Vihreä vety voi mullistaa kaukolämpöverkoston – hukkalämpöä riittäisi koko Suomen tarpeisiin

Suomen kaukolämpöverkkojen energialähde on vihertynyt viime vuosikymmeninä merkittävästi. Nyt uutta lämpöaaltoa odotetaan vihreän vedyn tuotantolaitoksilta, joita nousee eri puolille maata.

Kaukolämpöverkostoja hallinnoivat toimijat ovat erityisen kiinnostuneita uusista vihreää vetyä tuottavista laitoksista.

Vedyn tuotannossa nykyisellä teknologialla eli elektrolyysissä noin kolmasosa sisään syötetystä sähköstä muuttuu lämmöksi. Tätä hukkalämpöä voidaan hyödyntää kaukolämpöpuolella.

Mikäli kaikki parhaillaan suunnitteilla olevat laitokset toteutuvat, pelkällä vedyntuotannon hukkalämmöllä voitaisiin tuottaa kaikki Suomessa käytettävä kaukolämpö.

Energiateollisuus ry:n verkkosektorin johtajan Janne Kerttulan mukaan vedyntuotannosta sivuvirtana syntyvällä lämmöllä voisi kattaa laskennallisesti koko maan kaukolämmön tarpeen.

Hyötyä molemmille osapuolille

Tilanteesta hyötyvät myös vedyntuotantolaitokset, jotka voivat muuttaa hukkalämmön rahaksi.

– Se parantaa vedyntuotannon kilpailukykyä ja voi olla se yksi syy miksi vetyä tuotetaan Suomessa, koska meillä on olemassa olevat kaukolämpöverkot, Energiateollisuus ry:n verkkosektorin johtaja Janne Kerttula tiivistää.

Vetybuumi nousi pikavauhdilla

Suomeen on nousemassa parisenkymmentä vihreää vetyä valmistavaa laitosta. Osa hankkeista on jo rakennusvaiheessa, monia vasta suunnitellaan. Pisimmällä on Harjavalta, jossa laitoksen peruskivi muurattiin tämän vuoden alussa.

On vielä arvoitus, kuinka paljon vihreän vedyn valmistuslaitoksia lopulta syntyy. Todennäköisesti kaikki hankkeet eivät toteudu, mutta uusiakin voi vielä lähivuosina syntyä.

Vihreän vedyn tuotanto perustuu uusiutuvalla sähköllä toteutettavaan veden elektrolyysiprosessiin, jolloin valmistuksesta ei synny ympäristölle haitallisia päästöjä.

Vihreän vedyn tuottamiseen tarvitaan paljon vihreää sähköä. Sitä syntyy tuuli- ja aurinkovoimalaitoksissa.

Muuttuva kaukolämpö kiinnostaa alan ihmisiä. Turun valtakunnallisille kaukolämpöpäiville osallistui ennätysmäärä väkeä.

Hukkalämpö kiinnostaa

Esimerkiksi Naantaliin on suunnitteilla vetyä ja ammoniakkia tuottava laitos. Samalla alueella on voimalaitoksia, joissa on tuotettu jo pitkään kaukolämpöä koko Turun seudulle.

Kivihiiltä polttavat Naantalin laitokset on jo suljettu, mutta Turun Seudun Energiatuotannon moderni puuhaketta käyttävä monipolttoainelaitos on puskenut lämpöä verkkoon jo usean vuoden ajan.

Lämpöyksikön johtaja Jari Kuivanen Turku Energiasta kertoo energiayrityksen olevan erittäin kiinnostunut vedyntuotannon hukkalämmöstä ja sen hyödyntämisestä seudulla.

Kaukolämpö vihertyy

Kaukolämmön tuotanto on jo vuosikymmeniä perustunut yhteistuotantoon. Voimalaitosten sähköntuotannon yhteydessä syntyvää kuumaa vettä on hyödynnetty seudulla olevien kiinteistöjen lämmittämiseen.

2000-luvulla ala on vihertynyt merkittävästi. Hiilen ja öljyn osuus on vähentynyt ja tilalle on tullut biomassaa esimerkiksi metsäteollisuudesta.

Nyt kaukolämpöä synnytetään myös erilaisilla lämmöntalteenottolaitteilla.

Kasvussa on myös lämpimän veden tekeminen sähköllä. Ideana on lämmittää vettä halvan sähkön aikana ja varastoida se myöhempää käyttöä varten.

Kaukolämpö on iso tekijä

Kaukolämpö on yleisin lämmitysmuoto Suomessa. Noin puolet Suomen kiinteistöistä lämpiää kaukolämmöllä. Kaukolämpöverkko on kaikkiaan 166 Suomen kunnassa.

Kaukolämmön kasvukäyrä on viime vuosina tasaantunut. Kaukolämmön kanssa kilpailee mm. lämpöpumpputeknologia. Monet energiaremonttia tehneet kerrostaloyhtiöt ovat luopuneet kaukolämmöstä oman maalämpöjärjestelmän valmistumisen myötä.