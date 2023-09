Lapua 1976 oli viikonloppuna Suomen katsotuin elokuva: ”Liikuttaa isoja ikäluokkia”

Perjantaina ensi-iltaan tullut Lapua 1976 -elokuva oli viikonlopun katsotuin elokuva koko Suomessa. Elokuva keräsi kolmen päivän aikana 21 534 katsojaa.

Samalla elokuva otti piikkipaikan Barbie-elokuvalta, joka on hallinnut katsojatilastoa kuusi viikkoa peräkkäin.

Erityisen hyvin Lapua-elokuva veti Etelä-Pohjanmaalla, jossa sen näki viikonlopun aikana lähes 8 800 katsojaa. Luonnollisesti lapualaisyleisö oli erityisen kiinnostunut: elokuvan onkin nähnyt jo noin 10 prosenttia kaikista lapualaisista.

Kaikkiaan uutuuselokuvaa näytettiin 118 salissa ympäri maan.

– Olo on aivan mahtava! Käsittämätön fiilis ja järjettömiä tuloksia. Esimerkiksi Seinäjoella meillä on ollut tuhat katsojaa per päivä, äimistelee tuottaja Mikko Jokipii.

Poikkeuksellista on myös se, että elokuva on kiinnostanut yhtä lailla ruotsinkielisellä alueella, esimerkiksi Kristiinankaupungissa.

– Ei voi liikaa korostaa Etelä-Pohjanmaan pieniä teattereita, joita on täällä ihan poikkeuksellinen verkosto. Emme me olisi Barbieta ottaneet ykkössijalta ilman Ylistaroja, Ähtäreitä ja Kurikan teattereita, Jokipii huomauttaa.

Kiittävää palautetta paljon

Jokipii toivoo, että elokuva saisi katsojia tasaisesti vielä ensi-iltaviikonlopun jälkeenkin. Katsojamäärätavoite on sadantuhannen paremmalla puolella.

– Se olisi tosi kova saavutus ottaen huomioon, että tämä on tuotantoyhtiön ensimmäisen elokuva ja Toni Kurkimäen esikoisohjaus. Ja elokuva on kuitenkin maakunnallisista lähtökohdista ponnistava.

Lapua-elokuvan saama palaute on kuitenkin ollut hyvää, kiittävää ja rohkaisevaa. Tuottaja Jokipii pitää myös saatuja kritiikkejä pääosin yllättävänkin positiivisina ja muistuttaa, että elokuva on tehty isolle yleisölle.

– Tämä liikuttaa isoja ikäluokkia. Rakkaani merikapteeni viime syksynä aloitti kymmenentuhatta pienemmällä tuloksella, mutta meni sadantuhannen yli juuri siksi, että isot ikäluokat lähtivät katsomaan sitä.

– On tosi vaikea olla kristallipallo, koska on elokuvia, jotka starttaavat hyvin, mutta sitten hiipuvat. Mutta meillä on kyllä usko, että tämä jatkaa.

Terapiaa tarjolla maakunnassa

Tekijät ovat saatelleet elokuvaansa teattereihin jalkautumalla myös itse kohtaamaan katsojia. Tätä aiotaan myös jatkaa. Elokuvan katsomisen jälkeen monella on ollut tarve puhua ja muistella.

– Ihmiset vain istuvat kuin tatit lopputeksteihin asti. Niitten pitää vähän hengittää. Se on suuri ja tunteellinen kokemus, Jokipii kuvaa elokuvakokemusta.

Tulevana viikonloppuna keskusteluja on tarjolla Ilmajoella, Ähtärissä ja Alavudella. Myös Vaasa on listoilla. Mahdollisesti myöhemmin lähdetään ulkomaille festivaaleille.

Elokuvan on ohjannut Toni Kurkimäki, käsikirjoittanut Tuukka Haapamäki ja tuottaneet Pekka Pohjoispää ja Mikko Jokipii. Päärooleja näyttelevät Linnea Leino, Konsta Laakso ja Hannu-Pekka Björkman.

Lapua 1976 on kuvattu Lapualla keväällä 2022. Elokuvan tuotantobudjetti on 1,2 miljoonaa euroa ja sen levittää Finnkinon elokuvalevitys.