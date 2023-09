Nigerin suurmielenosoituksessa vaadittiin ranskalaisten joukkojen poistumista maasta

Kymmenettuhannet mielenosoittajat kokoontuivat lauantaina ranskalaisen sotilastukikohdan ulkopuolelle Nigerin pääkaupungissa Niameyssä. He vaativat ranskalaisten joukkojen poistumista maasta nyt sotilasvallankaappauksen jälkeen.

Vallankaappauksella on Nigerissä laaja kannatus kansalaisten keskuudessa, mutta Ranska on kieltäytynyt tunnustamasta uusia vallanpitäjiä.

Ranska tukee edelleen Nigerin vallasta syrjäytettyä presidenttiä Mohamed Bazoumia, ja sillä on Nigerissä noin 1500 sotilasta. Niger on Ranskan entinen siirtomaa.

Lauantain mielenosoituksessa protestoijat muun muassa kantoivat sotilastukikohdan ulkopuolella Rankan lippuun verhottuja ruumisarkkuja ja surmasivat Ranskan lipun värein koristellun vuohen. Heidän kylteissään vaadittiin Ranskaa poistumaan maasta.

Varsinaisia väkivaltaisuuksia ei kuitenkaan nähty. Nigerin armeijan sotilaat seurasivat mielenosoitusta vierestä.

– Olemme valmiita uhraamaan itsemme tänään, sillä olemme ylpeitä, sanoi mielenosoittaja Yacouba Issoufou.

–He ryöstivät meidän resurssejamme, mutta me tulimme siitä tietoisiksi, joten nyt heidän on lähdettävä, hän sanoi.

Uutistoimisto Reutersin mukaan mielenosoitus oli Nigerin suurin joukkokokoontuminen 26. heinäkuuta tehdyn sotilasvallankaappauksen jälkeen. Ranska-vastaisuus on noussut maassa viime aikoina.

Sotilashallinto huolettaa

Nigerin sotilasvallankaappaus on jo kahdeksas vallankaappaus Länsi- ja Keski-Afrikassa vuodesta 2020 lähtien. Koko alueen pelätään päätyvän sotilashallinnon alle.

Suurin vaikutus vallankaappauksilla on ollut Ranskaan, jonka vaikutusvalta sen entisissä siirtomaissa Länsi-Afrikassa on vähentynyt viime vuosina. Katkeruus entistä emämaata kohtaan on kasvanut, ja ranskalaiset joukot ovat joutuneet poistumaan Nigerin naapurimaista Malista ja Burkina Fasosta vallankaappausten jälkeen. Ranskalaissotilailla on aiemmin ollut iso rooli islamistisia ryhmittymiä vastaan käydyssä taistelussa.

Ranska ei ole ainoa Nigerin tilanteesta huolissaan oleva maa. Länsi-Afrikan maiden talousyhteisö Ecowas on määrännyt pakotteita Nigerille ja uhannut maata sotilaallisilla toimilla viimeisenä keinona. Ecowasin puheenjohtajana tällä hetkellä toimiva Nigerian presidentti Bola Tinubu sanoi viime viikolla, että talousyhteisö voisi tyytyä yhdeksän kuukauden siirtymään takaisin siviilihallintoon Nigerissä. Nigerin sotilasjuntta on ehdottanut kolmen vuoden siirtymäaikaa.

Lähde: Reuters