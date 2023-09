”Ja sitten poltetaan korvakarvat”, sanoo turkkilaismies K-kauppiaalle – näin Feridun Kader päätyi Espoon sijasta parturiksi Lappiin

Turkkilainen parturiyrittäjä Feridun Kader halusi perustaa liikkeensä keskustan sijasta lähiöön. Nyt lähiöparturi on alueella yksi ihmisten kohtaamispaikoista.

– Ja sitten poltetaan korvakarvat, sanoo turkkilaista parturia Rovaniemen Korkalovaarassa pyörittävä Feridun Kader.

Asiakkaan tuolilla istuva samassa kiinteistössä olevan K-Market Pekan torin kauppias Tero Jolanki on tuttu näky Studio X:n parturituolissa.

– Palvelu on priimaa ja tähän on tavattoman helppo poiketa, Jolanki kertoo.

Keskustan sijaan Feridun Kader halusi nimenomaisesti yrittäjäksi lähiöön. Nyt melkein kahdeksan vuotta Studio X:n yrittäjänä toiminut Kader on yrityksensä ainut parturi. Hänen vaimonsa Maisu Kareisto-Kader tekee yrityksen tiloissa toisinaan viikonloppuisin kosmetologin töitä.

Korkalovaaran lähiö ei ollut kuitenkaan itsestäänselvyys.

Avaa kuvien katselu Kahdeksan vuotta sitten Kaderit vierailivat Maisun vanhempien luona Rovaniemen Korkalovaarassa ja tällä reissulla syntyi myös päätös yrityksen sijainnista. Kuva: Antti Mikkola / Yle

– Alkuperäinen ajatus oli Tampereelta muuttaa Espooseen ja avata liike sinne. Niin siinä kuitenkin kävi, että Feridun rakastui tähän paikkaan lähes ensi näkemältä, Maisu Kareisto-Kader sanoo.

Mies näki tyhjän liiketilan K-Marketin vieressä ja vahva intuitio syttyi välittömästi.

– Tuli sellainen olo, että tässä se on, ja nyt se on ollut tässä jo monta vuotta, Feridun kertoo.

Pariskunta listaa alueen eduiksi luonnon, rauhallisuuden, asiakkaiden läheisyyden, kohta avautuvan uuden koulun ja sen, että elämiseen tarvittavat palvelut löytyvät kaikki lähiöstä kirjastoa myöten.

Eksotiikkaa ja ennakkoluulojen purkamista

Kauppias Tero Jolanki näkee, että parturilla ja kaupalla on keskenään erittäin hyvät synergiaedut.

– Molempien asiakkaat hyötyvät siitä, että palveluja saa saman katon alta, Jolanki kertoo.

Avaa kuvien katselu K-Market Pekan torin kauppias Tero Jolanki on yksi Feridun Kaderin vakiasiakkaista. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Studio X:lle on vuosien saatossa tullut vakioasiakkaita, mutta uusia tulee myös jatkuvasti. Parturoinnin ja ehostuksen ohella murretaan myös ennakkoluuloja.

– On asiakkaita, jotka eivät oikeastaan tiedä, että minne he ovat tulleet. He eivät välttämättä tiedä turkkilaisesta kulttuurista mitään, mutta tässä sitä tutustutaan puolin ja toisin, Kader sanoo.

Kaderin mukaan hänen asiakkaansa tulevat jopa ympäri Lappia. Samalla parturista on muodostunut alueen ihmisille myös eräänlainen kohtaamispaikka.

– Puhun itse Studio X -perheestä, joka vain kasvaa ja kasvaa. Täällä puidaan ihmisten kanssa asioita aivan laidasta laitaan ja samalla kohennetaan ulkonäköä, mies kehaisee.

Yrittäjyys suojaa osaltaan rasismilta

Yrittäjäpariskunta on keskustellut keskenään myös rasismista, mutta yritystoiminnassa he eivät ole siihen törmänneet.

– Tietysti olemme pohtineet mahdollisuuksia, että joku tulee tänne huutamaan, jotain kirjaa polttamaan tuohon pihalle tai muuta vastaavaa. Toistaiseksi näin ei ole tapahtunut ja toivottavasti ei edes tapahdu.

Avaa kuvien katselu Maisu Kareisto-Kader näkee, että yrittäjyys tietyllä tavalla suojaa myös rasismilta. Kuva: Antti Mikkola / Yle

– Asiakkaat haluavat tulla Feridunin luokse sen sijaan, että hän menisi heidän luoksensa. Ei kovin rasistinen ihminen varmastikaan hakeudu turkkilaiseen parturiin.

Kareisto-Kader ajattelee, että maahanmuuttajalle yrittäjyys on tietyllä tavalla juuri tästä syystä turvallinen vaihtoehto.

– Ison yrityksen työntekijänä ei koskaan voi tietää esimerkiksi millaisen ihmisen kotiin jotain työsuoritetta menee tekemään. Siinä maahanmuuttaja helposti altistaa itsensä myös rasismille alttiiksi. Yrittäjän luokse pääasiassa taas tullaan.