Biologian tutkija vastustaa jättimäisen aurinkovoimalan tuloa naapuriinsa: ”Luontoarvoja köyhdyttävä hanke”

Paikalliset asukkaat ja maanomistajat ovat jättäneet Lappeenrannan kaupungille Suurisuon ja Huuhansuon aurinkovoimalasuunnitelmia vastustavan kannanoton.

Alueelle on kaavailtu jopa reilun 1500 hehtaarin alalle aurinkovoimalaa, joka olisi toteutuessaan Euroopan suurin.

Yli 200 ihmistä on allekirjoittanut vetoomuksen, jossa vastustetaan aurinkovoimalan tuloa Suurisuon ja Huuhansuon alueelle.

Allekirjoittajat vaativat yleiskaavaprosessin ja hankkeen välitöntä lopettamista.

Elokuussa Lappeenrannan kaupunki järjesti asukastilaisuuden aurinkovoimalan tulosta. Paikalla oli aurinkovoimayhtiö 3 Flash Finlandin edustajat kertomassa hankkeesta.

Tutkija on yksi vastustajista

Yksi allekirjoittajista on Laura Lakanen, joka asuu hankealueen vieressä.

– Pelkona on, että hankkeessa ei huomioida riittävästi luonto-, ympäristö- ja virkistysarvoja ja ettei ympärillä asuvien ihmisten mielipiteitä ole kuultu.

Lakanen on biologian tutkija ja kestävyystieteestä väitellyt tekniikan tohtori. Hänen väitöskirjansa käsitteli menetelmää, jolla voidaan suitsia yritysten katteettomia ympäristöväittämiä.

Vaikka hän kannattaakin uusiutuvan energian hankkeita, hän ei näe hyvänä Suursuon ja Huuhansuon metsä- ja suoalueiden valjastamista aurinkovoimalan tarpeisiin.

– Tämän kyseisen aurinkovoimalan tulon perusteleminen pelkästään vihreällä siirtymällä on harhaanjohtavaa. Tämä on enemmänkin metsää ja luontoarvoja köyhdyttävä hanke. Metsät ovat merkittävin hiilinielumme, Lakanen toteaa.

Huuhansuolla Lappeenrannassa kasvaa muun muassa harvaa ohutkasvuista mäntymetsää.

Lakanen muistuttaa, että uusiutuvan energian tuotantoa tulisi ohjata ihmisen käyttöön ottamille alueille ja joutomaille – hallitusohjelman mukaisesti.

– Eniten häiritsee se, ettei ole selvitetty, miten isot vaikutukset massiivisella laitoksella olisi alueen lajistoon, ilmastoon ja hiilitaseeseen sekä sosiaaliseen hyvinvointiin. Tässä on sokaistuttu siitä, että saataisiin tuotettua paljon aurinkoenergiaa. Näen tässä suuria riskejä.

Aurinkovoimaa on suunnittelemassa alueelle 3 Flash Finland -yritys. Hanketta varten on perustettu myös Wild Man One oy, joka vuokraa maat ja hallinnoi rakennusluvat. Hankeyhtiö aiotaan myydä sijoittajalle maan vuokrausten ja rakennuslupien saamisen jälkeen.

– Epävarmuutta lisää se, ettei tiedetä, kuka hankkeen tulevaisuudessa omistaa. Minun mielestäni se on tosi iso uhkakuva Lappeenrannan kaupungillekin, että infraa siirtyisi ehkä ulkomaalaisomistukseen, Laura Lakanen sanoo.

Lappeenrannan Huuhansuota kuvattuna ilmasta. Alueella on muun muassa ojitettua suometsää.

Kuuntele alta, miten asukkaat reagoivat aurinkovoimalasuunnitelmiin elokuussa järjestetyssä asukastilaisuudessa. Krista Tötterman kertoo, mikä asukkaita huolettaa, ja huoliin vastaa kehityspäällikkö Osmo Riikonen aurinkovoimayhtiöstä.

Maanomistajien tunteet kuumenivat aurinkovoimalasuunnitelmien asukastilaisuudessa elokuussa. Krista Tötterman kertoo, mikä asukkaita huolettaa ja huoliin vastaa kehityspäällikkö Osmo Riikonen aurinkovoimayhtiö 3 Flash Finlandista.

Jos maita ei saada vuokrattua, hanke ei toteudu

Yle kysyi näkemyksiä asiaan myös Lappeenrannan kaupungilta ja aurinkovoimalaa suunnittelevalta 3 Flash Finland -yhtiöltä.

Yhtiön kehityspäällikkö Osmo Riikonen sanoo, että alueen luonto- ja virkistysarvojen huomioiminen on yritykselle tärkeää.

Riikosen mukaan tiedossa on jo nyt, että kaikki maanomistajat eivät halua vuokrata maitaan.

– Maiden vuokraus perustuu vapaaehtoisuuteen. Jos jokainen maanomistaja on sitä mieltä, että ei halua vuokrata maataan, niin meillä ei ole hanketta, hän sanoo.

Lappeenrannan kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä sanoo, että alueen asukkaita ja maanomistajia on pyritty tiedottamaan erityisen aktiivisesti.

– Olemme järjestäneet jo neljä asukastilaisuutta, ja lisää on tulossa. Määrä on hyvin poikkeuksellinen siihen nähden, että kaavaprosessi on vielä alkuvaiheessa.

Luontoarvoja ja aurinkovoimalan ympäristövaikutuksia arvioidaan hänen mukaansa kahdessa eri vaiheessa: erillisessä ympäristövaikutusten arvioinnissa sekä osana alueen kaavoitusta. Niitä molempia ohjaa lainsääntö.

– Juuri nyt teemme tarvittavia selvityksiä, jotta aurinkovoimalan vaikutuksia esimerkiksi luontoon voidaan myöhemmin arvioida. Olemme etenemässä sitä vaihetta kohti, Pimiä sanoo.

Hänen arvionsa mukaan alueen kaavoitus voisi tulla valtuuston hyväksyttäväksi aikaisintaan ensi keväänä.

