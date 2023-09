Hallitus selvittää symbolikieltoa – kysyimme kansanedustajilta, pitäisikö Tampereella levitetystä vallankumousjulisteesta saada sakot

Kokoomuksen kansanedustajan Pauli Kiurun mielestä paita, jossa on sirppi ja vasara, on yhtä sopimaton yleisötilaisuuksiin kuin hakaristipaitakin.

Sirppi ja vasara saavat hallituspuolue kokoomuksen kansanedustajan Pauli Kiurun näkemään punaista. Kiuru pitää hyvänä sitä, että hallitus selvittää natsismin ja kommunismin symbolien käyttämisen kriminalisointia, kun tunnuksia käytetään aatteiden edistämiseksi.

Kirjaus selvityksestä on mukana hallituksen niin kutsutussa rasismitiedonannossa, jonka hallitus esitteli torstaina.

Pyysimme kansanedustajia arvioimaan mahdollista symbolikieltoa konkreettisen, ajankohtaisen esimerkin kautta. Tampereella on viime päivinä näkynyt roskiksissa ja lyhtypylväissä sosialistista vallankumousta enteileviä julisteita. Julisteessa on muun muassa punainen sirppi ja vasara sekä siaksi kuvattu porvari, joka pitelee valtiovarainministeri Riikka Purraa (ps.) muistuttavaa marionettinukkea.

Tavoittelimme lauantaina kahdeksaa pirkanmaalaisia kansanedustajaa. Pauli Kiurun lisäksi saimme kiinni hallituspuolue kristillisdemokraattien kansanedustajan Sari Tanuksen ja oppositiopuolue keskustan kansanedustajan Jouni Ovaskan.

Kysyimme heiltä, pitäisikö lakia muuttaa niin, että tällainen juliste olisi kielletty. Pauli Kiurun mielestä näin voisi tehdä.

– Tällä julisteella tavoitellaan aatteiden edistämistä, vieläpä vallankumouksen kautta, Kiuru sanoo.

Kiuru katsoo, että sirppi ja vasara eivät julisteessa ole historiallisessa viitekehyksessä, vaan niitä käytetään väkivaltaan kiihottamiseksi, koska vallankumoukseen liittyy usein myös väkivaltaa.

– Pidän tuota valtiopetoksellisena toimintana, jonka kohteena ovat demokratia ja oikeusvaltio, eli ei muuta kuin kieltoon vaan, Kiuru sanoo.

Kiurun mukaan kenenkään ei pitäisi tulla myöskään esimerkiksi yleisötilaisuuteen paidassa, jossa on sirppi ja vasara, niin kuin ei hakaristipaidassakaan.

Kiuru korostaa, että on eri asia, jos esimerkiksi koulukirjoissa tai museoissa on kuvia, joissa näkyy kommunistisia, natsistisia tai fasistisia symboleja. Niitä ei hänen mielestään pidä sensuroida.

Avaa kuvien katselu - Jos mietitään kriminalisointia, niin erityisen törkeäksi teko tulee, jos näitä tunnuksia yritetään tuoda tilanteisiin, joissa tehdään poliittisia päätöksiä, kuten eduskuntaan, kaupunginvaltuustoon tai vastaaviin, Pauli Kiuru sanoo. Kuva: Jani Saikko / Yle

Miten kävisi pilakuvien?

Keskustan Jouni Ovaska katsoo, että tällaisten julisteiden kieltoon johtavan lain laatiminen olisi hankalaa.

– Jos tällainen juliste kiellettäisiin, miten suhtauduttaisiin erilaisiin pila- tai sarjakuviin, joissa vastaavia tunnuksia esiintyy?

Ovaska pitää hyvänä, että hallitus selvittää asiaa, koska kiellosta ja sen hyödyistä on paljon erilaisia tulkintoja. Hän pohtii, että natsismin ja kommunismin symbolien kriminalisointi voi olla vain laastari eikä varsinaiseen rasismin ongelmaan puuttumista.

Ovaska huomauttaa, että uusnatsismi on saanut jalansijaa ja äärioikeisto noussut esimerkiksi Saksassa, jossa tunnukset ovat jo kiellettyjä.

– Toisaalta Suomessa hakaristiliput on voitu poistaa kansanryhmää vastaan kiihottamisen perusteella.

Avaa kuvien katselu Jouni Ovaska katsoo, että rasismiin pitää pystyä puuttumaan jo varhain erilaisin keinoin niin kouluissa, työpaikoilla kuin arjessa. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Väkivaltaan kehottaminen rangaistavaa

Kristillisdemokraattien Sari Tanus sanoo kannattavansa laajaa sanan-, mielipiteen ja uskonnonvapautta. Samalla hän peräänkuuluttaa kaikkien vastuuta omasta toiminnastaan.

Tanus ei ottanut suoraan kantaa Tampereella levitettyyn julisteeseen.

– Lähtökohtaisesti rangaistavaa pitää olla se, mikä suoraan kehottaa väkivaltaiseen toimintaan, Tanus sanoo.

Tanuksen mukaan rajanveto voi joskus olla vaikeaa. Hän sanoo, että joidenkin yksittäisten symbolien käyttö on erittäin paheksuttavaa, mutta ei kerro, mitä symboleja tarkoittaa.

– Niiden kielto lainsäädännöllä voi olla hyvin vaikeaa, mutta sitä kuitenkin selvitetään.

Avaa kuvien katselu Sari Tanuksen mielestä sanan-, mielipiteen ja uskonnonvapaus ovat demokratian peruspilareita. Kuva: Miikka Varila / Yle

Perjantaina vasemmistoliiton tamperelainen kansanedustaja Anna Kontula sanoi, että hän ei kieltäisi natsismin eikä kommunismin symboleita.

Kontulan mielestä hallitus osoittaa huonoa aatehistorian tajua, kun se rinnastaa natsismin ja kommunismin. Kommunismin symboleita on hänen mielestään vaikeampi määritellä kuin natsismin, koska erilaisia kommunistisia liikkeitä on ollut eri aikoina 1800-luvulta lähtien ja nykyäänkin kommunisteja on valtava määrä eri puolilla maata, myös läntisissä maissa.