Kemissä tehdään taas teatteria – uusissa tiloissa yleisölle esittäytyy myös uusia tekijöitä

Kemin teatteri tuo syksyn näytäntökaudelle kaksi ensi-iltaa. Ensimmäinen tarjoaa huumoria Fingerporin tapaan. Toinen on kantaesitys, jonka aiheena on vuonna 1955 Kemissä tapahtunut Elli Immon murha.

Teatteritoiminta Kemissä on ollut viime vuodet kovassa paikassa. Yhdistyspohjaisena aloittanut uusi teatteri pääsee nyt kunnolla alkuun, kun pankkisali on saanut uuden elämän teatteritalona.

Suvi Hurme, 32, on tuore kemiläinen. Pesti uuden Kemin Teatterin näyttelijänä toi hänet kesällä Tampereelta Perämeren rannalle. Monien vaikeiden vaiheiden jälkeen teatteritoiminta pääsee kaupungissa toden teolla uuteen vauhtiin. Koko teatteriväki on täpinöissään.

– Fiilis on hyvä, on kiva korkata tämä laitos käyntiin. Kun tietää teatterin vaikeat viime vuodet, se antaa meille vielä lisäpotkua. On ollut ihana kuulla, kuinka tosi kovasti meitä odotetaan, Suvi Hurme kuvailee tunnelmia.

Hurme on monelle tuttu vuosilta 2010–2015 Ylen TV2:n Uusi päivä -sarjan Emmi Lukkarina. Hän oli myös sarjassa esiintyneen bändin toinen solisti. Hurme on opiskellut Suomen Teatteriopistossa ja työskennellyt muun muassa Tampereen komediateatterissa sekä useissa kesäteattereissa.

Avaa kuvien katselu Suvi Hurme odottaa malttamattomana esitysten alkamista ja yleisön kohtaamista. Kuva: Laura Valta

– Teatterinäyttämöllä on tosi hienoa olla, tosin viihdyin hyvin myös tv-sarjan teossa. Tällaisessa pienessä teatterissa on tiivis työyhteisö ja se on mahtavaa.

Eri puolilla Suomea työskennellyt Hurme on jo ehtinyt asettua ja tykästyä uuteen kotikaupunkiinsa – ja merinäkymiin. Äidin puolen suvusta löytyi jopa kytkös Kemiin.

– Äitini isän sisarukset ovat asuneet täällä, joten jos Suonperiä täältä löytyy, niin mieluusti tapaisin.

Teatterin työvuosi alkoi elokuun alussa, ja harjoitukset alkoivat heti, koska ensimmäinen ensi-ilta on jo 9. syyskuuta.

– Rytinällä on treenattu, ja nyt emme malta odottaa, että saamme yleisön tänne.

Uusi kaarti kasaantui kesän aikana

Kemin teatterin näyttelijäkaarti on kesän aikana kasvanut ja uudistunut. Kun kaupunginteatteri vuodenvaihteessa lakkautettiin, ja uusi, yhdistyspohjainen Kemin teatteri jatkoi toimintaa, näyttelijöitä oli vain neljä. Ainoana heistä mukana on edelleen Olli Halttu. Halttu on työskennellyt Kemissä vuodesta 2019 alkaen.

Kevättalvella uusi teatteri rekrytoi toiminnanjohtajaksi Mari Niskasen, joka pitkään toimi Tampere-talon tuottajana. Keväällä valittiin myös viisi uutta näyttelijää eli näyttelijävahvuus on nyt kuusi.

Avaa kuvien katselu Kemin teatterin näyttelijäkaarti pukeutuneena Fingerporin perusasuun. Näytelmässä esiintyy yli 70 hahmoa, joten nopeita asuvaihtoja on luvassa. Kuvassa vasemmalta alkaen: Olli Halttu, Tuija Hanhikoski, Suvi Hurme, Jaana Joensuu, Laura Eskola ja Antti Kyllönen. Kuva: Laura Valta

Jenni Joensuu on näytellyt muun muassa Helsinki-syndroomassa ja Rantabaarissa. Tuija Hanhikoski on ollut mukana Syke- ja Karkurit -sarjoissa, ja tekee yhden pääroolin tekeillä olevassa draama- ja jännityselokuvassa Portti 44. Näyttelijä, musikaaliartisti ja musiikinopettaja Laura Eskola on toiminut Seinäjoen kaupunginteatterissa ja muun muassa Addams Family -musikaalissa. Eskola toimii tulevat pari vuotta Kemin Teatterin nuorisolinjan opettajana. Näyttelijä-tanssija-koreografi Antti Kyllönen on mukana Insite-elokuvassa ja hän on näytellyt esimerkiksi Turun kaupunginteatterissa sekä Oulun kaupunginteatterissa.

Teatteritalo on ratkaiseva asia

Keväällä Kemin teatteri harjoitteli ja esiintyi väliaikaisten järjestelyjen turvin esimerkiksi ravintolassa. Oman teatteritalon saaminen onkin suuri asia, varsinkin kun takana on viisi vuotta homeongelmaisia tiloja, moneen kertaan vaihtuneita evakkopaikkoja, pieniä esitystiloja ja epävarmuutta tulevaisuudesta.

Entinen pankkirakennus, jossa teatteri parina viime vuonna harjoitteli, on kokenut ison muodonmuutoksen. Pankkisaliin on rakennettu näyttämö ja noin 180-paikkainen katsomo. Taloon saatiin myös ravintola. Lipputulojen saamiseksi riittävän iso katsomo on elinehto.

– Kun kaupunginteatterin viimeisinä aikoina esityspaikat olivat pahimmillaan niin pieniä, ettei niihin edes bussilastillista katsojia mahtunut, niin nyt tilanne on aivan toinen. Aivan mahtavaa, hehkuttaa taiteellinen johtaja Petri Jäärni.

Avaa kuvien katselu Teatterin katsomoon mahtuu nyt vaikkapa kolme bussilastillista yleisöä. Kuva: Laura Valta

Ensimmäisenä syksynään uusi teatteri tuottaa kaksi ensi-iltaa. Ensimmäinen ensi-ilta on tulevana lauantaina, kun Fingerporin sarjakuvamaailma merilappilaisella leimalla siirtyy näyttämölle.

Marraskuussa kantaesityksen saa ”Elli Immo – näytelmä kirjasta, joka avasi murhatutkinnan”. Näytelmä käsittelee vuonna 1955 Kemissä tehtyä nuoren naisen murhaa, joka kuuluu Suomen rikoshistorian merkittävimpiin edelleen selvittämättömiin murhatapauksiin.