaikka Suosalolla on takana pitkä ja monipuolinen näyttelijäura, on oma teatteriprojekti tarjonnut aivan uuden ja opettavaisen kokemuksen.

– Tämä on ollut kuukauden kestävää unta. Kaikki on sujunut hyvin, ei ongelmitta ollenkaan, mutta nekin kuuluu tähän. Vaikka tässä on oma lehmä ojassa, ei missään ole ollut tällaista fiilistä. Tässä esiintyjän ja katsojan välillä ei ole mitään estettä.

Suosalo kertoo olleensa lapsena hiljainen ja saaneensa jopa lempinimen "Kärtty-Martti".