Saako vuokralainen laittaa tauluja seinille tai tienata Airbnb:ssä? Testaa, tiedätkö vuokra-asumisen pelisäännöt

Alkusyksy on vuokramarkkinoiden vilkkainta aikaa. Esimerkiksi uudet opiskelijat kansoittavat nyt vuokra-asuntoja, kun moni heistä muuttaa ensimmäiseen omaan kotiinsa.

Vuokra-asuntojen suosio on kasvanut viime aikoina myös omistusasumisen kallistumisen takia: vuokra-asuminen kallistuu tänä vuonna huomattavasti vähemmän.

Vuokra-asuminen saattaa tuoda mukanaan myös ikäviä yllätyksiä, jos vuokralainen ei ole perillä omista oikeuksista ja velvollisuuksistaan. Asumiseen ja vuokraamiseen liittyvät pulmat ovat myös Kuluttajariitalautakunnan yleisimpiä käsittelyn aiheita. Vuonna 2020 lautakunta käsitteli yli 500 vuokra-asumiseen ja asumisoikeuteen liittyvää asiaa.

Tässä testissä voit kokeilla, tiedätkö, mitä vuokralaisena saa tehdä ja mitä ei.

Testiä varten on haastateltu Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viitaa. Lisäksi lähteinä on käytetty Kuluttajaliiton Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet -ohjeita sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeita vuokralaisille. Testin tekemisen apuna on käytetty myös Kuluttajariitalautakunnan päätöksiä vuokra-asumiseen liittyvissä asioissa.