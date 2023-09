Kansa vaatii SDP:ltä uskottavaa vastausta talouden tasapainottamiseen – mihin suuntaan Antti Lindtman vie puoluetta?

SDP:n puoluejohto meni tänä viikonloppuna pitkälti uusiksi.

Puolueen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin eilen perjantaina Antti Lindtman ylivoimaisin luvuin. Lindtman sai neuvoa-antavassa jäsenäänestyksessä noin kolme neljäsosaa äänistä.

Äänestystulos antaa Lindtmanille vahvan selkänojan myös puolueen linjan määrittelyssä. Esimakua saatiin perjantai-illalla, kun Lindtman käytti vahvaa mandaattiaan linjatessaan etukäteen, kenet hän on valmis kelpuuttamaan puolueen puoluesihteeriksi.

Viestintäkonsultti Hanna Kuntsi ja Turun yhteysjohtaja Matti Niemi vetäytyivät tänään lauantaina puoluesihteerikisasta sen jälkeen, kun Lindtman oli linjannut, etteivät ehdokkaat ole hänen suosikkejaan tehtävään.

Yle kysyi SDP:n uudeksi puoluesihteeriksi lauantaina valitulta Mikkel Näkkäläjärveltä sekä puolueen piirien puoluekokousedustajilta, mihin SDP:n tulisi seuraavaksi suunnata.

Tarvitaan uskottava vaihtoehto

Mitä konkreettisia muutoksia haluaisit nähdä Lindtmanin SDP:ssä?

Kansanedustaja ja SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtaja Joona Räsänen peräänkuuluttaa uskottavan vaihtoehdon tarjoamista hallituksen politiikalle.

– Täytyy käydä tiukasti kiinni hallituksen epäoikeudenmukaisiin esityksiin, joita nyt alkaa tulemaan. Osoittaa ihmisille, että SDP kykenee tarjoamaan tähän paremman vaihtoehdon, joka taakse lähdetään luottamusta hakemaan.

Avaa kuvien katselu Joona Räsäsen mukaan SDP on luotettavimmillaan, kun se on realistisimmillaan. Kuva: Jani Saikko / Yle

Sanna Marin vei puolueen puheenjohtajana SDP:tä vasemmalle, mutta Lindtmanin nähdään sijoittuvan omassa talousajattelussaan entistä puheenjohtajaa oikeammalle.

Joona Räsänen toteaa, että Marinin kaudella Suomea ja maailmaa kohdanneet kriisit tekivät perustellummaksi sen, että valtio otti enemmän roolia julkisen talouden näkökulmasta.

– Nyt on selvää, että ollaan erilaisessa ajassa, jossa on välttämätöntä myös tasapainottaa julkista taloutta.

Myös Lindman totesi eilen perjantaina, että SDP tulee esittämään vaihtoehtobudjetissaan samaa valtiontalouden tasapainotusta kuin hallitus, mutta oikeudenmukaisempaa sellaista.

Hänen mukaansa puolue osoittaa, että sopeutus voidaan tehdä koskematta pienituloisimpien etuisuuksiin.

– Totta kai kansa vaatii myös SDP:n kykenevän osoittamaan, miten julkista taloutta tasapainotetaan, mutta millä tavalla se tehdään oikeudenmukaisemmin kuin hallitus. Siinä suhteessa varmasti talouspolitiikka tulee olemaan tulevan puolueen johdon puheissa enemmän läsnä kuin aikaisemmin, Räsänen sanoo.

Painopiste työelämän kysymyksissä

Puoluesihteeri Näkkäläjärvi toivoo SDP:n keskittyvän tästä eteenpäin etenkin työelämäkysymyksiin sekä ihmisten työssä jaksamiseen ja viihtymiseen.

– Ei niin, että helpotetaan irtisanomista, asetetaan ensimmäisestä sairauspäivärahasta sakkoja ja helpotetaan pätkätöiden tarjoamista, puoluesihteeri viittaa pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen kaavailemiin toimiin.

Avaa kuvien katselu SDP:n uuden puoluesihteerin Mikkel Näkkäläjärven mukaan pohjoismaisen hyvinvointivaltion perusteitahaastetaan nyt Orpon hallituksen toimesta kovemmin kuin aikoihin. Kuva: Silja Viitala / Yle

Hän kuitenkin muistuttaa, että vastaavat kysymykset ja niistä linjaaminen ovat koko puolueen, sen johdon ja eduskuntaryhmän yhdessä linjattavia.

Myös Savo-Karjala piirin puoluekokousryhmän vetäjä Neeta Röppänen uskoo, että Lindtman kykenee tarjoamaan puolueelle vahvan työelämään ja työllisyyteen liittyvän osaamisensa sekä niihin linkittyvät talouskysymykset.

– Toivon, että tämä työllisyyden puoli ja tapahtumassa oleva muutos kaipaa valtavasti vastauksia, ja Antin kautta me onnistutaan niitä tarjoamaan, Röppänen sanoo.

Avaa kuvien katselu Neeta Röppänen uskoo, että myös SDP:n sisällä tullaan tulevalla kaudella puhumaan taloudesta aiempaa enemmän. Kuva: Jani Saikko / Yle

Röppänen ei kuitenkaan usko kenenkään kokevan, että Marinin kauden jälkeen suurille muutoksille nähdään olevan tarvetta.

SDP:n Satakunnan piirin puoluekokousedustaja ja ryhmän puheenjohtaja Neea Kähkönen on samoilla linjoilla.

– Toki meillä on varmasti kansanliikkeessä erilaisia painotuksia, mutta Antti on mielestäni selväsananen ollut siinä, että Marinin linja on sellainen, mitä hänkin jatkaa.

Hänen mielestään SDP on kyennyt pitämään esillä koulutusta, työelämän kysymyksiä ja tasa-arvoasioita.

– Itse olin eilen valiokunnassa, jossa näitä asioita käsiteltiin ja siellä on ihan selkeä kanta, että me haluamme vahvistaa sitä, että oppositiossa nimenomaan työelämän kysymyksissä pystytään haastamaan.

Avaa kuvien katselu Neea Kähkösen mukaan SDP:n talouslinja on hyvä ja oikeudenmukainen, eikä kaipaa muutoksia. Kuva: Jani Saikko / Yle

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta huomiseen sunnuntaihin 3. syyskuuta kello 23:een asti.