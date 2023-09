Näin voi käydä, kun taloyhtiö menee konkurssiin – Aune Pöyhönen asuu nyt omassa asunnossaan vuokralla

Laukaan keskustassa sijaitsevan kerrostalon pihassa on arkiaamuna hiljaista. Kolmikerroksisen talon katutason liikehuoneistot ovat tyhjillään, mutta asuntojen ikkunoissa näkyvät verhot.

Kiinteistö Oy Laukaan Pankkila haettiin konkurssiin viime maaliskuussa. Taloyhtiössä on 12 asuntoa, kaksi isoa liiketilaa ja seitsemän toimisto- tai varastotilaa.

Yhtiöllä on muun muassa linjasaneerauksesta kertynyttä velkaa 275 000 euroa. Konkurssiin johtivat tyhjilleen jääneiden liikehuoneistojen lisäksi joidenkin osakkaiden maksamattomat hoitovastikkeet.

Aune Pöyhönen on asunut taloyhtiössä 20 vuotta. Hän menetti kerrostalossa 42 neliön yksiön.

– Oma tilanteeni on ihan hyvä. Vaikka menetin konkurssissa asuntoon laittamani rahat, ei minulle jäänyt yhtään velkaa maksettavaksi. Myös remonteista kertyneet taloyhtiölainat kuittaantuivat konkurssissa, kertoo Pöyhönen.

Pöyhönen on viihtynyt taloyhtiössä.

– Sain onneksi jäädä asuntooni vielä vuokralle asumaan. Konkurssipesän hoitaja toimii vuokranantajana. Suurin osa talon asukkaista on jäänyt vuokralle asuntoihinsa.

Pöyhösen vuokrasopimus on voimassa syyskuun loppuun. Tulevasta hän ei vielä tiedä mitään.

Konkurssin taustalla monia eri syitä

Suomessa on yli 90 000 asunto-osakeyhtiötä. Isännöintiliiton mukaan siihen suhteutettuna taloyhtiöiden konkurssit ovat yhä harvinaisia, mutta ne ovat olleet viime aikoina kasvussa.

Oikeusrekisterikeskuksesta selviää, että Suomessa on haettu konkurssiin yhteensä 207 asunto- ja kiinteistöosakeyhtiötä vuosien 2015–2023 välillä. Ainoastaan osa niistä julistetaan lopulta konkurssiin.

Konkurssien taustalla on usein kyse useammasta yhtä aikaa vaikuttavasta syystä.

– Yhtäkkiä voi paljastua rakennusten huono kunto tai voi tulla isompia vaurioita, joita on kallis korjata suhteessa rakennuksen arvoon tai uuden rakentamiseen. Myös muita korjaustarpeita on voinut kertyä pidemmän aikaa, eikä niihin saada rahoitusta, sanoo johtava lakiasiantuntija Jenni Valkama Isännöintiliitosta.

Avaa kuvien katselu Laukaan Pankkilan liiketilat tyhjenivät lopullisesti viime joulukuussa, kun vuokralaisena ollut vakuutusyhtiö muutti pois. Laukaan kunnassa on 19 000 asukasta. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Taloyhtiön sijainti on tärkeässä asemassa.

– Jos taloyhtiöllä on paljon liikehuoneistoja sellaisella alueella, jossa niille ei löydy vuokralaista tai omistaja ei pysty maksamaan vastikkeita, voi se vaikuttaa nopeastikin taloyhtiön talouteen. Liikehuoneistojen vastikkeet voivat olla jopa kolminkertaiset verrattuna asuinhuoneistoihin, kertoo Valkama.

Myös taloyhtiöiden koko vaikuttaa.

Pienissä yhtiöissä voi olla isoja taloyhtiöitä suurempi riski talousvaikeuksiin, koska osakkaita on vähemmän vastaamassa kohonneista tai yllättävistä kustannuksista.

