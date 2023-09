1960-luvun betonilähiöt katoavat pikkuhiljaa, mutta tutkija uskoo niiden tulevaisuuteen: ”Monelle voi olla täydellinen vaihtoehto”

Suomessa on noin 300 kerrostalolähiötä. Kymenlaakson museon tutkija Jaana Kataja kertoo lähiöiden synnystä. Video: Kalle Purhonen / Yle

Harmaata betoniseinää, ikkunaruutujen ristikoita ja samanlaisia taloja toisensa perään. Toiset kaihtavat ja toiset kutsuvat niitä kodikseen.

Olipa lähiöistä mitä mieltä tahansa, niiden rakentamiselle oli aikanaan hyvä syy: yhä useampi nuori aikuinen lähti maaseudulta kaupunkiin töihin, sai lapsia ja etsi itselleen ja perheelleen kätevää paikkaa, jossa asua.

Avaa kuvien katselu Karhuvuori eli paikallisille ”Karkkari” on yksi Suomen tunnetuimmista lähiöistä. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Sama ilmiö muutti myös Kotkaa, jonne rakennettiin 1960-luvulla Karhuvuoren lähiö. Nykyään alueen elementtitaloissa asuu monenlaisia ihmisiä, mutta alun perin se rakennettiin muiden lähiöiden tapaan nuoria perheitä ajatellen.

Kymenlaakson museon tutkijan Jaana Katajan mukaan Karhuvuoren tapaisia lähiöitä rakennettiin 60- ja 70-lukujen aikana kiirehtien.

– Lähiöiden rakennusvaiheessa 1950-luvun suurperheiden lapset alkoivat perustaa omia perheitään ja ihmisiä oli todella paljon. Asuntoja tarvittiin nopeasti.

Avaa kuvien katselu Lähiöt ovat usein niin sanottuja asumalähiöitä. Siellä asutaan, mutta työpaikat sijaitsevat lähiön ulkopuolella konttoreissa ja tehtailla. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Lähiöiden kerrostalot olivat myös helpompia ensikoteja nuorille perheille kuin esimerkiksi omakotitaloalueet. Asunnot olivat valmiita ja edullisempia kuin omakotitalot, ja niihin pystyi hakemaan valtion tukemaa aravalainaa.

– Lähiö oli monelle välivaiheen paikka, jonne muutettiin aluksi, kerättiin rahaa ja maksettiin ensimmäisiä lainoja pois. Sen jälkeen lasten kasvaessa muutettiin seuraavaan unelmaan eli omakotitaloon.

Yhteisöllisyyttä ja elementtiä

Vilkasta rakentamista helpotti valmiiden rakennusmateriaalien eli elementtien suosionnousu.

Nopeasti valmistuneista elementtitaloista koostuvat lähiöt voivat vaikuttaa 2020-luvun silmin harmailta ja yksinkertaisilta, mutta niiden suunnittelussa ajateltiin 1960-luvulla myös asukkaiden viihtyvyyttä ja luontosuhdetta.

Avaa kuvien katselu Elementit ovat materiaalina edullisia, ja niistä kootaan valmiita rakennuksia helposti. Elementtiä on hyödynnetty Karhuvuoressa paljon. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Karhuvuoren lähiö sijaitsee keskustan ulkopuolella, ja ennen kerrostalojen rakentamista se oli kauttaaltaan metsää. Tutkija Jaana Kataja luonnehtiikin kerrostaloaluetta niin sanotuksi ”metsälähiöksi”, sillä rakennukset on sijoiteltu metsää säilyttäen.

– Luonto tulee ikkunoista taloon sisälle ja kun lähtee ulos rakennuksesta, luonto on heti nurkan takana odottamassa. Lähiöön muuttaessa ajateltiin, että ulkona oleva tila on jatketta kodille.

Metsän lisäksi lähiöihin rakentui puistoja, leikkipaikkoja ja hiekkakenttiä pallopelejä varten. Etenkin lapsille ja nuorille lähiöiden piha-alueet olivat paikkoja yhteisön rakentamiselle.

Avaa kuvien katselu Katajan mukaan Karhuvuori oli 1970- ja 80-luvuilla lapsille paratiisi. Kavereita oli niin paljon, ettei tarvinnut kuin mennä ulos ja sai leikit pystyyn. Kuva: Pyry Sarkiola

Palveluita pyörämatkan päässä

Lähiöiden kehitys ja lapset kulkivatkin käsi kädessä. 1960-luvun peruskoulu-uudistuksen myötä lähiöihin rakennettiin uusia kouluja, ja pikkuhiljaa myös muut paikallispalvelut kuten lähikaupat yleistyivät lähiöissä.

Lähiöissä liikuttiin paljon polkupyörillä ja kävellen, ja pidempää matkaa vaativat asiat hoidettiin linja-autolla.

Nyt tilanne on varsin toisenlainen. Palvelut ovat vähentyneet kaikkialta, ja tutkija Katajan mielestä se kertoo automarkettien yleistymisestä. 1970-luvulla autot eivät olleet yhtä yleisiä kuin nyt ja siksi isoihin kauppakeskuksiin ei lähdetty asioimaan.

– Nyt mennään etukorttien perässä isoihin marketteihin, ei tarvita enää lähipalveluita.

Avaa kuvien katselu Tutkija Jaana Kataja tuntee Karhuvuoren hyvin. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Myös lähiörakennuksia on katoamassa. Kotkan Karhuvuoresta on viime vuosina purettu useita 1960- ja 70-lukujen rakennuksia. Varmuutta uudelleenrakentamisesta ei ole, sillä kunta on muuttotappioinen.

Vähenevästä väkimäärästä huolimatta Kataja jaksaa uskoa lähiöiden tulevaisuuteen.

– Kyllä me tarvitsemme lähiöitä edelleen. Kaikki eivät halua asua keskustassa, ja monelle voi olla täydellinen vaihtoehto asua metsän keskellä olevassa lähiössä.

