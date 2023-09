Zelenskyi erotti puolustusministeri Reznikovin kesken vastahyökkäyksen – uskotaan liittyvän korruptionvastaiseen kampanjaan

Puolustusministerin vaihtaminen on merkittävin muutos Ukrainan presidentin sisäpiirissä Venäjän hyökkäyssodan aikana. Tehtävään astuu vankienvaihtoa ja viljanvientiä koskevissa neuvoteluissa ansioitunut Rustem Umerov.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmoitti eilen sunnuntaina aikeestaan vaihtaa maan puolustusministeri. Lähtopassit saa Oleksi Reznikov, josta on tullut sodan aikana tuttu kasvo niin Euroopan pääkaupungeissa kuin sotilastliitto Naton kokouksissa. Reznikov on vienyt maailmalle Ukrainan pyyntöä suuremmasta aseavusta.

– Puolustusministeriö tarvitsee uusia lähestymistapoja ja uutta vuorovaikutusta sekä armeijan että koko yhteiskunnan kanssa, Zelenskyi sanoi.

Reznikov vahvistaa, että hän on jättänyt eroanomuksen Ukrainan parlamentille.

Erottamisilmoitus tuli samaan aikaan, kun Ukrainan hallitus on pistänyt lisää vauhtia korruptionvastaisiin toimiinsa.

57-vuotias Reznikov oli puolustusministeriön johdossa jo ennen Venäjän hyökkäyssodan alkamista.

Eroa osattiin odottaa

Reznikovin aseman horjumisesta on ollut merkkejä viikkojen ajan, arvioi esimerkiksi politiikkaa seuraava amerikkalainen verkkolehti Politico.

Reznikovin maine on kärsinyt etenkin skandaalista, jossa puolustusministeriön virkamiesten on väitetty hyötyneen puolustusvälinekaupoista. Puolustusministeri ei itse ollut syytettyjen joukossa, mutta kohu on paha isku ministeriölle ja myös ministerille itselleen.

Avaa kuvien katselu Oleksi Reznikov Naton huippukokouksessa Vilnassa heinäkuussa. Kuva: Celestino Arce/NurPhoto/Shutterstock/All Over Press

Erottamisesta huolimatta Reznikov ei ole jäämässä täysin syrjään. Ukrainan mediassa on arveltu, että Reznikov nimitettäisiin Ukrainan seuraavaksi suurlähettilääksi Lontooseen.

BBC:n haastatteleman asiantuntijan mukaan Reznikov on saanut myös paljon kiitosta, etenkin Ukrainan Nato-suhteen pohjustuksessa.

Umerov hankkinut kannuksia neuvottelijana

Uudeksi puolustusministeriksi nousee 41-vuotias Rustem Umerov. Hän johtaa tällä hetkellä valtion omaisuuden yksityistämisestä vastaavaa rahastoa.

Avaa kuvien katselu Puolustusministeriksi nousevalla Rustem Umerovilla on tausta liike-elämässä. Kuva: EPA-EFE

Umerov on syntynyt Samarkandissa Uzbekistanissa. Hänen vanhempansa ovat Stalinin diktatuurin aikana Uzbekistaniin karkotettuna olleita Krimin tataareja.

Umerov on hankkinut kannuksia etenkin neuvottelijana. Hän osallistui neuvotteluihin Venäjän kanssa jo sodan alkukuukausina.

Hän oli myös neuvottelemassa Mustanmeren viljanvientisopimusta sekä vankienvaihtoa koskevaa sopimusta. Sopimuksella vapautettiin muun muassa Mariupolia puolustaneita Azovin rykmentin sotilaita viime syyskuussa.

Vastahyökkäyksestä on kerrottu Ukrainalle myönteisiä uutisia

Venäjä aloitti suurhyökkäyksen puolitoista vuotta sitten. Viime päivinä Ukrainan hyökkäyksen etenkin eteläisellä rintamalla on kerrottu edistyneen.

Ukrainan armeija kertoi lauantaina, että sen joukot ovat päässeet läpi Venäjän ensimmäisestä puolustuslinjasta lähellä Zaporižžjaa.

