”Odotan, että kansanedustajat jaksavat ja hillitsevät tuohtumustaan” – katso, millaista eduskunnassa oli avointen ovien päivänä

Eduskunnassa vietettiin maanantaina jo perinteistä avoimien ovien päivää.

Lahdesta eduskuntavierailulle saapunut Mailis Fagerström tapasi Valtiosalissa vasemmistoliiton kansanedustajan Aino-Kaisa Pekosen. Hän toivoi eduskuntaan rauhallista keskusteluilmapiiriä.

– Odotan, että kansanedustajat jaksavat ja hillitsevät tuohtumustaan, kun asiat menevät tunteisiin. Minä seuraan radiosta hyvin tarkkaan näitä eduskunnan istuntoja ja joskus tuntuu, että tekisi mieli lähettää viestiä sinne, Mailis Fagerström antaa palautetta kansanedustajille.

Tasa-arvo ja tasapuolisuus tärkeitä arvoja

Fagerströmin mielestä päätöksenteossa tärkeintä on, että ihmiset ovat tasa-arvoisia ja päätökset ovat tasapuolisia.

Avaa kuvien katselu Mailis Fagerströn Lahdesta (kuvassa oikealla) tapasi kansanedustaja Aino-Kaisa Pekosen (vas.) eduskunnassa. Kuva: Mimmi Nietula / Yle

Vieraat saivat tutustua Eduskuntataloon omaan tahtiinsa. Henkilökuntaa oli paikalla opastamassa ja vastaamassa kysymyksiin.

Vierailukierroksen aikana oli mahdollisuus nähdä Valtiosali, eduskunnan istuntosali, puhemiehen, hallituksen ja puhemiesneuvoston huoneet sekä paternosterhissi. Eduskunnan kuppilassa oli kahvitarjoilu.

Veljen lapsi ja ystävän häät kesän huippukohtia

Vierailijat tapasivat kansanedustajia politiikan torilla, Valtiosalissa.

Aino-Kaisa Pekosen oli helppo vastata kysymykseen kuluneen kesän tärkeimmästä tapahtumasta.

– Kyllä tämän kesän mieleenpainuvin tapahtuma on ollut veljen perheeseen syntynyt pieni, uusi ihminen. Se on ollut aivan ihana, iloinen asia, mikä on meidän suvussa tapahtunut. Tullaan muistamaan se kyllä koko loppuelämämme, Aino-Kaisa Pekonen kuvaili.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen nosti kesän huippukohdaksi hyvän ystävänsä häät.

– Kesän aikana on ollut paljon iloisia yhdessäolon hetkiä. Ne ovat tuntuneet aika mukavilta pitkän kevään jälkeen, kun on pystynyt näkemään läheisiä ja nauttimaan hienoista hetkistä.

– Tämä työ vie meidät mukanaan. Pitää kuitenkin muistaa pitää itsestään huolta ja ladata akkuja, pitkissä hallitusneuvotteluissa alkukesän istunut Marttinen muistuttaa.

Näin Pekonen ja Marttinen vastasivat kysymyksiimme kesästä ja tulevasta eduskuntakaudesta.

Hallituksen luottamuksesta äänestetään perjantaina

Eduskunnan syysistuntokausi alkaa tiistaina 5. syyskuuta. Keskiviikkona pääministeri Petteri Orpo (kok.) esittelee hallituksen tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Hallituksen ja ministerien luottamuksesta äänestetään perjantaina.

Kokoomuksen Matias Marttinen uskoo, että hallituksen rivit pysyvät koossa.

– Meillä ihmiset tietävät, että hallitustyöhön liittyy nimenomaan kysymys siitä, että me äänestämme hallituksen esitysten puolesta ja tuemme hallitusta ja sen ministereitä.

– Hallitus ryhtyy sitten toimeenpanemaan hyvää ohjelmaansa, laittamaan Suomen taloutta kuntoon, panostamaan peruspalveluihin, Marttinen linjaa syksyn hallituspolitiikkaa.

Oppositio yrittää kaataa hallitusta jo tällä viikolla

Vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekonen ennakoi jännittävää politiikan syksyä.

– Uskon, että politiikan syksystä tulee erittäin raskas. On isoja asioita käsittelyssä. Työmarkkinoille heikennyksiä ja myös sosiaali- ja terveyspuolen rahoitus huolettaa.

– Ja nyt tietysti tällä viikolla aloitetaan keskustelemalla yhdenvertaisuusasioista ja rasismikohusta, joka on kesän ajan pyörinyt. En luota Petteri Orpon hallitukseen ja siitä pääsemme äänestämään heti syyskauden aluksi, oppositiopuoluetta edustava Pekonen listaa politiikan syksyn kärkiaiheita.

Pekosen mukaan hallituksen ympärillä on ollut aikamoista pyöritystä.

– En muista oman poliittisen uran aikanani, että hallituksella olisi ollut näin tuulinen alku. Kuherruskuukausi tuntui puuttuvan ihan kokonaan, Pekonen arvioi kesän tapahtumia.

