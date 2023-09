Kannattaako valtion ”kruununjalokiviä” myydä investointien tähden? Näin vastaavat ekonomisti, rahoituksen professori ja valtion salkunhoitaja

Valtion pörssiosakkeita hoitava Solidium on tuottanut keskimäärin 10 prosenttia vuodessa. Ylen haastattelemat asiantuntijat ovat erimielisiä siitä, kannattako lypsävää lehmää myydä.

Vuonna 2016 Juha Sipilän keskustavetoisella hallituksella oli 1,6 miljardin euron ”kärkihankkeet”. Neljä vuotta myöhemmin Antti Rinteen demarihallitus kertoi kolmen miljardin ”tulevaisuusinvestoinneista”. Ja nyt Petteri Orpon (kok.) hallitus suunnittelee peräti neljän miljardin euron investointiohjelmaa.

Rahat menevät väylähankkeisiin, korjausvelkaan ja esimerkiksi hoitojonojen purkuun. Yhteistä edellisten hallitusten investointiohjelmiin on se, että hankkeiden on määrä olla kertaluonteisia investointeja, ja rahat saadaan omaisuustuloilla.

Kun rahat otetaan esimerkiksi valtion omistamia osakkeita tai yrityksiä myymällä, ne eivät rumenna valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) budjettiesitystä.

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n pääekonomisti Patricio Lainà kutsuu tätä silmänkääntötempuksi. Hän ei usko, että esimerkiksi väylähankkeet jäisivät kertainvestoinneiksi.

– Tässä on pyritty jossain määrin kiertämään pysyviä menoja. Väistellään vastuuta ja lykätään sopeutustaakkaa seuraavalle hallitukselle.

Kritiikki ei ole uutta. Neljä vuotta sitten Elinkeinoelämän Keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies kutsui demaripääministeri Rinteen suunnitelmia sammon ryöstöksi.

– Kruununjalokivet myydään budjetin yleismenojen katteeksi, hän päivitteli.

Lopulta kysymys on siitä, kannattaako tuottavaa omaisuutta ylipäätään myydä? Varsinkin, jos rahaa aiotaan käyttää Turun tunnin junan kaltaisiin hankkeisiin, jotka ovat ministeriöiden virkamiestenkin mukaan kannattamattomia investointeja.

Odotettavissa on valtion omaisuuden myyntejä

Jos rahaa halutaan, todennäköisesti kaikkein helpointa on myydä pörssiyrityksiä. Valtion pörssisalkkua hoitavassa Solidiumissa ei olla hallitusten vuodesta toiseen vaihtuvista pääomatarpeista innoissaan.

– Kannattavan sijoitustoiminnan ja pitkäjänteisen omistajuuden perusedellytys on se, että meidän toimintaympäristömmekin on pitkäjänteinen ja – voisiko sanoa hallituskausien yli menevä, toimitusjohtaja Reima Rytsölä muotoilee.

Rytsölän mukaan Solidium on suurten suomalaisyhtiöiden ankkuriomistaja, joka pääomaköyhässä maassa puolustaa kotimaista omistajuutta. Yhtiö perustettiin viisitoista vuotta sitten, kun Elisaa nurkanneet islantilaispankkiirit ajautuivat vaikeuksiin ja valtio huudettiin apuun.

Rytsölän mukaan Solidium pyrkii osaltaan vaikuttamaan, että yritysten pääkonttorit ja tuotekehitys pysyvät Suomessa. Tähän ankkuriomistajan rooliin lyhytjänteiset pääoman nostot sopivat huonosti.

Rytsölä lisää, että sijoitustoiminta on ollut myös tuottoisaa. Sijoitusyhtiön osakesalkun tuotto on perustamisesta lähtien ollut noin kymmenen prosenttia vuodessa.

– On selvää, että jos ylimääräisiä pääomanpalautuksia tehdään, se on pois tulevaisuuden tuotoista. Korkoa korolle toimii valtiolle ihan samalla tavoin kuin yksityissijoittajallekin.

Solidiumin salkun arvo on tänään noin 7,5 miljardia euroa.

Rytsölä laskee, että mikäli valtio ei olisi nostanut osinkoja ja tehnyt miljarditolkulla ylimääräisiä lyhennyksiä, alkuperäinen 5,4 miljardin euron potti olisi kasvanut jo yli 20 miljardiin euroon.

Laskelma on toki siinä mielessä teoreettinen, että osinkojen tilittäminen valtio-omistajalle on ollut alusta lähtien Solidiumin perustehtävä.

Avaa kuvien katselu – Meissä Suomessa on totuttu siihen, että valtio on iso omistaja isoissakin yhtiöissä. Mutta se on poikkeuksellista maailman mittakaavassa, Vesa Puttonen sanoo. Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle

Asiantuntijat erimielisiä

Kannattaako valtion tuottavia omistuksia myydä? STTK:n ekonomisti Lainà sanoo, että ei – ennemmin kannattaisi ottaa vaikka velkaa.