Lisänsä soppaan on tuonut Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Valkaman mukaan esiin on tullut tapauksia, joissa taloyhtiössä on paljon venäläisomistusta (Helsingin Sanomat). Yhtiövastikkeita ei ole saatu Venäjältä maksuun, ja koko taloyhtiö on ajautunut sen vuoksi konkurssiin.

Suojautumiskeinoja konkurssien varalle

Isännöintiliitossa ei uskota, että ainakaan lähivuosina olisi odotettavissa suurempaa taloyhtiöiden konkurssiaaltoa.

Tulevaisuus saattaa olla synkempi. Valkaman arvion mukaan väestön väheneminen tietyillä alueilla voi johtaa taloyhtiöiden ongelmiin seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Taloyhtiöissä olisi tärkeä hoitaa taloutta pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti.

– Remontteja tulisi tehdä jatkuvasti, eikä odottaa pitkiä aikoja ja keskittää kaikkia isoja korjauksia yhteen hetkeen. Jos rahoitusta ei saadakaan, se muodostuu isoksi ongelmaksi, kertoo Valkama.

Avaa kuvien katselu Vuonna 1967 rakenetussa Laukaan Pankkilassa on tehty vuosien varrella paljon remontteja. Edessä olisi ollut vielä julkisivusaneeraus. Kiinteistö sijaitsee omalla tontilla. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Myös osakkaiden maksuvaikeuksiin tulisi puuttua ripeästi.

– Jos maksamattomien yhtiövastikkeiden summat pääsevät kertymään suuriksi ovat taloyhtiöiden toimintamahdollisuudet rajatut. Reipas puuttuminen maksamattomiin vastikkeisiin auttaa, Valkama sanoo.

Taloyhtiö voi maksamattomien vastikkeiden vuoksi ottaa huoneiston hallintaansa enintään kolmeksi vuodeksi. Se voi osakkaan puolesta vuokrata asuntoa ja käyttää vuokratuottoa vastikevelkojen maksamiseen.

Laukaassa kerrostalo myyntiin

Laukaan Pankkilan kiinteistölle on konkurssipesän hoitajan mukaan pyritty ja pyritään edelleen löytämään ostaja.

– Kiinteistö on juuri laitettu nettihuutokauppaan myyntiin. Taloyhtiön mennessä konkurssiin konkurssipesä ei myy konkurssiin mennyttä taloyhtiötä, vaan sen omistaman kiinteistön, rakennukset ja mahdollisen muun omaisuuden, kertoo juristi Sami Saarilampi Asianajotoimisto Fennosta.

Avaa kuvien katselu Laukaassa konkurssiin menneessä kerrostalossa on asuntoja yksiöistä nejän huoneen ja kettiön asuntoihin. Etuovi.comin mukaan asuntojen hintapyynnöt ovat vaihdelleet vuosien mittaan 18 826–109 000 euroon. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Ostajan löytyminen konkurssiin menneen taloyhtiön kiinteistöille ei ole aina helppoa.

– Usein konkurssiin mennyt taloyhtiö sijaitsee muuttotappiokunnassa, joka karsii osaltaan potentiaalista ostajajoukkoa. Myös konkurssin syyt vaikuttavat myyntiprosessiin; jos talossa on merkittävää korjausvelkaa tai huomattavan suuret liiketilat, joita ei saada tuottavaan käyttöön, vaikeutuu ostajan löytyminen, Saarilampi sanoo.

Kiinteistöstä saatava hinta vaikuttaa siihen, kuinka suuren osan veloistaan yhtiö pystyy kuittaamaan.

– Useinhan velkaa on niin paljon enemmän kuin on varoja, ettei paljon jaettavaa jää. Voi myös olla, että konkurssimenettelyä ei pystytä viemään läpi, koska varoja on niin vähän, etteivät ne riitä konkurssimenettelyn hoitamiseen, sanoo Valkama.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 13. syyskuuta kello 23.00 saakka.