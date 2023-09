Muodin asiantuntijat kehuvat Sanna Marinin jäähyväisasua – Sami Sykkö: ”Hän luopuu puolueensa johtamisesta tyylillä”

Jäähyväspuhe on pidetty ja Sanna Marin astelee kohti kuvaajia Jyväskylän puoluekokouksessa. Mediatilaisuuden Marin perui ennen kokouksen alkua.

Sanna Marin kipusi puolueensa puheenjohtajana viimeistä kertaa puhujapönttöön Jyväskylän Paviljongissa kello 12 alkaneessa puoluekokouksessa. Sen päätyttyä SDP:ta johtaa uusi puheenjohtaja toisenlaisella tyylillä. Marinilla oli yllään punainen mekko vyötäröllään ohut musta vyö.

LUT-yliopiston työelämäprofessori Sami Sykkö arvioi, että Marin oli pukeutunut puolueen väriin, mutta asu on modernimpi kuin on totuttu näkemään SDP:n edustajilla.

– Sanna Marinin asu hehkuu voimaa, aatetta, asiaa, itsevarmuutta, tyylitajua ja dynaamisuutta. Kapea vyö on punaisen puvun katseenvangitsija - linkki muodin maailmaan ja osoitus Marinin poikkeuksellisesta tyylitajusta, kiteyttää Sykkö.

Huhtikuussa Sanna Marin jätti pääministerin tehtävät, nyt SDP:n johtajuuden.

Toimitusjohtaja Johanna Soilu Fashion Unitista puolestaan arvioi, että Marinin jäähyväisasu oli rohkea ja läksiäisasuksi räväkkä valinta.

– Taattua Marin-tyyliä, vartaloa ja linjoja korostava. Punainen on itsevarma väri ja tietoisena valintana se jää hyvin mieleen, arvioi Soilu Jyväskylän Muotipäivien avajaisissa Toivolan vanhalla pihalla.

Mustan vyön Soilu tulkitsee tuovan hieman virallisuutta Marinin rentoon asuvalintaan.

Vaatesuunnittelija Lalli Savolainen puolestaan näkee Marinin asun hiukan yllätyksettömänä hänen ikäänsä nähden.

– Kaunis punainen väri sopii hänelle ja on samalla aatteen väri, mutta hiukan enemmän persoonaa kaipaisin asuun.

Savolaisen mukaan suomalaisesta pukeutumisesta puuttuu ajaton tyylikkyys ja klassinen pukeutuminen koetaan vanhanaikaisena.

– Klassisen tyylin ei tarvitse seurata muotia, hyvät materiaalit ja leikkaukset tekevät tosi paljon. Tätä pohdin Marinin leningin toteutuksessakin.

SDP:n puoluekokous kokoontui Jyväskylän Paviljongissa.

Hallituskaudellaan Sanna Marin oli poikkeuksellinen pääministeri sosiaalisessa mediassa. Hän käytti ahkerasti muun muassa Instagramia, jossa hänellä on edelleen yli miljoona seuraajaa.

Marin on ollut poikkeuksellisen huomion kohteena eri puolilla maailmaa ja hänen tyyliä on hehkuttanut muun muassa muotilehti Vogue. Marin on myös herättänyt huomiota rohkealla pukeutumisellaan. Ruotsin-vierailulla kohahdutti musta nahkatakki.

Vaatesuunnittelija Lalli Savolainen muistuttaa, että vuosi sitten Fashion Finlandin gaalassa Sanna Marin valittiin vuoden parhaaksi muotivaikuttajaksi juuri tämän nahkatakin ansiosta.

Aina huomio ja julkisuus ei ole ollut positiivista. Toukokuussa 2023 Marinin avioero nousi uutiseksi niin Australiassa kuin Islannissakin.

Kesällä 2022 vuoti julkisuuteen bilevideoita, joiden takia kysyttiin, sopiiko Marin tapa viettää vapaa-aikaa pääministerille.

Pääministerin tehtävästä Marin luopui huhtikuussa eduskuntavaalien jälkeen. Heinäkuussa hän pyysi toistamiseen, että hänen yksityiselämäänsä koskeva uutisointi lopetettaisiin.

Sami Sykkö ei ole huolissaan Sanna Marinin tyylitajun säilymisestä, vaikka julkisuus todennäköisesti väheneekin.

– Marinin puoluekokousasu viestii myös siitä, että hän luopuu puolueensa johtamisesta tyylillä, ja hänen henkilöbrändinsä on täydessä terässä ja loistossa.