– Pitkällä aikavälillä omaisuuden tuotto on ollut selvästi korkeampi kuin valtio on velastaan joutunut maksamaan korkoa. Siinä suhteessa ei ole kauhean perusteltua rahoittaa julkista taloutta myymällä omaisuutta, hän sanoo.

Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen taas kysyy, miksi valtio omistaisi sellaisia yhtiöitä, jotka eivät millään tavalla liity sen perustehtävään.

– Valtio tekee monia hyviä ja tärkeitä asioita, mutta sen rooli yhtiöiden omistajana pitäisi lähtökohtaisesti kyseenalaistaa, sanoo Puttonen sanoo.

Valtion ei tarvitse omistaa, jos esimerkiksi huoltovarmuuteen liittyvät huolet voidaan turvata sääntelyllä. Myytävien pörssiosakkeiden saamatta jääviä osinkojakaan ei kannata Puttosen mukaan surra.

– Osakkeistahan saadaan markkinahinta, joka heijastaa kaikkia odotettavissa olevia osinkoja. Se on paras arvio tulevien kassavirtojen diskontatuista rahavirroista. Eli kun yhtiöiden osakkeita myydään, niistä saadaan oikea hinta, Puttonen sanoo.

– Solidiumin salkussa on sellaiset pörssilistatut yhtiöt, joissa valtion osuus on alle 50 prosenttia. Luontevaa olisi, että Solidiumin salkkua pikkuhiljaa pienennettäisiin.

Lähes puolet valtion pörssisalkusta on Nestettä

Hallitus ei ole eritellyt, kuinka suuri osa neljän miljardin euron investointipaketista katetaan yritysten tai osakkeiden myynneillä ja kuinka paljon saadaan muilla valtion omaisuusjärjestelyillä.

Valtio aikoo ainakin tiristää ylimääräiset eurot listaamattomien valtionyhtiöiden pääomista sekä Valtion asuntorahastosta. Näyttää kuitenkin ilmeiseltä, että edessä on myyntejä.

Ja kun myyntikohteita haetaan, ensimmäiseksi tutkitaan valtion omistuksia pörssiyhtiöissä. Alla on kuva valtion osakesalkusta.

Jokainen piensijoittaja ymmärtää kuvasta heti, että jotain on pielessä.

Ongelma on hajautus. Kaksi kolmasosaa valtion osakesalkun arvosta on energia-alan yhtiöissä. Nesteen osuus on lähes puolet.

Taustalla on se, että energiayhtiöihin samoin myös lentoliikenteeseen liittyy huoltovarmuuskysymyksiä. Eduskunnassa päätetään valtio-omistuksen vähimmäisosuuksista, joita ei saa alittaa.

Fortumissa ja Finnairissa valtion on pysyttävä enemmistöomistajana ja tuo raja on jo niin lähellä, ettei osakkeita voi suuressa määrin myydä. Neste-yhtiössä valtio-omistuksen alaraja on kuitenkin alempi – osakkeita voitaisiin myydä yli 2,5 miljardilla eurolla ilman, että rajoihin tarvitsisi puuttua.

Eduskunta voi toki hallituksen esityksestä päättää, että valtion vähimmäisosuutta lasketaan edelleen. Tätä on julkisuudessa esittänyt muiden muassa eläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto ja siitä puhunut myös EK:n Häkämies.

Nesteen, Fortumin, SSAB:n ja Finnairin osakkeet valtio omistaa suoraan. Muut pörssiosakkeet ovat Solidiumin salkussa.

Ne ovat vähemmistösijoituksia, joihin ei liity valtion ”merkittäviä strategisia intressejä”.

Postin listautuminen jälleen puheissa

Valtio omistaa kymmeniä yhtiöitä myös pörssin ulkopuolella. Niiden yhteisarvo on noin 15 miljardia euroa.

Niidenkin piirissä voidaan tehdä omaisuusjärjestelyjä, Kauppalehden tietojen mukaan hallitusohjelman yhteydessä puhuttiin jo Postin listauksesta.

Työntekijäjärjestöä tämä ei yllättänyt.

– Listaamisen mahdollisuus on elänyt Sipilän hallituskaudelta asti puheissa ja pinnan alla. Yritystä on myös valmisteltu siihen. En millään tavalla yllättyisi, jos Orpon hallitus sen jossain vaiheessa toteuttaisi, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen sanoo.

Nieminen toteaa, ettei valtio-omistajaa aktiivisempi yksityinen omistaja voisi olla työntekijöille jopa hyvä asia.

– Mutta kansalaisena olen hirvittävän huolissani, että valtion perusinfrastruktuuria siirtyisi yksityisiin käsiin.