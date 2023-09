Silakoita on Itämeressä, mutta kestääkö kanta kalastuksen?

Suomen silakkasaaliit ovat pienentyneet vuodesta 2016 jälkeen, jolloin saalis oli yli 136 000 tonnia.

Viime vuonna suomalaiset kalastajat saivat 68 miljoonan kilon saaliin, joten huippuvuosista on tultu reippaasti alaspäin. Miltei kaiken silakan kalastavat isot avomeritroolarit, pieni osa tulee rysistä ja verkoista lähempää rannikkoa.

Troolareita on kolmisenkymmentä ja niistä osa on ulkomaisessa omistuksessa. Jos komission ehdotus kalastuksen lopettamisesta vuodeksi toteutuu, nämä kalastusalukset joko romutetaan tai myydään pois. Silakkatroolarit ovat vanhoja, sillä aluksiin ei ole investoitu viime vuosina.

Kalastuskielto veisi myös työvoiman aluksilta, arvioi Suomen ammattikalastajaliiton toimitusjohtaja Kim Jordas. Jos kalastus aloitettaisiin uudelleen, matruuseja voisi olla vaikea värvätä.

Silakat katoaisivat myös ruokapöydistä, sillä kalanjalostusteollisuus olisi ahdingossa. Samalla kasvatetun norjalaislohen markkinat vain kasvaisivat.

Silakkaa menee vain vähän turkistarhoille

Viimeisin silakankulutuksesta kertova tilasto on vuodelta 2021. Luonnonvarakeskuksen laatimassa tilastossa suurin silakkaa käyttävä taho ovat kalajauhotehtaat meillä ja muualla.

Suomalaiset troolarit purkavat lastiaan myös Viroon ja Ruotsiin, josta kala päätyy kalajauhotehtaisiin. Ruotsista kala matkaa Tanskan kalajauhotehtaille.

Kalajauho käytetään Suomessa muun muassa kirjolohien rehun osana kalankasvatuksessa. Uusi Kaskisten tehdas aikoo tuottaa kalajauhoa myös ihmisten elintarvikkeisiin.

Turkistarhoille menee nyt pääasiassa perkuu- ja fileointijätettä, sillä silakka on liian kallista sellaisenaan vaikeuksissa oleville turkistarhoille.

– Tämä on ollut todella yllättävää tässä keskustelussa, mitä on käyty myös mediassa. Kotimaisen turkistarhausrehun osuus on todella pieni nykyään. Tänä vuonna lasketaan, että se on noin 10 prosenttia kokonaissaalista, sanoo Kim Jordas.

Turkistarhoille menee enää vähän silakoita, sillä kala on liian kallista minkkien ruuaksi, sanoo SAKL:n toimitusjohtaja Kim Jordas. Kuva: Janne Lindroos / Yle

Tänä vuonna Suomen silakkakiintiö on noin 91 500 tonnia, Pohjanlahti 75 800 ja Suomenlahti ym 15 700 tonnia silakkaa. Kiintiöstä on kalastettu nyt noin 52 000 tonnia.

Elintarvikekäytön lisäämiseksi on viime vuosina investoitu paljon silakan eri jatkojalostuskoneisiin sekä tuotekehitykseen.

Huomattava osa silakoista lähtee pakastettuna maailmalle elintarvikkeeksi ja rehuksi. Aiemmin iso markkina-alue oli Venäjällä, mutta Ukrainan sodan takia on pitänyt etsiä uusia vientimaita.

Tutkijan mukaan täyskielto on tarpeeton

Kansainvälisen merentutkimusneuvosto ICESin toukokuussa antama suositus olisi sallinut silakankalastuksen jatkuvan Itämerellä.

Esimerkiksi Pohjanlahdelle suositeltiin 48 824–63 049 tonnin kalastusmäärää, joka on noin puolet tämän vuoden 80 047–103 059 suosituksesta. EU:n ministerineuvosto hyväksyi kiintiöksi alarajan eli 80 047 tonnia.

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Jari Raitaniemi oli mukana laatimassa keväällistä suositusta ja jo silloin katsottiin, että silakan kuteva kanta on riskirajoilla. Ruotsalaisten kollegoiden ehdotus oli lopettaa kalastus, mutta täyskielto ei Raitaniemen mukaan ole tarpeen.

– En tiedä, olisiko sillä kovinkaan merkittävää vaikutusta. Kutubiomassa on luokkaa noin 500 000 tonnia. Jos sieltä 50 000 tonnia otetaan saalina pois, niin se vaikutus on aika mitätön. Ja sitten silakka on toisaalta myös hyvin tehokas lisääntymään.

Jari Raitaniemen mukaan silakoiden kunto on kohentunut viime aikoina. Kuva: Markku Sandell / Yle

– Vuonna 2020 alkoi sellainen vaihe, missä silakka alkoi laihtua. Varsinkin isot silakat alkoi laihtua. Vuosina 2021 ja 2022 ne olivat suorastaan aika pahasti nälkiintyneitä ja käytännössä isommat silakat on kadonneet Selkämereltä. Niitä on hyvin vähän siellä jäljellä.

Viime syksynä havaittiin Arandan tutkimusmatkalla ensimmäisiä merkkejä silakoiden elpymisestä. Raitaniemen mukaan nuoremmissa silakoissa kunto oli alkanut parantua. Ne olivat vähän lihavampia, mutta isot oli edelleen laihoja.

– Viime talven näytteissä sitten näkyy, että ne isotkin alkoi lihota ja palautuivat aika normaalille tasolle. Keväällä kutuaikana ne olivat hyvässä kunnossa ja kutukin ilmeisesti onnistui aika hyvin, silakkatutkija kertoo.

ICESin suosituksessa katsotaan aina kolmen edellisen vuoden kalojen kuntoa. Nyt näiden 2020–2022 vuosien nälkiintyneiden silakoiden kunto vaikutti tämänvuotiseen arvioon. Jos suositus tehtäisiin nyt, tilanne olisi positiivisempi, arvioi Raitaniemi.

Silakkatroolarit odottavat vielä syyskalastuksen alkua satamissa. Kuva: Yle/Monica Forssell

Itämeri muutoksessa

Itämeren tila muuttuu koko ajan, kun joet tuovat ravinteita ja makeampaa vettä ja suolapitoisuus laskee. Tanskan salmista ei enää ole tullut suolapulsseja, joten ekosysteemissä on häiriöitä ja pohjat hapettomia.

Lämpenevä ilmasto vaikuttaa myös meren tilaan.

Silakka vaatii selviytyäkseen tietyn suolapitoisuuden ja onkin arveltu, että vuosikymmenten kuluessa tiheimmät silakkaparvet löytyvät enää Itämeren eteläosista.

Nyt vähäinen suolapitoisuus on romahduttanut turskakannan Itämerellä, koska kalojen mädit painuvat pohjaan vähäsuolaisessa vedessä. Turskan kalastus on jo vuosia ollut kiellettyä kalakantojen elvyttämiseksi.

Itämeren maiden kalastusvirkamiehet kokoontuvat lähiviikkoina keskustelemaan komission ehdotuksesta ja lopullinen päätös tehdään ministerineuvostossa lokakuun lopulla. Samalla ratkaistaan lohenkalastuksen kohtalo, jota on esitetty kiellettäväksi Ahvenanmaan ja Merenkurkun välisellä Pohjanlahden merialueella.

Syynä tähän on oletus, että Ruotsin Ljungan-joen lohikanta kohenisi, jos Suomen puolen rannikkokalastus kielletään.