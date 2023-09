Aivopesuri on saapunut Ouluun – laitteen käyttö aloitetaan heti

Professori Vesa Kiviniemi on tyytyväinen: kuusi vuotta kestänyt työskentely on nyt siinä pisteessä, että aivopesuriksi nimetty laite on saatu Ouluun.

Aivopesuriksi nimetty FUS LiFu -laite on saapunut Ouluun. Laite toimitettiin kuudessa sinetöidyssä vanerilaatikossa maanantaina OYSin sädehoidon yksikön tilohin.

Oulun yliopisto sai laitteen hankintaan tarvittavat rahat kokoon maaliskuussa. Lahjoitusten ja apurahojen yhteissumma on noin kolme miljoonaa euroa.

Toiminnallisen neurokuvantamisen professori Vesa Kiviniemi on iloinen:

– Aika hurjaa on, että tähän on päästy. Kuusi vuotta on yritetty, ja sitten yhtäkkiä on saatu tämä tänne.

Kone käyttää matalataajuista, kohdennettua ultraääntä. Se on lajissaan ensimmäinen Suomessa.

Vielä tiistaiaamuna laatikot olivat avaamatta. Ne odottivat laitteen toimittajan Insightecin väkeä paikalle. Asennustyöt alkavat keskiviikkona.

Heti mukaan kansainvälisiin hoitoprojekteihin

Laitteen käyttö alkaa heti. Ensimmäisenä sitä käytetään kansainvälisissä hoitoprojekteissa. Kiviniemi kertoo, että työ alkaa ainakin aivojen nestebiopsiassa, jossa veriaivoeste avataan, verestä otetaan näyte ja syöpäsolut tunnistetaan. Seuraavaksi aletaan hoitaa aivoista keuhkosyövän metastaaseja eli etäispesäkkeitä.

– Nämä ovat kaksi kansainvälistä monikeskustutkimusta, mihin meidät halutaan heti mukaan. Samoin esimerkiksi Oslosta on otettu yhteyttä, ja me olemme heidän apurahahakemuksessaan mukana.

Sinetöidyt laatikot odottivat tiistaina asentajia. Aivopesuri asennetaan OYSin tuoreeseen sädehoitoyksikköön. Kuva: Timo Nykyri / Yle

Kiviniemen mukaan kiinnostus on suurta, koska tällaista teknologiaa ei esimerkiksi Pohjoismaista löydy.

– Yhdessä meidän mannitolihoitojen kanssa OYS taitaa olla tällä hetkellä maailman johtava veriaivoesteen tutkimuksen keskus maailmassa, hän arvioi.

Liikkeellelähtö yhteisprojektien kautta on Kiviniemen mielestä helpointa, turvallisinta, nopeinta ja tehokkainta. Esimerkiksi Alzheimerin hoitoon katseet suunnataan, kunhan laitteen käyttö on kunnolla opittu. Aina kun uudelle alueelle astutaan, tarvitaan uudet lupaprosessit.

