Henriksson kommentoi eurooppaministeri Adlercreutzin lankomiehen nastakauppaa Venäjälle: Adlercreutzilla ei ole siteitä yritykseen

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on valmis harkitsemaan presidenttiehdokkuuta, jos puolue päättää asettaa oman ehdokkaan.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz (r.) nousi perjantaina otsikoihin, kun kävi ilmi, että Adlercreutzin vaimon veljen johtama perheyritys on vienyt talvirenkaiden nastoja Venäjälle Ukrainan sodan aikana. Asiasta kertoi ensin Ilta-Sanomat.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kommentoi asiaa Ylen Ykkösaamussa.

– Olen ymmärtänyt, että Adlercreutzilla ei ole minkäänlaisia siteitä tähän yritykseen. Hän ei ole yrityksen hallituksessa eikä missään määräävässä asemassa. Olen ymmärtänyt, että tämä yritys on tehnyt sopimuksia, joista pidetään kiinni. Varmasti meillä on yrityksiä Suomessa, joilla on vaikeuksia päästä irti tekemistään sopimuksista.

Henrikssonilta kysyttiin myös RKP:n presidenttiehdokuudesta.

– Jos päädytään siihen, että puolue päättää asettaa oman ehdokkaan, olen valmis harkitsemaan ehdokkuutta.

Hendriksson tiedonannosta: ”Olin itsekin välillä epätoivonen”

Hallituksen tulevaisuuden kannalta merkittävästä rasismitiedonannosta syntyi sopu torstaina, ja ensi viikolla sitä käsitellään eduskunnassa. Hallituspuolue RKP:lle tiedonanto on erityisen tärkeä, sillä se mahdollistaa puolueen jatkon hallituksessa.

Henriksson myönsi, että RKP:n lähtö hallituksesta on ollut puolueen keskusteluissa esillä. Henriksson halusi kuitenkin koko ajan luottaa siihen, että ratkaisu tulee.

– Olin itsekin välillä epätoivoinen, että tuleeko tästä mitään ja nyt ollaan tässä. Tilanne oli hyvin vakava ja kriittinen. Itse näin niin, että meidän on yritettävä.

Eva Biaudet pohtii yhä kantaansa

Henrikssonin mukaan kesä on ollut raskas sekä hänelle että perussuomalaisten puheenjohtajalle Riikka Purralle. Nyt Henriksson ja Purra ovat keskustelleet asioista ja tilanne on selkeytynyt.

– Mielestäni pääsimme sopuun, joka nyt näkyy tässä asiakirjassa.

Hallituksen sisäisten suhteiden selvittely on vienyt aikaa. Selvitystä on tehty myös oman puolueen sisällä. Nyt myös hallitusyhteistyötä eniten kritisoinut Eva Biaudet on hyväksynyt rasisminvastaisen tiedonannon.

Eva Biaudet´lle on annettu vielä aikaa miettiä, aikooko hän äänestää hallituksen ministereiden luottamuksen puolesta.

– Ei minulla ei ole tietoa, eikä Eevalla itselläänkään ole varmaan tietoa siitä. Olen halunnut antaa hänelle aikaa miettiä asiaa.

Hallituksen rasismin vastaisessa tiedonannossa kriminalisoidaan holokaustin eli toisen maailmansodan aikana natsi-Saksan toimesta tapahtuneen juutalaisten kansanmurhan kieltäminen. Muihin toimenpiteisiin voi tutustua tästä.

