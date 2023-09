Suomalaiset ovat arviolta miljoonia velkaa kirjastoille myöhästyneistä lainoista – tiesitkö näitä seikkoja myöhästymismaksuista?

Suomalaiset ovat jopa miljoonia euroja velkaa kirjastoille, kun eivät palauta lainojaan ajoissa. Yksistään Helsingissä ja Tampereella summa on jo noin miljoona euroa.

Helsingin Sanomat kertoi aiemmin, että helsinkiläiskirjastojen käyttäjät maksoivat viime vuonna 583 000 euroa myöhästymismaksuja. Tampereen kirjastoissa summa on noin 400 000 euroa. Mukana Tampereen luvussa ovat muiden Pirkanmaan alueiden kirjastojen varausmaksut, mutta valtaosa potista tulee myöhästymisistä.

Myöhästymismaksuja perustellaan sillä, että julkisin varoin hankittu laina-aineisto pysyy kierrossa, eikä pitkiä varausjonoja kerry.

Pirkanmaan kuntien yhteinen kirjastopalvelu PIKI uusi juuri 22 kirjastonsa pelisäännöt. Niissä otetaan kantaa myös myöhästymismaksuihin.

Aiemmin Pirkanmaan kirjastoista sai lainata ja varata rajoituksetta kirjoja. Nyt määrää on rajattu 300 lainaan ja 300 varaukseen.

Tampereen kirjastopalvelupäällikkö Johanna Laakso kertoo, että vastaava rajoitus on monissa muissakin kirjastoissa Suomessa.

– Jotkin kirjastot ovat pitäneet sadan lainan ja sadan varauksen rajaa. Meillä saa olla 300 lainaa ja 300 varausta.

Miksi rajoitus otettiin käyttöön?

– Tämä on asiakkaan oikeusturvan kannalta relevantti muutos. Jos lainoja on todella paljon ja ne myöhästyvät, niistä voi nopeasti kertoa isokin potti.

Voiko jollakin olla näin iso määrä lainoja tai varauksia?

– On asiakkaita, jotka saattavat varata lehtiä paljon ja pitää silmällä kevään ja syksyn uutuuksia. Aika marginaalista on, että 300:n raja olisi ylittynyt aiemmin. Lähinnä se on teoreettinen tilanne.

Avaa kuvien katselu Johanna Laakson mukaan lainamäärän rajoitus on asiakkaan oikeusturvan kannalta hyvä asia. Useampi myöhästynyt laina voi nopeasti kerryttää ison potin asiakkaan maksettavaksi. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Helsingissä yli 100 000:lla on maksamatta alle kymmenen euron myöhästymismaksuja. Määrä on noin neljäkymmentä prosenttia kaikista Helsingin kirjastokortin käyttäjistä, kertoi Helsingin Sanomat.

Tampereelta vastaavaa tietoa ei ole.

– Lainauskiellon raja on 15 euroa, mutta väittäisin, että suurin osa myöhästymismaksuista pyörii muutaman euron kieppeillä, kertoo Johanna Laakso.

Voiko kirjastoon tulla, vaikka olisi lainakielto?

– Kirjastoon voi tulla lukemaan lehtiä ja kirjoja. Osalle on kunnia-asia hoitaa asiat, mutta on monenlaisia tilanteita. Unohduksia sattuu ihan kenelle tahansa. Myöhästymismaksuja ei tarvitse säikähtää.

Voiko myöhästymismaksun maksaa osissa?

– Kirjaston tiskillä voi lyhentää maksua vaikka euron kerrallaan. Verkossa summa pitää maksaa kerralla.

Puretaanko lainauskielto, jos velkaa on alle 15 euroa?

– Velkaa voi lyhentää, ja kunhan se on alle 15 euroa, lainausoikeuden saa takaisin.

Meneekö myöhästymismaksuja lasten ja nuorten aineistosta?

– Lasten ja nuorten aineistosta ei mene myöhästymismaksuja. Siinä ajatellaan, että lapset ja nuoret ja vasta harjoittelevat kirjaston käyttöä. Jos kirjat jäävät palauttamatta, ne menevät kuitenkin laskutukseen ja huomautuksia lähetetään, mutta myöhästymismaksuja niistä ei kerry.

Miksi moni häpeää myöhästymismaksuja?

– Oma lapsuuden kokemukseni on Kurikan kirjastosta. 50 pennin myöhästymismaksu oli minulle hirvittävän noloa. Mutta ei se estänyt alalle hakeutumista.

– Tässä on ehkä vanha pohjavire niin kuin se olisi hirvittävä synti, mitä se ei ole. Kirjat olivat Suomessa ennen luksusartikkeli, johon piti suhtautua erityisellä vakavuudella. Kirjastonhoitajat jopa arvioivat, mitä aineistoa kenellekin lainataan. Ensimmäisissä kirjoissa oli varoituksia, että jos perheissä oli tartuntatauteja, kirjoja ei lainattu.

Voiko myöhästymismaksut saada anteeksi Lainan päivänä?

– Lainan päivää on käytetty monissa kirjastoissa, että on poistettu kirjastomaksuja. Tampereella sitä ei ole enää käytetty.

Vanhenevatko kirjastomaksut?

– Kirjastomaksut vanhenevat viidessä vuodessa.

Oletko sinä vältellyt kirjastoa myöhästymismaksujen takia? Voit keskustella aiheesta keskiviikkoiltaan 6. syyskuuta klo 23:een saakka.