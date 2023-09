Näyttävätkö muut viehättävämmiltä, kun olemme hiprakassa? Tuore tutkimus vihjaa, että vanha tulkinta on pielessä

On yleinen käsitys, että humalassa ihminen kokee muut viehättävämmiksi kuin selvin päin. Monella on tästä omakohtaista kokemusta, ja vaikutuksesta löytyy myös tutkimusnäyttöä.

Nyt uusi yhdysvaltalaistutkimus haastaa vanhan viisauden.

Kyse saattaa olla pelkästään estojen poistumisesta. Voi olla, että kohteiden vetovoima sinänsä pysyy ennallaan, mutta hiprakan ansiosta muita lähestytään entistä herkemmin.

Näin päättelevät tutkijat, joiden löydökset on julkaistu Journal of Studies on Alcohol and Drugs -lehdessä. Tarkasteltavina oli tosin ainoastaan miehiä.

Monissa aiemmissa tutkimuksissa vaikutuksia on selvitetty yksinkertaisesti siten, että koehenkilöitä on pyydetty arvioimaan toisten houkuttelevuutta kuvien perusteella sekä selvin päin että humalassa.

Tällä kertaa asetelmaa parannettiin toden tuntua lisäävällä tekijällä: koehenkilöille kerrottiin mahdollisuudesta tavata ihmiset, joita he arvioivat.

Alkoholi paisutti halua tavata viehättäviä ihmisiä

Tutkijat pyysivät laboratorioon 36 miestä, jotka olivat iältään 21–28-vuotiaita. Heitä tarkkailtiin pareittain, ja mukana oli myös muita pareja, millä pyrittiin matkimaan tosielämän sosiaalista tilannetta.

Osallistujia pyydettiin arvioimaan ihmisten vetovoimaa kuvien ja videoiden perusteella. Yhdessä kokeessa selvin päin, toisessa alkoholin vaikutuksen alaisena aina 0,8 promillen humalaan saakka.

Kun miehet olivat arvionsa antaneet, heiltä kysyttiin erikseen, ketkä arvioimistaan henkilöistä he mieluiten tapaisivat. Osallistujille sanottiin, että mahdollisuus tapaamiseen saattaisi aueta tulevassa kokeessa.

Humalan asteella ei havaittu olevan vaikutusta siihen, miten viehättävinä miehet pitivät kohdehenkilöitä.

Sen sijaan alkoholin nauttiminen lisäsi selvästi halukkuutta tavata vetovoimaisiksi koetut henkilöt: halukkuus kohosi enimmillään yli 1,7-kertaiseksi.

Tutkijat toteavat, ettei alkoholi näytä muuttavan ihmisten havainnointia. Sen sijaan humaltuminen vahvistaa itseluottamusta.

Aiempi näyttö alkoholin kaunistavasta vaikutuksesta on osittain ristiriitaista. Uusilla tuloksilla saattaa olla merkitystä terapeuteille ja potilaille, pohtivat tutkijat.

– Alkoholia käyttävät voivat hyötyä siitä, että he tunnistavat tavat, joilla juominen muuttaa sosiaalisia vaikuttimia ja aikeita, sanoo johtava tutkija Molly A. Bowdring tiedotteessa.